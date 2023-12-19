أهم الأسباب التي تجعلك تشعر بالجوع الدائم وكيفية التغلب عليه

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كشف اختصاصي تغذية عن أبرز الأسباب التي تجعل الشخص يشعر بالجوع دائمًا.

فقد يفترض البعض أن تجنب اللحوم مقابل الإكثار من تناول الخضراوات والحبوب والمكسرات والفواكه هو الخيار الصحي، لكن الأمر قد يكون له نتيجة عكسية. اضافة اعلان

لكن تفتقر هذه الأطعمة إلى بعض العناصر الغذائية والبروتينات التي توفرها المنتجات الحيوانية ويتم هضمها بسرعة أكبر، مما يعني زيادة الشهية بعد وقت قصير من تناولها.





اختيار العناصر الغذائية المفيدة



الأطعمة الخفيفة



أطعمة تحتوي على الألياف



ما علاقة التوتر والقلق بالجوع؟



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"على الرغم من أنك تتناول المزيد من الطعام، إلا أنه منخفض الطاقة"، وفقًا ما صرح خبير التغذية، روب هوبسون لصحيفة "ديلي ميل".لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى التخلص من الخضراوات والمكسرات وغيرها، أو كسر نظامك الغذائي النباتي، لكن يتطلب فقط أن تكون أكثر وعيًا بالعناصر الغذائية التي تضعها على طبقك.وثبت أن اللوز والأفوكادو والتفاح والبطاطا الحلوة والعدس والسبانخ واللفت والقرنبيط والخردل يقاوم الجوع.وأوضح هوبسون أيضًا أن العديد من الأطعمة الخفيفة، مثل رقائق البطاطس والحلويات، لا توفر العناصر الغذائية المناسبة ولن تشعرك بالشبع إلا لفترة قصيرة من الوقت.وقال: "تضيف هذه الأطعمة طاقة إضافية إلى النظام الغذائي عندما لا تكون هناك حاجة إليها، ولا يكون الشخص جائعًا بالضرورة أو يحتاج إلى طعام".وحذر من أن "هذه الكربوهيدرات التي يتم هضمها بسرعة تزيد من انخفاض نسبة السكر في الدم، وهذا يمكن أن يسهم في زيادة مشاعر الجوع وتقلب المزاج والرغبة الشديدة عادة في تناول المزيد من النوع نفسه من الطعام، مما سيخلق حلقة مفرغة من الأكل".وبدلاً من ذلك، ينصح الخبراء تناول أطعمة تحتوي على الألياف أو الحبوب الكاملة أو الفواكه أو الخضراوات أو الدهون الصحية أو البروتين الخالي من الدهون.وتستغرق هذه الأطعمة وقتًا أطول حتى يتحلل الجسم، مما يعني أنها ستحافظ على مستويات أكثر توازنًا للسكر في الدم وتشعرك بالشبع لفترة أطول.لكن الأمر لا يقتصر على الطعام فقط، فعوامل نمط الحياة يمكن أن تؤثر أيضًا على جوعك، ومن بينها النوم.وقال هوبسون: "الأشخاص الذين لا ينامون بما فيه الكفاية يمكن أن يكون لديهم مستويات مرتفعة من هرمون الجريلين، وهو الهرمون الذي يحفز الشهية".وذكر أن التوتر والقلق وبعض الأدوية التي يتم تناولها لتخفيف تلك المشاعر يمكن أن تجعلك جائعًا.وتابع: "يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى زيادة هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يعزز الرغبة الشديدة".وبين هوبسون أن الأدوية مثل مضادات الاكتئاب قد تزيد من شهيتك أيضًا، كما هو الحال مع مرض السكري غير المشخص.لذا، يوصي اختصاصي التغذية بشرب الماء وتناول البروتينات والدهون لإبطاء إطلاق السكر في مجرى الدم والحفاظ على شعورك بالشبع.