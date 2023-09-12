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أم الكبائر.. أدلة جديدة على مخاطر الخمر مهما كانت الكمية قليلة

طبيب
أضرار واسعة للخمر
أ أ
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توصف الخمر في الإسلام بأنها "أم الخبائث"؛ و"أم الكبائر"، وذلك لأنها تجمع بين الخبائث الدينية والدنيوية، لأن شربها يغضب الله، فضلاً عن أنها تفسد على شاربها صحته.اضافة اعلان
وجاء العلم ليؤكد بالأدلة خطر شرب الخمور، وما لها من آثار صحية خطيرة، إذ أنها تسبب في سوء حالة الأوعية الدموية والقلب وتزيد من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.

جرعة صغيرة جدًا من الخمر

وقال الدكتور ألكسندر بوليكاربوف أخصائي علم النفس والمخدرات في مقابلة مع صحيفة "جازيتا رو" الروسية: "حتى جرعة صغيرة جدًا من الخمر عند تناولها بصورة دورية منتظمة يمكن أن تسبب الإدمان"، وفق موقع "روسيا اليوم". 
وأرجع ذلك إلى أن "الخمر يحسن المزاج عن طريق تحفيز إنتاج الإندورفين، لذلك يعتاد الجسم عليه تدريجيا، ومن أجل الحصول على نفس التأثير لا بد من جرعة جديدة ولكن أكبر".
وأضاف أن أي كمية من الخمر عند تناولها بانتظام لا تؤدي إلى الإدمان فقط، بل تؤثر سلبا في الجسم أيضًا.

الخمر تزيد من العبء على الأوعية الدموية والقلب

وتابع: "لقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات أن الخمر تزيد من العبء على الأوعية الدموية والقلب. لذلك يرتبط استهلاك الخمر أيضًا بأنواع عديدة من السرطان: الكبد والثدي والأمعاء والرئتين والكلى".
ومضى محذرًا: "مباشرة بعد تناول الخمر يسوء التناسق وردود الفعل والانتباه وعمومًا يسوء عمل الدماغ. كما قد يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي ويفاقم الأمراض المزمنة".

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