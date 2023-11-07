"إكس" تسمح ببيع الحسابات الميتة

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أقرت منصة "إكس" نظاماً جديداً لبيع الحسابات الميتة، مقابل رسم يصل إلى 50 ألف دولار أمريكي.

ونقلت مجلة فوربس أنه سيتم طرح أسماء المستخدمين غير النشطين أو المستخدمين لفترة طويلة للبيع. اضافة اعلان





سوق لشراء الحسابات غير النشطة



دمج شركة الذكاء الاصطناعي مع إكس





تساعد على الفهم والمعرفة





محاولة لفهم طبيعة الكون



وذكرت المجلة أن «إكس» أنشأت فريقاً متخصصاً باسم «handle@» للعمل على إنشاء سوق لشراء أسماء الحسابات غير النشطة، التي تم تسجيلها سابقاً من قبل المستخدمين.وأكدت «إكس» أنها حدّثت أخيراً إرشاداتها ورسومها المتعلقة بأسماء المستخدمين.من جهة أخرى، قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه سيتم دمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إكس إيه آي في منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها.وقال ماسك إن الشركة الناشئة أطلقت أول نموذج لها للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل اسم "غروك"، بعد إتاحته لجميع مشتركي إكس بريميوم.تهدف الشركة الناشئة إلى إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي "تساعد الإنسانية في سعيها للفهم والمعرفة"، وقد تم تصميم "غروك" للإجابة على الأسئلة بالاستعانة بقدر من الذكاء.وأطلق ماسك، الذي انتقد جهود شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبار أنها تعج بأساليب الرقابة، نظام شركة إكس إيه آي في يوليو.واصفا إياه بأنه "الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة القصوى" والذي يحاول فهم طبيعة الكون لمنافسة أداة بارد التابعة لجوجل وأداة بينج التابعة لمايكروسوفت.