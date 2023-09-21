إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات في سدير باستثمارات تبلغ 500 مليون ريال

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استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"
شركة "لقاح" للصناعة الوطنية لإقامة مصنع لها في مدينة سدير للصناعة
والأعمال.
ويبلغ حجم الاستثمارات 500 مليون ريال تعزيزًا لمنظومة الأمن الدوائي وتوطين صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية في المملكة.
ويوفر المصنع الذي يأتي على مساحة 42 ألف متر مربع نحو 150 وظيفة جديدة،
ويستهدف تحقيق نسبة صادرات تصل إلى 20% من منتجات لقاحات فيروسات الإنفلونزا
الموسمية.
تصدير 20% من الإنتاج
وينتج المصنع أيضا لقاحات كوفيد-19، والجدري المائي، والروتا إلى جانب لقاحات المكورات الرئوية، والسحائية في ظل ما تحظى به الصادرات السعودية من الصناعات الدوائية من طلب خارجي قوي.