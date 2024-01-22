إجراء أول عملية تركيب حلقة "الخرز الحديدي" لعلاج حرقة المعدة في المملكة

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أجرى قسم أمراض الباطنية وجراحة الصدر في مستشفى دله النخيل بالرياض، أول عملية تركيب سوار من الخرز الحديدي، حول المريء، بتقنية المنظار.

العملية أجريت لمواطن يبلغ من العمر 33 عاماً، لمنع الارتجاع الحمضي للمريء، وتعد هذه العملية الجراحية غير التقليدية هي الأولى التي تُجرى في مستشفى خاص على مستوى المملكة. اضافة اعلان





أحدث تقنية جراحية لعلاج حرقة المريء



كادر طبي متخصص



وتعد عملية تركيب حلقة "الخرز الحديدي"، أحدث تقنية جراحية لعلاج حرقة المريء، وهي بديلة للعملية الجراحية التقليدية، إذ توضع هذه الحلقة عن طريق الجراحة التنظيرية وتحت التخدير العام.ويتم وضعها تحديداً حول أسفل المريء، عند وجود الصمام الذي يمنع الطعام من العودة إليه من المعدة، وبالتالي التخلص من الانزعاج الناجم عن ارتجاع الطعام ومفرزات المعدة إلى المريء.ويعتبر قسم أمراض الباطنية وجراحة الصدر بمستشفى دله النخيل من الأقسام الرائدة والمتميزة ويضم القسم نخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين في الأمراض الباطنية وجراحة الصدر بمختلف أنواعها، إضافة إلى الكادر الفني المتخصص.كما تتوفر بالقسم غرف عمليات مجهزة بأحدث المناظير والأجهزة التقنية والاستعدادات الجراحية اللازمة، إلى جانب خدمات العناية المركزة.