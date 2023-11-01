إنقاذ شاب تعرض لحادث مرورري بسكاكا

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تمكن فريق طبي في قسم جراحة العظام بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 25 عاماً.





تجمع الجوف الصحي



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وبين تجمع الجوف الصحي أن المريض قد وصل لطوارئ المستشفى، ويعاني من كسور معقدة في منطقة الحوض ، إثر تعرضه لحادث سير، وقدمت له الإسعافات الأولية بشكل عاجل وخضع لفحوص سريعة لتقييم الحالة.وبعد عمل الفحوصات الطبية كاملة تبين أن المريض يعاني من تهشم شديد في عظام منطقة الحوض (العظم الحقي).

وبعد استقرار حالة المريض واكتمال الفحوصات المطلوبة، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية معقدة لتثبيت كسر الحوض، حيث أجري تثبيت لكسر الحوض، وذلك باستخدام صفائح ومسامير طبية، علمًا بأنه مثل هذه العمليات تكمن خطورتها وصعوبتها ليس فقط على طبيعة الكسر المعقدة، وإنما بوجود شرايين وأعصاب متداخلة قريبة من المنطقة، تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد ، وخرج المريض بفضل الله من المستشفى بحالة جيدة.