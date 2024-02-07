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إضافة القرفة إلى نظامك الغذائي يحميك من مرض السكري

القرفة
فوائد عدة للقرفة
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كشفت دراسة عن علاقة بين تناول القرفة وانخفاض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم أكثر من المعتاد، مما يعرضهم لخطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.اضافة اعلان

القرفة لمن يعانون زيادة الوزن والسمنة 

وشمل البحث الذي نشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، 18 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في تجربة عشوائية مزدوجة التعمية.
وبعد أسبوعين من اتباع نظام غذائي منخفض البوليفينول "البيج" يتكون من الكربوهيدرات البسيطة وعدم القرفة، تناول نصف المشاركين مكملات يومية يبلغ مجموعها 4 جرامات من القرفة، في حين تناولت مجموعة الدواء الوهمي مالتوديكسترين الكربوهيدرات لمدة أربعة أسابيع.
وأعقب ذلك مرحلة "الغسل" لمدة أسبوعين حيث لم يتم تناول أي حبوب من قبل المشاركين.
ووجد الباحثون - الذين يستخدمون أجهزة مراقبة مستمرة للجلوكوز لقياس دم المشاركين كل 15 دقيقة - أن أولئك الذين تناولوا القرفة لديهم مستويات وذروات منخفضة من الجلوكوز في الدم مقارنة بأولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.
لكن اختبارات تحمل الجلوكوز عن طريق الفم - التي تستخدم عينات الدم المأخوذة بعد الصيام، وبعد تناول الكولا، ومرة أخرى بعد تناول القرفة أو حبوب الدواء الوهمي في أربع حالات مختلفة أثناء التجربة - لم تسفر عن أي فرق بين المجموعتين.
ويرجع ذلك على الأرجح إلى كون المراقبة المستمرة أكثر حساسية، وفقًا للباحثين.

مخاوف بشأن استخدام المالتوديكسترين

وأثار خبراء غير مشاركين في الدراسة مخاوف بشأن استخدام المالتوديكسترين، قائلين إنه يمكن أن "يسبب استجابة نسبة السكر في الدم" و"يزيد الفرق" بين المجموعتين. 
وأضافوا وفقًا لموقع "ميديكال نيوز توداي". أنه من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث باستخدام دواء وهمي لا يؤثر على نسبة السكر في الدم.

القرفة تكافح الالتهابات 

وقالت كارا كولير، اختصاصية التغذية، المؤسس المشارك ونائب رئيس قسم الصحة في شركة "نوتريسنس"، المتخصصة في مجال تكنولوجيا الصحة، لصحيفة "نيويورك بوست"، إن القرفة لها فوائد صحية أخرى أيضًا، مثل الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمضادة للميكروبات.
لكنها أشارت إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية، لتحديد المدى الكامل لفوائد القرفة".
وأوضحت أنه يمكن بسهولة دمج القرفة في النظام الغذائي عن طريق العصائر أو الأطباق المالحة أو بارفيه الزبادي أو شاي القرفة.

القرفة وانخفاض نسبة السكر في الدم

وأشارت الدراسات السابقة إلى وجود صلة بين القرفة وانخفاض نسبة السكر في الدم. 
ووجد تقرير نُشر في عام 2020 أن القرفة تعمل على تحسين نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري وتبطئ تطور مرض السكري من النوع الثاني، وفقًا لشبكة CNN .
وقالت ليزا دراير، اختصاصية التغذية: "أعتقد أن خلاصة القول هي أن القرفة هي عنصر أساسي مثالي في مخزن المؤن، وهي توابل لطيفة يمكن أن تضيف نكهة إلى الأطعمة بأقل سعرات حرارية، مع خصائص مضادة للأكسدة قد تعطي ميزة لأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم".
وتابعت: "لكننا بحاجة إلى رؤية المزيد من الأبحاث قبل أن نتمكن من تقديم أي ادعاءات صحية قوية تربط بين القرفة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض أو تحسين الصحة".

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