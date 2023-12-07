أوصى به النبي ﷺ.. كنز طبي بين يديك لحل مشاكلك الصحية

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كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري، عن كنز طبي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في متناول الجميع. اضافة اعلان





الحبة السوداء كنز طبي لم تُكتشف أسراره



من أين جاءت حبة البركة؟



فوائد الحبة السوداء



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن للحبة السوداء فوائد صحية وطبية كثيرة واعدة لحل الكثير من المشاكل والأمراض، وأنها كنز طبي لم تُكتشف أسراره وفوائده حتى الآن.وبين أن حبة البركة أو الحبة السوداء هي من نباتات البحر الأبيض المتوسط ومن أشهرها استخدامًا في الطب والعلاج من قدم الزمان.وتساءل "الخضيري"، أين شركات الدواء المحلية والعربية عن دعم تلك الأبحاث واستخلاص المادة العلاجية الفعالة منها وإنتاج أدوية فعالة ومقننة وموّجهة.وأضاف أنه وفق عدد من الدراسات فإن الحبة السوداء تُنشّط الجهاز المناعي عبر تحفيز "CD4" وتمنع الجذيرات الحرة، وفوائد أخرى.في الوقت نفسه، نوه خبراء الصحة والتغذية العلاجية أن للحبة السوداء كثير من الفوائد الصحية، ومن أبرزها:1 - الوقاية من الأمراض:للحبة السوداء دور كبير في الوقاية من العديد من مشاكل الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب والشرايين.2 - مضادة للجراثيم والالتهاباتتساعد الحبة السوداء على تقوية المناعة ومحاربة العديد من الامراض، وذلك نتيجة احتوائها على زيت ثيموكينون المضاد القوي.3 - خفض الكوليسترولللحبة السوداء دول في خفض الكولسترول السيء في الدم والمساعدة في السيطرة على ضغط الدم وخفض نسبته.4 – تساعد كثيرًا في علاج الربو:تساعد حبة البركة، في التخفيف من أعراض الربو من مثل السعال والصفير، وتحسين وظيفة الرئة لدى بعض الأشخاص المصابين بالربو.5 - تقليل سكر الدمتناول الحبة السوداء يمكن أن يحسن مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.6 – تحسن الذاكرة:أظهرت العديد من الأبحاث أن للحبة السوداء دورًا كبيرًا وفعالًا في تحسين الذاكرة وتقويتها.