الجمعة، 14 رجب 1445 ، 26 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أول اختبار دم في العالم يكشف عن أورام المخ والسرطانات الأشد فتكًا

اشارات الدماغ
الاختبار يساعد على الكشف المبكر للأورام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يعكف العلماء على تجربة أول اختبار دم في العالم لسرطان الدماغ، في خطوة من شأنها أن تقلل من الحاجة إلى جراحة الخزعة الغازية والمحفوفة بالمخاطر.اضافة اعلان

تشخيص سرطان الدماغ في وقت مبكر

ويمكن أن يساعد الاختبار الأطباء أيضًا في تشخيص سرطان الدماغ في وقت مبكر، مما قد يؤدي إلى علاج أسرع وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة.
ويعتقد الخبراء، أن الخزعة السائلة ستكون مفيدة بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من أورام المخ "التي يتعذر الوصول إليها" والتي لايمكن إجراء عملية جراحية عليها، بحسب صحيفة "إكسبريس".

طريقة عمل الاختبار

ويعمل هذا الاختبار عن طريق اكتشاف أجزاء من الحمض النووي للورم تطفو في مجرى الدم، ويمكنه اكتشاف الورم الأرومي الدبقي والورم النجمي والورم الدبقي قليل التغصن. الورم الأرومي الدبقي هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الدماغ لدى البالغين وهو سريع النمو ومميت للغاية.
وأجرى الباحثون في مركز التميز لأبحاث أورام الدماغ، الذي تديره إمبريال كوليدج لندن وصندوق إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، الدراسات الأولى حول دقة الاختبار.
ووجدوا أن لديه "حساسية تحليلية عالية وخصوصية ودقة"، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان.
ويأملون الآن في إجراء دراسات أكبر في المملكة المتحدة للتحقق من صحة النتائج وتقدير أن المرضى يمكن أن يستفيدوا من الاختبار الجديد في أقل من عامين.

اختبار الدم TriNetra-Glio

ويعمل اختبار الدم TriNetra-Glio، الذي أجرته شركة داتا كانسر جينيتكس، عن طريق تلوين الخلايا المنتشرة وفحصها تحت المجهر.
وقال كيفن أونيل، استشاري جراحة الأعصاب: "يكشف هذا الاختبار عن الخلايا السرطانية المنتشرة في الدم، والتي يمكن تحليلها بنفس التفاصيل الخلوية مثل عينة الأنسجة الفعلية.
وقال الدكتور نيلوفر سيد، مدير مركز التميز لأبحاث أورام الدماغ في إمبريال كوليدج لندن : "إنه إنجاز حقيقي لعلاج سرطانات الدماغ التي نادرًا ما تنتشر في جميع أنحاء الجسم. وهذا يمكن أن يساعد في تسريع التشخيص، وتمكين الجراحين من تطبيق علاجات مخصصة تعتمد على تلك الخزعة لزيادة فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة".

الكشف المبكر عن أورام الدماغ

وأضاف: "إن الطريقة غير الباضعة وغير المكلفة للكشف المبكر عن أورام الدماغ أمر بالغ الأهمية لتحسين رعاية المرضى". 
وتابع: "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، ولكن هذا الحل يمكن أن يساعد الأشخاص الذين لا يمكن أخذ خزعة من الدماغ أو الاستئصال الجراحي للورم بسبب موقع الورم أو قيود أخرى".
وأشار إلى أنه "من خلال هذه التكنولوجيا، يمكن أن يصبح تشخيص الأورام التي يتعذر الوصول إليها ممكنًا من خلال اختبار دم خالٍ من المخاطر وصديق للمريض. ونعتقد أن هذا سيكون الأول من نوعه في العالم حيث لا توجد حاليًا اختبارات غير جراحية أو غير إشعاعية لهذه الأنواع من الأورام." الأورام".

اقرأ أيضا

كم عدد المرات الطبيعية للتبرز؟.. أطباء يكشفون عن معلومات مهمة

لفاعلية أكثر.. تعرف على أفضل وقت لاستخدام مزيل العرق في اليوم

6 أشياء يفعلها أطباء القلب ليعيشوا عمرًا أطول.. تعرف عليها

4 نصائح مهمة لتجنب اضطراب الطائرة

الوسواس القهري.. ما علاقته بـ "الموت المبكر" وكيف يمكن الوقاية منه؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الخلطات الشعبية - الاعشاب - الطب البديل
7:25 م الخميس، 25 يناير 2024

"الطب البديل" عن خطورة الخلطات الشعبية: مراجعة الطبيب فورا في هذه الحالة

التهاب المثانة
6:54 م الخميس، 25 يناير 2024

أسباب الإصابة بالتهاب المثانة.. ماذا عن المتزوجين؟

لون اللسان
3:47 م الخميس، 25 يناير 2024

3 علامات مبكرة لمرض السكري تظهر في الفم

عصام دام
3:02 م الخميس، 25 يناير 2024

علاج جيني جديد.. طفل مغربي أصم يسمع لأول مرة في عمر 11عامًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تنزيل
8:34 م الجمعة، 26 يناير 2024

المملكة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

الضمان الاجتماعي
7:29 م الجمعة، 26 يناير 2024

خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

حساب مواطن
7:22 م الجمعة، 26 يناير 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

العالم فى اسبوع
6:02 م الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. العالم في أسبوع.. عطلة العيدين للموظفين الحكوميين وخدمات تعليمية لمستفيدي الضمان

صندوق الاستثمارات العامة1
5:52 م الجمعة، 26 يناير 2024

"الاستثمارات العامة" يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
5:06 م الجمعة، 26 يناير 2024

تنبيه عاجل بخصوص تحديث تطبيق حساب المواطن