أمل جديد.. علاج السرطان بالبكتيريا المدربة

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كشف فريق علمي دولي، أن نوعًا من "البكتيريا المعدلة هندسيًا" يستطيع أن يكتشف ويتتبع الخلايا السرطانية في أي مكان بجسم الإنسان. اضافة اعلان

ويحاول العلماء تسخير القدرات الطبيعية لسلالات معينة لجعلها تعمل كـ"مستشعرات"، وقد أظهرت نتائج واعدة بالفعل في مراقبة صحة الأمعاء والكشف عن النزيف والتهابات الكبد، لدى الفئران والخنازير.





اكتشاف تسلسل الحمض النووي





التفريق بين الطفرات المسببة للسرطان





انقسام الخلايا دون السيطرة عليها





سبب رئيس للوفاة في العالم



وقالت الدراسة الحديثة "كيف يمكن تصميم البكتيريا لاكتشاف تسلسل الحمض النووي المحدد لتشخيص المرض في الأماكن التي يصعب الوصول إليها"، وفقًا لما نشره موقع "ساينس".الباحثون اختاروا بكتيريا تسمى (Acinetobacter baylyi) للقيام بالمهمة، وقاموا بتزويدها بتعليمات لتسلسلات محددة تحمل طفرات توجد بشكل شائع في سرطانات القولون والمستقيم.ووجد العلماء أن "البكتيريا المعدلة هندسيا" قادرة على التفريق بين الطفرات المسببة للسرطان والأخطاء الجينية غير الضارة في الحمض النووي بالخلايا.ويحتاج الباحثون قبل الاستخدام المحتمل على البشر، إلى إثبات أن تلك البكتيريا "آمنة" ويمكنها اكتشاف الخلايا السرطانية بشكل موثوق، وقد يساعد ذلك على الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء.ويشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية.ويكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم، وهو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم.والسرطان سبب رئيس للوفاة في جميع أنحاء العالم، وقد أزهق أرواح 10 ملايين شخص في عام 2020، أو ما يعادل وفاة واحدة تقريبًا من كل 6 وفيات، وفقًا لـ"منظمة الصحة العالمية".ومن أكثر أنواع السرطان شيوعًا سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم والبروستات، ويمكن شفاء الكثير من السرطانات إذا تم الكشف عنها وعلاجها مبكرا.