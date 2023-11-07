الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"إكس" تسمح ببيع الحسابات الميتة

منصة اكس
منصة إكس
أ أ

أقرت منصة "إكس" نظاماً جديداً لبيع الحسابات الميتة، مقابل رسم يصل إلى 50 ألف دولار أمريكي.
ونقلت مجلة فوربس أنه سيتم طرح أسماء المستخدمين غير النشطين أو المستخدمين لفترة طويلة للبيع. اضافة اعلان


سوق لشراء الحسابات غير النشطة

وذكرت المجلة أن «إكس» أنشأت فريقاً متخصصاً باسم «handle@» للعمل على إنشاء سوق لشراء أسماء الحسابات غير النشطة، التي تم تسجيلها سابقاً من قبل المستخدمين.
وأكدت «إكس» أنها حدّثت أخيراً إرشاداتها ورسومها المتعلقة بأسماء المستخدمين.

دمج شركة الذكاء الاصطناعي مع إكس

من جهة أخرى، قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه سيتم دمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إكس إيه آي في منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها.
وقال ماسك إن الشركة الناشئة أطلقت أول نموذج لها للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل اسم "غروك"، بعد إتاحته لجميع مشتركي إكس بريميوم.


تساعد على الفهم والمعرفة

تهدف الشركة الناشئة إلى إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي "تساعد الإنسانية في سعيها للفهم والمعرفة"، وقد تم تصميم "غروك" للإجابة على الأسئلة بالاستعانة بقدر من الذكاء.
وأطلق ماسك، الذي انتقد جهود شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي باعتبار أنها تعج بأساليب الرقابة، نظام شركة إكس إيه آي في يوليو.


محاولة لفهم طبيعة الكون

واصفا إياه بأنه "الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة القصوى" والذي يحاول فهم طبيعة الكون لمنافسة أداة بارد التابعة لجوجل وأداة بينج التابعة لمايكروسوفت.

اقرأ أيضا

نزيف الأنف
4:31 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تحذير من خطأ شائع.. كيف تتعامل مع نزيف الأنف بطريقة صحيحة؟

المضادات الحيوية
4:04 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

دراسة: المضادات الحيوية ليست فعالة لعلاج الأطفال من هذه الأمراض

الموز الناضج
3:30 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

6 فوائد مدهشة للموز وقشره.. تعرف على طرق استخدامه

دراسات عن السمنة
2:11 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

سبب غريب لإنقاص الوزن.. لا علاقة له بالنظام الغذائي

اقرأ أيضا

نفعله كل يوم.. الخضيري يُحذر من خطورة هذا الأمر عند الوضوء

يؤثر على جسمك.. 5 طرق تساعدك على التخلص من التوتر العصبي

5 أسباب.. لهذا "النمر" يحذر من قلة شرب الماء

القصيم الصحي: هذه أضرار الزيوت المهدرجة على الصحة

العلماء يحذرون من هذا الفيروس ويعتبرونه أخطر من كورونا

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

طب وجرحة العيون 10:21 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

استخدام الذكاء الاصطناعي بعلاج وجراحة العيون في المملكة

اقرأ أيضا

العيش بصحة وسعادة
8:07 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

نصائح لا تفوتك.. كيف تقلل من عمرك 6 سنوات في 8 خطوات؟

المواد الغذائية المضادة للسرطان
4:37 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

ما أفضل المواد الغذائية المضادة للسرطان؟

النوم الصحي
4:05 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

يؤدي إلى أمراض مميتة.. توصيات لتنعم بنوم صحي وهانئ

تنزيل
2:55 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

8 نصائح مهمة لمرضى الربو في الشتاء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

images
4:19 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بالشمري في حائل لارتكابه جريمة بشعة

الملك
3:49 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. 14 قرارًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض

676856
7:58 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

طريقك للنجاح.. تعرف على أهم 6 قواعد لإدارة حياتك بشكل أفضل

أخبار السعودية
2:29 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. راتب الزوجة بحساب المواطن وتنبيه عاجل حول معاش الضمان

شراء سيارة جديدة
1:09 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

8 أسئلة وإجاباتها.. كيف تعرف السيارة الأفضل لاحتياجاتك؟

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن
1:04 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن.. هل يؤثر راتب الزوجة على استحقاق الدعم؟