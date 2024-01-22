إنجاز علمي.. فريق بحثي سعودي يحدد الجين المسؤول عن تكاثر طفيليات الملاريا

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تمكن فريق بحثي بـ "مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث" بالتعاون مع باحثين من جامعة "كاوست" من تحديد جين مسؤول عن تكاثر طفيليات الملاريا داخل كريات الدم الحمراء. اضافة اعلان





تحديد الجين المسؤول عن تكاثر طفيليات الملاريا



كيف تنتقل عدوى الملاريا؟



أعراض الملاريا



الوقاية من الملاريا



وأثبت الباحثون أن طفيليات الملاريا لا تستطيع التكاثر داخل خلايا الدم الحمراء بالشكل المعتاد عند إيقاف عمل الجين المسؤول عن تكاثر طفيليات الملاريا.وأوضح الباحثون أن تعطيل عمل الجين يحد من اختراق طفيليات الملاريا لخلايا أخرى في الدم، مما يؤدي إلى تخفيف أعراض المرض والحد من انتشار العدوى.هذا ويتيح الاكتشاف ابتكار أدوية ذات فعالية أكبر لعلاج الملاريا المتصورة المنجليةالتي تتسبب بوفاة أكثر من نصف مليون إنسان سنويا.الملاريا مرض يهدد الحياة وينتقل إلى البشر عن طريق بعض أنواع البعوض، وتنتشر الملاريا أساسًا في بلدان المناطق المدارية ويمكن الوقاية والشفاء منها.ويمكن أن تكون أعراض المرض خفيفة أو أن تهدد الحياة. والأعراض الخفيفة هي الحمى والرعشة والصداع. أما الأعراض الوخيمة فتشمل التعب والتخليط والنوبات وصعوبة التنفس.ويكون الرضع والأطفال دون سن الخامسة والحوامل والمسافرون والمصابون بالإيدز والعدوى بفيروسه أكثر تعرّضًا لخطر الإصابة بالعدوى الوخيمة بالملاريا.ويمكن الوقاية من الملاريا بتجنب لدغات البعوض وتناول الأدوية، كما يمكن أن تحول العلاجات دون تفاقم حالات الإصابة الخفيفة.أول أعراض الملاريا الأكثر شيوعًا هي الحمى والصداع والرعشة.ويبدأ ظهور الأعراض عادة في غضون فترة متراوحة بين 10 أيام و15 يومًا عقب التعرّض للدغة بعوضة حاملة للعدوى.-وقد تكون هذه الأعراض خفيفة لدى بعض الأشخاص، وخصوصًا لدى من أُصيب بالعدوى بالملاريا سابقًا، ومن المهم الخضوع لاختبار تحري الملاريا في وقت مبكر لأن بعض أعراض هذا المرض ليست محددة.ويمكن أن يسبب بعض أنماط الملاريا الإصابة باعتلال وخيم والوفاة. ويكون الرضع والأطفال دون سن الخامسة والحوامل والمسافرون والمصابون بالإيدز والعدوى بفيروسه أكثر تعرّضًا لخطر الإصابة بالعدوى. وتشمل الأعراض الوخيمة ما يلي:-الإرهاق الشديد والتعب.-اختلال الوعي.-اختلاجات متعددة.-صعوبة التنفس.-البول الداكن أو الدموي.-اليرقان (اصفرار العينين والجلد).-نزيف غير طبيعي.يمكن الوقاية من الملاريا بتجنب لدغات البعوض و تناول الأدوية. وينبغي للمسافرين المتوجهين إلى مناطق يشيع فيها انتشار الملاريا أن يستشيروا الطبيب قبل السفر بخصوص تناول الأدوية مثل الأدوية للوقاية الكيميائية.ويمكن الحد من خطر الإصابة بالملاريا من خلال تجنب لدغات البعوض على النحو التالي:-استخدام الناموسيات عند النوم في أماكن توجد فيها الملاريا.-يمكن استخدام المواد الطاردة للبعوض (التي تحتوي على ثنائي إيثيل طولواميد أو المواد الطاردة للحشرات IR3535 أو Icaridin) بعد الغسق.-استخدام الوشائع والمبخرات.-ارتداء ملابس وقائية.-استخدام أغطية النوافذ.