إحصائية صادمة عن انتشار "الأكزيما" بين أطفال الكويت

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كشفت إحصائية حديثة أن الأكزيما هي الأكثر انتشارا بين الأطفال في الكويت وبنسبة تصل إلى 25%.

انتشار الأكزيما بين أطفال الكويت:

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ونقلت صحيفة "الأنبا" الكويتية عن مختصين أن الأمراض الوراثية الجلدية تحظى باهتمام كبير من قبل المختصين.وأوضحت أنه ترتفع نسبتها في حال زواج الأقارب وتظهر مع الولادة في صورة ترقق في الجلد وجروح وتقرحات مزمنة وفقاعات جلدية ومن الممكن أن يصاب أكثر من طفل في عائلة واحدة بها.وأضافت أن تشخيص الأمراض الوراثية الجلدية يحتاج إلى تشخيص وراثي.كما أن هناك العديد من الأمراض الجلدية التي تصيب الأطفال، ومنها أمراض جينية ووراثية وهي تحتل محورا مهما في فعاليات المؤتمر،الذي عقد بحضرة وزير الصحة الكويتي.وكان وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي قد أكد على اهتمام الوزارة بأمراض الجلد لدى الأطفال خلال السنوات الأخيرة.وأوضح أن صحة الطفل حجر الأساس في تقدم الشعوب ورفاهيتها، مضيفا أن البحث العلمي يشكل أولى خطوات حلول المشكلات لما يعانيه الأطفال.