إنقاذ حياة امرأة تعرضت لنزيف دموي بعد ولادتها في حائل

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نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع حائل الصحي من إنقاذ حياة امرأة في العقد الثالث من العمر بعد تعرضها لنزيف دموي حاد.
تجمع حائل الصحي:
وأوضح تجمع حائل الصحي أن المرأة قد أجرت عملية قيصرية لإنجاب طفلها الرابع وتعرضت لنزيف دموي حاد ناتج عن عدم تقلص عضلة الرحم وبالرغم من محاولة استخدام مختلف الأدوية المتاحة لإيقاف النزيف إلا أنها لم تكن ذات فاعلية، حيث قرر الفريق الطبي وضع خطة علاجية بالتعاون مع مستشفى الملك سلمان التخصصي تتضمن إجراء عملية قسطرة للشرايين المغذية للرحم باستخدام تقنية الأشعة التداخلية بديلًا للجراحة المفتوحة التقليدية.
وأضاف أن العملية تكللت بالنجاح - بفضل الله -، في غضون 18 دقيقة وأسهمت في تقليل المخاطر والعواقب السلبية المحتملة واستقرار حالة المريضة، مبيناً أن مثل هذه الإنجازات تبرز فيها الكفاءة والمهارة العالية للفريق الطبي في التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الصحية المتطورة، كما يعكس مدى التعاون المثمر بين مستشفيات المنطقة لتحقيق أفضل النتائج للمرضى.