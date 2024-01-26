أول اختبار دم في العالم يكشف عن أورام المخ والسرطانات الأشد فتكًا

أ أ

يعكف العلماء على تجربة أول اختبار دم في العالم لسرطان الدماغ، في خطوة من شأنها أن تقلل من الحاجة إلى جراحة الخزعة الغازية والمحفوفة بالمخاطر. اضافة اعلان





تشخيص سرطان الدماغ في وقت مبكر



طريقة عمل الاختبار



اختبار الدم TriNetra-Glio



الكشف المبكر عن أورام الدماغ



ويمكن أن يساعد الاختبار الأطباء أيضًا في تشخيص سرطان الدماغ في وقت مبكر، مما قد يؤدي إلى علاج أسرع وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة.ويعتقد الخبراء، أن الخزعة السائلة ستكون مفيدة بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من أورام المخ "التي يتعذر الوصول إليها" والتي لايمكن إجراء عملية جراحية عليها، بحسب صحيفة "إكسبريس".ويعمل هذا الاختبار عن طريق اكتشاف أجزاء من الحمض النووي للورم تطفو في مجرى الدم، ويمكنه اكتشاف الورم الأرومي الدبقي والورم النجمي والورم الدبقي قليل التغصن. الورم الأرومي الدبقي هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الدماغ لدى البالغين وهو سريع النمو ومميت للغاية.وأجرى الباحثون في مركز التميز لأبحاث أورام الدماغ، الذي تديره إمبريال كوليدج لندن وصندوق إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، الدراسات الأولى حول دقة الاختبار.ووجدوا أن لديه "حساسية تحليلية عالية وخصوصية ودقة"، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان.ويأملون الآن في إجراء دراسات أكبر في المملكة المتحدة للتحقق من صحة النتائج وتقدير أن المرضى يمكن أن يستفيدوا من الاختبار الجديد في أقل من عامين.ويعمل اختبار الدم TriNetra-Glio، الذي أجرته شركة داتا كانسر جينيتكس، عن طريق تلوين الخلايا المنتشرة وفحصها تحت المجهر.وقال كيفن أونيل، استشاري جراحة الأعصاب: "يكشف هذا الاختبار عن الخلايا السرطانية المنتشرة في الدم، والتي يمكن تحليلها بنفس التفاصيل الخلوية مثل عينة الأنسجة الفعلية.وقال الدكتور نيلوفر سيد، مدير مركز التميز لأبحاث أورام الدماغ في إمبريال كوليدج لندن : "إنه إنجاز حقيقي لعلاج سرطانات الدماغ التي نادرًا ما تنتشر في جميع أنحاء الجسم. وهذا يمكن أن يساعد في تسريع التشخيص، وتمكين الجراحين من تطبيق علاجات مخصصة تعتمد على تلك الخزعة لزيادة فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة".وأضاف: "إن الطريقة غير الباضعة وغير المكلفة للكشف المبكر عن أورام الدماغ أمر بالغ الأهمية لتحسين رعاية المرضى".وتابع: "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، ولكن هذا الحل يمكن أن يساعد الأشخاص الذين لا يمكن أخذ خزعة من الدماغ أو الاستئصال الجراحي للورم بسبب موقع الورم أو قيود أخرى".وأشار إلى أنه "من خلال هذه التكنولوجيا، يمكن أن يصبح تشخيص الأورام التي يتعذر الوصول إليها ممكنًا من خلال اختبار دم خالٍ من المخاطر وصديق للمريض. ونعتقد أن هذا سيكون الأول من نوعه في العالم حيث لا توجد حاليًا اختبارات غير جراحية أو غير إشعاعية لهذه الأنواع من الأورام." الأورام".