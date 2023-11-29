إطالة العمر الصحي.. موضوع قمة عالمية في الرياض اليوم

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بحضور صاحب السمو الملكي، الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس
الوطني رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة هيفولوشن.
تنطلق اليوم الأربعاء في الرياض، أعمال القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، التي تنظمها مؤسسة هيفولوشن الخيرية.
وتناقش القمة 5 موضوعات رئيسة هي: التحول الجذري في مجال إطالة العمر
الصحي، وأهمية دعم إطالة العمر العالمي والوضع الحالي لعلوم إطالة العمر الصحي،
والنظرة المستقبلية لإطالة العمر الصحي، واتجاهات منظومة إطالة العمر الصحي.
5 موضوعات رئيسة حول العمر الصحي
خبراء علم إطالة العمر الصحيوتستقطب القمة التي تنعقد على مدى يومين متتاليين، نخبة من العلماء،
والخبراء، والباحثين، في قطاع الصحة وعلم إطالة العمر الصحي.
وحضور مجموعة كبيرة من المؤسسات البحثية الرائدة، والمبتكرين، ورواد الأعمال، والمستثمرين، وقادة الأعمال، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الربحية من المملكة ومختلف أنحاء العالم.
تحفيز الأبحاث الرائدة وتركز القمة الأولى من نوعها في العالم على النقاشات المبنية على أسس
علمية، بما يسهم في تحفيز الأبحاث الرائدة وتوسيع نطاق ريادة الأعمال وتشجيع
الاستثمارات الذكية.
ويفتتح أعمال اليوم الأول من القمة العالمية لإطالة العمر الصحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "هيفولوشن" الخيرية د. محمود خان، عبر كلمة بعنوان "إطالة العمر الصحي لمصلحة البشرية".
تكثيف الجهود لإطالة العمر الصحيويسلط الضوء من خلالها على كيفية تكثيف الجهود لإطالة العمر الصحي للإنسان
وفهم عملية الشيخوخة، كما تتضمن
جلسات حوارية، ومختبر الأفكار، ومنتدى الأثر.
الجدير بالذكر أن مؤسسة "هيفولوشن" الخيرية هي منظمة عالمية غير هادفة للربح، تعمل على تعزيز الجهود العالمية العلمية والمجتمعية لإطالة العمر الصحي للإنسان وفهم الشيخوخة بشكل أفضل.