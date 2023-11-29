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أمل للملايين.. حقنة بسيطة تساعد في "علاج" الصلع

الصلع
كثير من الرجال يعاني من الصلع
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توصل باحثون إلى تقنية لعلاج الصلاع عن طريق حقن الخلايا الدهنية في فروة الرأس، مما يؤدي إلى وقف تساقط الشعر وإعادة نموه.اضافة اعلان
ووجد الباحثون، أن الدهون تطلق منشطات النمو التي تقلل من تلف بصيلات الشعر، بالإضافة إلى تكثيف الشعر وتقويته.
ويمكن استخدام هذه التقنية لمساعدة الملايين من الرجال، ممن يعانون من الصلع قبل منتصف العمر، وكذا المرضى من الجنسين الذين تساقط شعرهم لأسباب طبية، مثل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

الخلايا الدهنية

وقام الباحثون في جامعة إيران للعلوم الطبية بتحليل الدراسات السابقة وتقارير الحالة من الأطباء الذين جربوا العلاج التجريبي لتساقط الشعر، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
وجمعت الخلايا الدهنية من بطون وأرجل 20 مريضًا من الذكور والإناث قاموا بعملية شفط الدهون. 
وقاموا بحقن حوالي 20 مل تحت الجلد، حيث يمكن أن تقلل من التورم وتلف الخلايا، مع تشجيع الأوعية الدموية الجديدة على النمو - مما يعزز صحة فروة الرأس.
وقال مؤلف الدراسة الدكتور أزاده جودارزي: “يمكن للخلايا المتجددة أن تفرز عوامل نمو مختلفة وتحفز إعادة نمو الشعر. يمكن اعتبار هذا طريقة علاجية جديدة وفعالة لتساقط الشعر والثعلبة".
وأضاف أن المشاركين في الدراسات شهدوا "تحسنًا في كثافة الشعر وقطره" مع آثار جانبية طفيفة فقط مثل الكدمات والتورم والألم.

الخلايا الدهنية لعلاج البشرة

علاوة على ذلك، استخدمت الخلايا الدهنية كعلاج للبشرة حتى تبدو أصغر سنًا.
وكتب الدكتور جودارزي في مجلة طب الأمراض الجلدية التجميلية : "الدهون مصدر غني للخلايا الجذعية، التي يستخدمها الجسم لصنع أنسجة جديدة".
لكنه حذر: "يوصى بإجراء المزيد من التجارب السريرية لتحديد مدى سلامة هذا العلاج".

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