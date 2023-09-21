إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات في سدير باستثمارات تبلغ 500 مليون ريال

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استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" شركة "لقاح" للصناعة الوطنية لإقامة مصنع لها في مدينة سدير للصناعة والأعمال. اضافة اعلان

ويبلغ حجم الاستثمارات 500 مليون ريال تعزيزًا لمنظومة الأمن الدوائي وتوطين صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية في المملكة.





تصدير 20% من الإنتاج





توطين صناعة اللقاحات





الشركات العالمية المتخصصة



ويوفر المصنع الذي يأتي على مساحة 42 ألف متر مربع نحو 150 وظيفة جديدة، ويستهدف تحقيق نسبة صادرات تصل إلى 20% من منتجات لقاحات فيروسات الإنفلونزا الموسمية.وينتج المصنع أيضا لقاحات كوفيد-19، والجدري المائي، والروتا إلى جانب لقاحات المكورات الرئوية، والسحائية في ظل ما تحظى به الصادرات السعودية من الصناعات الدوائية من طلب خارجي قوي.أوضح رئيس مجلس الإدارة لشركة لقاح للصناعة الدكتور خالد الموسى، أن نقل التقنية وتوطين صناعة اللقاحات والأدوية الأساسية تعد من ركائز الأمن الدوائي وأحد مستهدفات إستراتيجية التطلعات والأوليات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار.مشيرا إلى الخبرة والمعرفة التي يمتلكها مؤسسي المشروع لتوطين هذا النوع من الصناعات ذات القيمة المضافة وذلك بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة.