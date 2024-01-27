أهم أسباب تضخم الطحال.. ما علاقة الإصابة بالملاريا؟

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الطحال هو جزء من الجهاز الليمفاوي يوجد في الجانب الأيسر من الجسم، ويقوم بمساعدة جهاز المناعة عن طريق تخزين خلايا الدم البيضاء، والمساعدة في تكوين الأجسام المضادة. اضافة اعلان



وتضخم الطحال هو ظرف صحي يكبر فيه حجم الطحال بسبب حدوث عدة أسباب وعوامل تختلف من شخص لآخر.



وحسب ما ذكره موقع "ويب طب" يكون حجم الطحال الطبيعي بحجم قبضة اليد، ولكن في حال تضخمه يُصبح أكبر من ذلك.





أمراض تُسبب تضخم الطحال:

1-الالتهابات الفيروسية: مثل: داء كثرة الوحيدات.2- الإصابات الطفيلية: مثل: داء المقوسات.3- الالتهابات البكتيرية: مثل: التهاب الشغاف.4- داء وحيدات النواة: حيث يؤدي إلى مشاكل الكبد، مثل: تليف الكبد، والتليف الكيسي.5- سرطان الدم، حيث تحل خلايا الدم البيضاء محل خلايا الدم الطبيعية.6- سرطان الغدد اللمفاوية، أو النسيج الليمفاوي، مثل: مرض هودجكين.7- الملاريا: عندما يدخل الملاريا إلى الجسم فإنه ينتقل مع مجرى الدم ليصل إلى الكبد والطحال.8- فشل القلب: هو عدم قدرة القلب على ضخ ما يكفي من الدم إلى الأنسجة من ضمنها الطحال.