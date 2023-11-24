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إلى الأمهات.. كيف تحافظين على طفلك من الفيروس المخلوي التنفسي مع بداية الشتاء؟

سعىال الطفل
الفيروس المخلوي التنفسي يصيب غالبية الأطفال
أ أ
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يسبب الفيروس المخلوي التنفسي التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي. وهو شائع للغاية إلى حد أن معظم الأطفال يصابون به قبل بلوغهم العامين، ويمكن أن يصيب البالغين أيضًا.اضافة اعلان
ويسبب الفيروس المخلوي التنفسي عدوى شديدة لدى بعض الأشخاص، بما فيهم الأطفال بعمر 12 شهرًا فما دون (الرضّع)، خاصة من ولدوا قبل أوانهم، والبالغين الأكبر سنا، والأشخاص المصابين بمرض القلب والرئة، وأي شخص مصاب بضعف جهاز المناعة.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي 

والفيروس المخلوي التنفسي قد يكون مميتًا في بعض الحالات، وأبرز أعراضه هي الحمى والسعال ومشاكل في المسالك الهوائية مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس.
ويتعافى معظم الأشخاص في غضون أسبوع، ولكن قد يستكر لفترة أطول وأكثر خطورة من المعتاد، لذا يطالب الأطباء بالانتباه حياله، وبخاصة أولئك الذين يعتنون بالرضع والذين يعانون من ضعف المناعة.
ويتم إدخال الأطفال دون سن الخامسة إلى المستشفى بسبب أمراض الجهاز التنفسي بمعدل أعلى من أي فئة عمرية أخرى، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر هم الأكثر عرضة للخطر، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.
وقال الدكتور جيفري خان، رئيس قسم الأمراض المعدية في مركز صحة الأطفال في دالاس، وأستاذ طب الأطفال في المركز الطبي الجنوبي الغربي بجامعة تكساس، لشبكة (ABC): "يصاب معظم الأطفال في الولايات المتحدة بالعدوى عندما يبلغون عامين من العمر". 

نصائح للوالدين

ولمنع إصابتهم بالمرض، يجب على الأشخاص المقربين من الأطفال ارتداء كمامة أثناء السفر أو بعده، ويجب عليهم أيضًا غسل أيديهم لمدة 20 ثانية على الأقل قبل حمل الطفل.
وأظهرت الدراسات أيضًا، أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية هم أقل عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس المخلوي التنفسي، حيث يعتقد الخبراء أن المكونات الموجودة في حليب الثدي تساعد على تعزيز جهاز المناعة لدى الطفل.
لكن الخبراء ينصحون باتخاذ الاحتياطات المتمثلة في الحصول على جرعات وقائية.
وقال خان: "للمرة الأولى منذ عقود، ربما منذ اكتشاف الفيروس، لدينا الآن بعض الأدوات المفيدة للغاية للوقاية من عدوى الفيروس المخلوي التنفسي"، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

لقاحات متاحة للأطفال

وهناك نوعان من اللقاحات الوقائية المتاحة للأطفال، وكلاهما يحتوي على أجسام مضادة، ولقاحان لفيروس (RSV) للبالغين من عمر 60 عامًا فما فوق.
وحصل لقاح آخر مؤخرًا على موافقة رسمية من مركز السيطرة على الأمراض ليتم إعطاؤه أثناء الحمل لحماية الرضع.
وقالت الدكتورة جوليا أرانا، المديرة الطبية لفريق الأطباء ورئيسة طاقم العمل في مستشفى شرق تينيسي للأطفال: "إذا كنت شخصًا كبيرًا في السن، أو حاملًا، عليك أن تتذكر أن تطعيم نفسك يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا لحماية أطفالنا الصغار والأكثر عرضة للخطر". 

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