"إكس" تسمح ببيع الحسابات الميتة

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أقرت منصة "إكس"
نظاماً جديداً لبيع الحسابات الميتة، مقابل رسم يصل إلى 50 ألف دولار أمريكي.
ونقلت مجلة فوربس أنه سيتم طرح أسماء المستخدمين غير النشطين أو المستخدمين لفترة طويلة للبيع.
وذكرت المجلة أن «إكس»
أنشأت فريقاً متخصصاً باسم «handle@» للعمل على
إنشاء سوق لشراء أسماء الحسابات غير النشطة، التي تم تسجيلها سابقاً من قبل
المستخدمين.
سوق لشراء الحسابات غير
النشطة
وأكدت «إكس» أنها حدّثت أخيراً إرشاداتها ورسومها المتعلقة بأسماء المستخدمين.
دمج شركة الذكاء الاصطناعي
مع إكسمن جهة أخرى، قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه سيتم دمج شركة الذكاء
الاصطناعي الناشئة إكس إيه آي في منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها.
وقال ماسك إن الشركة الناشئة أطلقت أول نموذج لها للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل اسم "غروك"، بعد إتاحته لجميع مشتركي إكس بريميوم.
تهدف الشركة الناشئة إلى إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي "تساعد الإنسانية
في سعيها للفهم والمعرفة"، وقد تم تصميم "غروك" للإجابة على
الأسئلة بالاستعانة بقدر من الذكاء.
تساعد على الفهم والمعرفة
وأطلق ماسك، الذي انتقد جهود شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبار أنها تعج بأساليب الرقابة، نظام شركة إكس إيه آي في يوليو.