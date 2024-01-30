أمراض تتشابه أعراضها مع علامات مشاكل القلب

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يشير الدكتور الروسي، فاديم زاكييف، اختصاصي أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن أعراض اضطرابات المعدة شبيهة بأعراض احتشاء عضلة القلب، وقد تسبب عدم انتظام ضربات القلب. اضافة اعلان





أمراض تتشابه أعراضها مع أعراض الأزمات القلبية



فتق المريء يسبب اضطراب ضربات القلب



الهربس النطاقي يسبب ألمًا مؤلمًا في منطقة القلب



القصور الكلوي المزمن خطر على القلب



ويقول الدكتور هناك حالات يجلب فيها المرضى إلى وحدة القلب لأنهم يعانون من آلام شديدة في الصدر ويشتبه في إصابتهم باحتشاء عضلة القلب.ويضيف، وعند فحصهم يتضح أنهم يعانون من تلف تآكلي في المعدة وليس من نوبة قلبية، وعلى العكس من ذلك هناك مرضى يشتكون من الغثيان والتقيؤ والضعف ويعتقدون أنهم يعانون من مشكلات في المعدة والجهاز الهضمي، وعند فحصهم يتضح أن السبب هو إصابتهم باحتشاء عضلة القلب.وينصح زاكييف كل من يشعر بتوعك في الصدر أو المعدة عليه استشارة الطبيب لاستبعاد الحالات المرضية الخطيرة".وتابع، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يسبب فتق في المريء اضطراب ضربات القلب، مثل الانقباض الزائد فوق البطيني، والذي يشعر به على أنه اختلال في عمل القلب وعادة ما يكون غير خطر.ويشير الطبيب إلى أن الهربس النطاقي، الذي يصيب عادة كبار السن، يصاحبه عادة طفح جلدي مؤلم على طول الأعصاب، ويظهر أحيانًا في منطقة القلب، لذلك يمكن الخلط بينه وبين احتشاء عضلة القلب.ويقول: "أي أمراض التهابية، بما فيها التي تصيب الجهاز الهضمي أو حتى الجلد الصدفية، تزيد من تصلب الشرايين، الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.وهناك مفهوم "القلب الرئوي" - وهو تضخم الجانب الأيمن من القلب الناجم عن أمراض الجهاز التنفسي، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن.ويشير إلى أن القصور الكلوي المزمن هو عامل خطر قوي لمشكلات القلب، ومعظم المرضى الذين يعانون من هذه الحالات يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة".