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إذا كنت تعاني من صعوبة النوم.. هل سمعت عن طريقة 10-3-2-1-0؟

مشاكل النوم
ابتعد عن الشاشات قبل النوم
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مفتاح الصحة الجيدة يبدأ من النوم الجيد، لذا فإن الخبراء يوصون بضرورة الحصول على عدد كاف من ساعات النوم لا يقل عن 7 ساعات يوميًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.اضافة اعلان
ويمكن أن تؤثر المعاناة من النوم على الصحة الجسدية والعقلية، لذلك ابتكر الباحثون عددًا من الممارسات لمساعدة الأشخاص على النوم والاستمرار في النوم.

تفاصيل الطريقة الجديدة

وتروج الدكتورة جيس أندرادي لطريقة النوم 10-3-2-1-0، على النحو التالي: 
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تنصح طبيبة الطب الرياضي في ماساتشوستس بالولايات المتحدة، بالحصول على آخر كوب من القهوة أو الشاي الذي يحتوي على الكافيين قبل حوالي 10 ساعات من موعد النوم.
وقالت عبر تطبيق "إنستجرام": "سوف تتخلص المشروبات التي تحتوي على الكافيين من مجرى الدم خلال حوالي 10 ساعات وتزيل التأثيرات التحفيزية".
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وأوضحت أندرادي: "إن الانتهاء من تناول وجبات كبيرة قبل ثلاث ساعات يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الارتجاع"، نظرًا لأن تناول الطعام في وقت متأخر جدًا من اليوم يمكن أن يعيق نومك. 
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إن محاولة إجبار نفسك على النوم فورًا لا تؤدي عادةً إلى راحة أطول، بل يمكن أن تسبب القلق وتزيد الأمور سوءًا.
يوصي الخبراء بإنشاء روتين مريح لتخفيف الضغط والسماح للجسم والعقل بالدخول في حالة هادئة، مما يسمح بنوم أعمق.
وتنصح أندرادي بقضاء الساعتين الأخيرتين من الليل في محاولة "استرخاء الدماغ وكتابة جميع المهام لليوم التالي ومنح عقلك راحة ذهنية".
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حذر خبراء الصحة من أن الجلوس أمام الشاشة في وقت متأخر من الليل هو السبب الرئيس لاضطراب الرحلات الجوية الطويلة - وهو الفرق بين احتياجات النوم الطبيعية لجسمنا (أو النمط الزمني) والوقت الذي تستهلكه المهام الاجتماعية، بما في ذلك تصفح وسائل التواصل الاجتماعي.
وتوصي أندرادي: "قبل ساعة من النوم، قلل من الأجهزة الإلكترونية، لأن الضوء الأزرق يعطل دورة النوم الطبيعية للجسم".
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إذا اتبعت هذه الطريقة، فيجب أن يكون الصفر هو "عدد المرات التي ستضغط فيها على زر الغفوة في الصباح".

النصائح غير مناسبة الجميع

مع ذلك، أوضحت أندرادي لصحيفة "نيويورك بوست"، أن هذه النصائح قد لا تناسب الجميع - على سبيل المثال، كانت فوائد الضغط على زر الغفوة موضع نقاش كبير.
ووجدت دراسة أجريت العام الماضي أن ما يقرب من ربع البالغين الأمريكيين يستخدمون مفتاح "مزيد من النوم"، زاعمين أنه مفيد لعلاقاتهم مع أحبائهم وزملاء العمل.

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