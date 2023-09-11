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إنقاذ حياة امرأة تعرضت لنزيف دموي بعد ولادتها في حائل

مستشفى الولادة بحائل
مستشفى الولادة بحائل
أ أ
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نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع حائل الصحي ‏من إنقاذ حياة امرأة في العقد الثالث من العمر بعد تعرضها لنزيف دموي ‏حاد. ‏

تجمع  حائل الصحي:

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وأوضح تجمع حائل الصحي ‏أن المرأة قد أجرت عملية قيصرية لإنجاب ‏طفلها الرابع وتعرضت لنزيف دموي حاد ناتج عن عدم تقلص عضلة ‏الرحم وبالرغم من محاولة استخدام مختلف الأدوية المتاحة لإيقاف ‏النزيف إلا أنها لم تكن ذات فاعلية، حيث قرر الفريق الطبي وضع خطة ‏علاجية بالتعاون مع مستشفى الملك سلمان التخصصي تتضمن إجراء ‏عملية قسطرة للشرايين المغذية للرحم باستخدام تقنية الأشعة التداخلية ‏بديلًا للجراحة المفتوحة التقليدية.‏
وأضاف أن العملية تكللت بالنجاح - بفضل الله -، ‏في غضون 18 دقيقة ‏وأسهمت في تقليل المخاطر والعواقب السلبية المحتملة واستقرار حالة المريضة، مبيناً أن مثل هذه الإنجازات تبرز فيها الكفاءة والمهارة العالية ‏للفريق الطبي في التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الصحية ‏المتطورة، كما يعكس مدى التعاون المثمر بين مستشفيات المنطقة لتحقيق ‏أفضل النتائج للمرضى.‏

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