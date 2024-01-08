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إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم.. فزوجتك تعاني منه أيضًا!

ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم ينتشر بين الأزواح
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توصلت دراسة إلى وجود علاقة غريبة بين الأزواج وارتفاع ضغط الدم، إذ أن إصابة أحدهما به، تعني إصابة الآخر أيضًا.

ارتفاع ضغط الدماضافة اعلان

وفقًا للنتائج التي نشرتها مجلة "جمعية القلب الأمريكية"، فإنه في المجمل، يعاني حوالي 38 في المئة من الأزواج في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم. 
وتصل النسبلة إلى نحو 47 في المئة في إنجلترا، وتنخفض في الصين، حيث يوجد ارتباط بين إصابة الزوجين بنسبة 21 في المئة، مقابل 20 في المئة بين الأزواج في الهند.
وفي الولايات المتحدة وإنجلترا، كانت الزوجات اللواتي يعاني أزواجهن من ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة بنسبة 9 في المئة للإصابة به مقارنة بالنساء الواتي لا يعاني أزواجهن من ارتفاع ضغط الدم. وتراوح هذا الرقم بين 19 في المئة في الهند و26 في المئة في الصين.
ولوحظت نتائج مماثلة بالعكس بالنسبة لأزواج النساء المصابات.

ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر 

وقال كبير مؤلفي الدراسة تشيهوا لي: "يعرف الكثير من الناس أن ارتفاع ضغط الدم أمر شائع لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن، ومع ذلك فقد فوجئنا عندما وجدنا أنه من بين العديد من الأزواج الأكبر سنًا، عاني كل من الزوج والزوجة من ارتفاع ضغط الدم في الولايات المتحدة وإنجلترا والصين والهند". 
وأضاف: "على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، من بين أكثر من 35 في المئة من الأزواج الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، يعاني كلاهما من ارتفاع ضغط الدم"، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".
وقال المؤلف المشارك في الدراسة، بيي لو، إن "ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعا في الولايات المتحدة وإنجلترا منه في الصين والهند، ومع ذلك، فإن الارتباط بين حالة ضغط الدم لدى الأزواج كان أقوى في الصين والهند منه في الولايات المتحدة وإنجلترا". 
وأضاف: "قد يكون أحد الأسباب ثقافيًا. في الصين والهند، هناك اعتقاد قوي في البقاء معًا كأسرة واحدة، لذلك قد يؤثر الأزواج على صحة بعضهم البعض بشكل أكبر".

تعديلات على الحياة تعزز طول العمر.

ومع وضع هذا الارتباط في الاعتبار، يدعو الخبراء إلى إجراء تعديلات هادفة على الحياة على مستوى الأسرة من شأنها أن تعزز طول العمر.
وقالت بيثاني بارون جيبس من جمعية القلب الأمريكية: "بعد هذه الفكرة، فإن إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل زيادة النشاط، أو تقليل التوتر، أو اتباع نظام غذائي صحي، يمكن أن يؤدي جميعها إلى خفض ضغط الدم".
وأضاف: "ومع ذلك، قد يكون من الصعب تحقيق هذه التغييرات، والأهم من ذلك، الحفاظ عليها إذا لم يقم زوجك أو شريكك (ووحدة الأسرة الأكبر) بإجراء تغييرات معك".

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