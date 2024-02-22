إصابة الطفل في رأسه.. علامات تنذر بالخطر يجب مراقبتها

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يتعرض الأطفال لإصابات مختلفة في الرأس، تكون عادة ناجمة عن نشاطهم الحركي المتزايد، وتتفاوت درجة حدتها ما بين الطفيفة إلى الخطيرة.





علامات خطر



إصابات الرأس



علامات يجب مراقبتها عند تعرض الأطفال للارتطام في رؤوسهم



وكتبت خبيرة الأبوة والأمومة، الأسترالية نيكي جوركوتز عبر صفحة "تيني هارتس اديوكيشن" على تطبيق "إنستجرام": "إن الطفل الذي يشعر بالقلق أو الانفعال أو القتال بشكل متزايد بعد اصطدام في الرأس يمكن أن يكون علامة على أن إصابة الرأس كانت أكثر خطورة، ويجب أن يحصل على مراجعة طبية على وجه السرعة".وفقًا لمؤسسة "جونز هوبكنز ميديسن"، فإن هناك عدة أنواع من إصابات الرأس - قد يؤدي الارتجاج إلى فقدان الوعي، أو الغيبوبة لفترة وجيزة؛ ويسبب كدمات وتورمًا في الدماغ. أو يؤدي إلى كسر في الجمجمة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن".وكشفت يوركوتس - التي أسست منظمة سلامة الأطفال "تيني هارتس اديوكيشن" مع شقيقتها راش وايا- عن أهم العلامات التي يجب مراقبتها عند تعرض الأطفال الصغار للارتطام في رؤوسهم، وتشمل:- فترة اهتمام قصيرة.- مندفع، قليل التحمل للألم أو الإحباط.- غير متعاون، ومقاوم للرعاية.- عنيف.- غضب متفجر لا يمكن التنبؤ به.- الأرق، والسرعة، والحركة المفرطة.- السلوكيات المتكررة.- التحدث السريع والصاخب بشكل مفرط.- التغيرات المفاجئة في المزاج.- الإفراط في البكاء أو الضحك.- إيذاء النفس.ووجد مسح صحي حكومي بالولايات المتحدة لعام 2020، أن 6.8 في المئة من الأطفال الأمريكيين عانوا في حياتهم من أعراض ارتجاج أو إصابة في الدماغ.وترتفع هذه النسبة مع تقدم العمر – من 2 في المئة لدى الأطفال بعمر 5 سنوات أو أقل إلى 12.2 في المئة لدى الأطفال بعمر 12 إلى 17 سنة.