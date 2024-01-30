الثلاثاء، 18 رجب 1445 ، 30 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمراض تتشابه أعراضها مع علامات مشاكل القلب

امراض القلب
أمراض تتشابه في أعراضها مع أمراض القلب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يشير الدكتور الروسي، فاديم زاكييف، اختصاصي أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن أعراض اضطرابات المعدة شبيهة بأعراض احتشاء عضلة القلب، وقد تسبب عدم انتظام ضربات القلب.اضافة اعلان

أمراض تتشابه أعراضها مع أعراض الأزمات القلبية

ويقول الدكتور هناك حالات يجلب فيها المرضى إلى وحدة القلب لأنهم يعانون من آلام شديدة في الصدر ويشتبه في إصابتهم باحتشاء عضلة القلب.
ويضيف، وعند فحصهم يتضح أنهم يعانون من تلف تآكلي في المعدة وليس من نوبة قلبية، وعلى العكس من ذلك هناك مرضى يشتكون من الغثيان والتقيؤ والضعف ويعتقدون أنهم يعانون من مشكلات في المعدة والجهاز الهضمي، وعند فحصهم يتضح أن السبب هو إصابتهم باحتشاء عضلة القلب.

فتق المريء يسبب اضطراب ضربات القلب

وينصح زاكييف كل من يشعر بتوعك في الصدر أو المعدة عليه استشارة الطبيب لاستبعاد الحالات المرضية الخطيرة".
وتابع، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يسبب فتق في المريء اضطراب ضربات القلب، مثل الانقباض الزائد فوق البطيني، والذي يشعر به على أنه اختلال في عمل القلب وعادة ما يكون غير خطر.

الهربس النطاقي يسبب ألمًا مؤلمًا في منطقة القلب

ويشير الطبيب إلى أن الهربس النطاقي، الذي يصيب عادة كبار السن، يصاحبه عادة طفح جلدي مؤلم على طول الأعصاب، ويظهر أحيانًا في منطقة القلب، لذلك يمكن الخلط بينه وبين احتشاء عضلة القلب.
ويقول: "أي أمراض التهابية، بما فيها التي تصيب الجهاز الهضمي أو حتى الجلد الصدفية، تزيد من تصلب الشرايين، الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.

القصور الكلوي المزمن خطر على القلب

وهناك مفهوم "القلب الرئوي" - وهو تضخم الجانب الأيمن من القلب الناجم عن أمراض الجهاز التنفسي، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن.
ويشير إلى أن القصور الكلوي المزمن هو عامل خطر قوي لمشكلات القلب، ومعظم المرضى الذين يعانون من هذه الحالات يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة".

اقرأ أيضا

احترس منه.. الارتجاع الحنجري البلعومي يؤدي إلى السعال المزمن

5 نصائح لتحسين جودة النوم.. أهمها الاستيقاظ مع صلاة الفجر

دراسة: النساء النباتيات أكثر عرضة للإصابة بتسمم الحمل

"سعود الطبية" تكشف أهمية الكشف المبكر لمرض السرطان

نظام غذائي يخلّصك تمامًا من مرض السكري.. تعرف على التفاصيل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أسعار الاطباء
3:14 م الإثنين، 29 يناير 2024

أسعار كشوفات الأطباء في مستشفيات المملكة

الغذاء-والدواء
3:09 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. "الغذاء والدواء" ترد بهذا الإجراء بخصوص احتواء أكياس شاي على كائنات دقيقة

دهون البطن
2:40 م الإثنين، 29 يناير 2024

طبيب يحذر من كتم غازات البطن.. خطر داهم على صحتك

الحزام الناري
2:36 م الإثنين، 29 يناير 2024

"الصحة" تحذر من إيقاظ فيروس الحزام الناري بهذه الطريقة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:30 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

أخبار السعودية.. أسهل طريقة لدخول منصة مدرستي وأمطار على مكة والمدينة و4 مناطق

أمطار غزيرة على عسير
1:02 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ7 مساءً

مدرستي
1:01 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

منصة مدرستي.. طريقة تغيير كلمة المرور 1445

عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق
12:36 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

باكستان.. الحكم بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 10 سنوات بهذه التهمة

سكني
12:12 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

طلب عاجل من مواطنة إلى وزير الإسكان.. بماذا رد سكني؟

مدرستي
12:04 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

منصة مدرستي.. أسهل طريقة لتسجيل الدخول في حال تعليق الدراسة