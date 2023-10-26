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أمل للملايين.. العلماء يكتشفون "مفتاح" تدمير الخلايا السرطانية

سرطان الثدي
العلاج قد يكون مفيدًا في التخلص من سرطان الثدي
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توصل العلماء إلى سر تدمير الخلايا السرطانية الذي يمكن أن يمهد الطريق لعلاجات جديدة.
واكتشف باحثون أمريكيون قطعة من البروتين على السطح الخارجي للخلايا السرطانية تؤدي إلى تدميرها ذاتيا عند تنشيطها، بحسب النتائج التي نشرتها دورية "سيل ديث آند ديفرينتيشن" العلمية.اضافة اعلان
وبالإضافة إلى فتح الباب أمام أدوية جديدة في المعركة ضد السرطان، قال الخبراء إن نتائج تجاربهم المعملية التي أجريت على الخلايا والفئران قد تسمح للأطباء بتعزيز العلاجات الحالية.
وعلى سبيل المثال، يمكن أن يسمح العلاج بالخلايا التائية (CAR) بمحاربة الأورام الصلبة في نهاية المطاف، مثل تلك الموجودة في الثدي والرئة والبروستاتا.
ويتضمن العلاج إعطاء مرضى السرطان خلايا تائية مصممة خصيصًا للبحث عن الأورام وتدميرها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

الأورام الصلبة

وقال الدكتور جوجيندر توشير سينج، من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، إنه يكافح ضد الأورام الصلبة لأن الخلايا المناعية - التي يتم إعطاؤها للمرضى عن طريق التنقيط - "ببساطة لا تستطيع اختراق البيئات الدقيقة لتوفير تأثير علاجي".
وتوجد مستقبلات CD95، على السطح الخارجي لأغشية الخلايا السرطانية، وعندما يتم تنشيطها، فإنها تطلق إشارة تؤدي إلى تدمير الخلية ذاتيًا.
وعلى الرغم من معرفة العلماء بوجود هذه المستقبلات منذ فترة طويلة، لكن الجهود المبذولة لتنشيطها لم تنجح. 
غير أن الباحثين في مركز السرطان الشامل بجامعة كاليفورنيا في ديفيس حددوا قسمًا في المستقبل يمكنه تنشيط عملية التدمير عند استهدافه.
وقال الدكتور توشير سينج، أحد الباحثين: "الآن بعد أن حددنا هذه الحاتمة، يمكن أن يكون هناك مسار علاجي للأمام لاستهداف فاس في الأورام".

أساليب العلاج التقليدية

وتستخدم الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي حاليًا، لرعاية مرضى السرطان. وقد يحصل بعض الأطفال المصابين بسرطان الدم والبالغين المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية على العلاج بالخلايا التائية بمستقبل المستضد الخيميري (CAR).
وهي تنطوي على جمع وتغيير الخلايا التائية الخاصة بها، المسؤولة عن مكافحة العدوى والمرض، ولكنها قد تواجه صعوبة في اكتشاف الخلايا السرطانية. 
وتتم إعادة الخلايا المعدلة إلى مجرى الدم من خلال التنقيط. ومن الناحية النظرية، يتم تدريب خلايا CAR T على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها.
وفي حين أن هذا العلاج فعال ضد سرطانات الدم، لكن أقلية من المرضى يعانون من عودة السرطان إليهم. وهو غير متاح بعد للمرضى الذين يعانون من أورام صلبة.

ضربة مزدوجة

وقال الدكتور توشير سينج: "من الناحية النظرية، إن العلاج الذي يستهدف "مفتاح" قتل السرطان يمكن أن يدمر أي خلايا سرطانية متبقية بعد العلاج بخلايا CAR T. وهذا من شأنه أن يوفر "ضربة مزدوجة محتملة ضد الأورام".
وأشارل إلى أنه يمكن أيضًا أن يدعم العلاج بخلايا CAR T في الأورام الصلبة، لكنه لم يحدد كيفية عمل ذلك. 
ويخطط الباحثون الآن لتصميم فئة جديدة من الأجسام المضادة التي يمكنها الارتباط بمفتاح تدمير الخلايا السرطانية وتنشيطه. 

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