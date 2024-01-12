أهم 5 علامات لقصور القلب.. تعرف عليها

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يحدث قصور القلب عندما يكو عاجزًا عن ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح، وهي حالة خطيرة طويلة الأمد، عادةً ما تزداد سوءًا بمرور الوقت. اضافة اعلان





علامات قصور القلب



ضيق التنفس



التورم



زيادة الوزن



خفقان القلب



التعب



لذلك، كلما لاحظت أيًا من العلامات التحذيرية مبكرًا، كلما تمكنت من طلب العلاج الطبي المناسب.ويمكن أن يؤدي إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة إلى إبطاء تطور قصور القلب، لكن في كثير من الحالات يتطلب الأمر إعطاء دواء للسيطرة على الحالة.وقد تكون هناك حاجة أيضًا إلى استخدام أجهزة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، أو ربما تستدعي التدخل الجراحي.وكشف الدكتور حافظ نادري، طبيب القلب المقيم في لندن، عن أهم خمس علامات تحذيرية لقصور القلب يجب أن تكون على دراية بها.وحدد هذه العلامات في مقطع فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب"، على النحو التالي:وفقًا للدكتور نادري، فإن هذا هو "العرض الأول الأكبر".وقال: "تذكر أنه في حالة قصور القلب، لا يستطيع قلبك مواكبة متطلبات جسمك. لذلك، عندما تجهد نفسك، يخبر قلبك جسدك بشكل أساسي، لا أستطيع الاستمرار، لذلك تشعر وكأنك تلهث".وقد يكون هذا الإحساس أسوأ عندما تكون مستلقيًا، لأنه في حالة قصور القلب، تتراكم السوائل في الرئتين، الأمر الذي يتفاقم عندما يستلقي الشخص على الظهر.وتابع: "لذلك، غالبًا ما يستخدم المرضى الذين يعانون من قصور القلب عددًا قليلاً من الوسائد لمساعدتهم على التنفس والشعور براحة أكبر أثناء النوم"، وفق صحيفة "إكسبريس".يعد التورم أكثر شيوعًا في الأطراف مثل الكاحلين.وقال الدكتور نادري، إن هذا يرجع إلى تراكم السوائل بسبب عدم كفاية عملية ضخ القلب، و"كثيرًا ما أسمع المرضى يقولون إن التورم يصبح أسوأ مع تقدم اليوم ويتحسن عندما يستيقظون في الصباح. هذا فقط بسبب تأثيرات الجاذبية التي تدفع السائل إلى أطرافك طوال اليوم".يرتبط هذا بتراكم السوائل في الجسم.وشرح طبيب القلب، قائلاً: "في إدارة قصور القلب، غالبًا ما نطلب من المرضى أن يخبرونا بوزنهم الجاف، أي وزنهم عندما لا يكون هناك تراكم للسوائل في أجسامهم".وتابع: "يساعدنا هذا على فهم مقدار معايرة جرعات الأدوية والوزن الذي نستهدفه تقريبًا".الخفقان هو الإحساس بأن القلب ينبض بشكل متسارع، أو ربما يكون هناك شعور بأن القلب قد تخطى أو توقف عن النبض.وقال الدكتور نادري: "عندما نرى المرضى في قسم الطوارئ الذين يعانون من قصور القلب، فإننا غالبًا ما نرى أن معدل ضربات القلب لديهم مرتفع".وأضاف: "وهذا لأن القلب الضعيف يعوض بشكل مفرط لأنه يكافح من أجل تلبية متطلبات الجسم، لذا فهو يسرع، ولهذا السبب قد تعاني من خفقان القلب".وأوضح: "قد يدخل القلب أيضًا في إيقاع غير طبيعي، وهو الرجفان الأذيني الأكثر شيوعًا".على الرغم من أن هذه العلامة "غامضة بعض الشيء" إلا أنها لا تزال مدعاة للقلق.وأضاف الدكتور نادري: "كثيرًا ما أسمع المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بقصور القلب مؤخرًا يقولون إنهم متعبون طوال الوقت. القلب الضعيف يحاول يائسًا الاستمرار، ونتيجة لذلك تشعر بالتعب والإرهاق".وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بأنه يجب عليك مراجعة الطبيبك إذا كنت تعاني من أعراض قصور القلب المستمرة أو المتفاقمة تدريجيًا.