الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ألوان الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر.. ما الفرق؟ وأيهم صحي أكثر؟

الفلفل بألوانه المختلفة
الفلفل بألوانه المختلفة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يحتوي الفلفل الحلو على فوائد صحية عدة، كما يتميز بألوان جذابة تشجع على تناوله، وينصح متخصصون بإضافته إلى قائمة الطعام اليومية.اضافة اعلان
والفلفل الحلو مليء بفيتامينات سي" و"أ" وب6" وب9" والألياف، وفقا لاختصاصية التغذية المعتمدة، دانييل كرمبل سميث، التي تحدثت مع موقع "يو أس توداي".

ما الفرق بين الأخضر والأصفر والأحمر؟

مستوى النضج هو ما يفرق بشكل أساسي بين الفلفل الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر.
والفلفل الأخضر أكثر مرارة لأنه أقل نضجًا من الأحمر، وبشكل عام، كلما كان الفلفل أغمق، كلما حصلت على المزيد من العناصر الغذائية، وفقًا لـ"الحرة".
وهذا يعني أيضًا أن الفلفل الأخضر يحتوي على نسبة أقل من السكر والكربوهيدرات، ولكن ليس بما يكفي لإحداث فرق غذائي كبير، وفق سميث.
ويحتوي الفلفل الأحمر على فيتامينات ومضادات أكسدة أكثر، ومستويات أعلى من فيتامين "سي" وفيتامين "أ" بسبب وجود مادة البيتا كاروتين التي تعطي الفلفل الأحمر لونه.
والفلفل الأحمر غني أيضًا بالفلافونويدات، وهي مركبات طبيعية تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتحافظ على توازن الهرمونات.
ولدى الفلفل الأصفر والبرتقالي قدر متوسط من العناصر الغذائية ومستوى الحلاوة، لكنهما رغم ذلك مصدران جيدان لفيتامين "سي" وفيتامين "أ"، واللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تفيد صحة العين.

طريقة تناول الفلفل الحلو

هذا يعتمد على الوصفة، والبعض يفضل الأحمر ووصفات أخرى تفضل الأخضر والألوان الأخرى.
وتقول سميث: "نحن نأكل بأعيننا. إن وجود ألوان مختلفة يجعل الأشياء أكثر جاذبية بصريًا ومن ثم نكون متحمسين أكثر لتناولها".
ويمكن تناول الفلفل بطريقة القلي بسرعة في الزيت، أو بتقطيعه إلى مكعبات للحصول على سلطة، أو بإضافته إلى الصلصة للحصول على اللون والنكهة.
ويمكن أيضًا لشرائح الفلفل الرقيقة أن تصنع طبقة رائعة على البيتزا أو تضيف قرمشة إلى الساندويتش.

اقرأ أيضا

زيادة الوزن والشعور الدائم بالبرد.. علامة على مرض خفي

في 7 ساعات.. نجاح زراعة إبهامين مبتوين لمريض بالرياض

لهذا يزداد الشخير في الشتاء.. كيف تتخلص من المشكلة المزعجة؟

للنساء.. هذا الطعام يحميك من الأمراض المزمنة

6 طرق للتخلص من مشكلة التثدي لدى الرجال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2024-01-22 at 12.46.26 AM 1:50 ص الإثنين، 22 يناير 2024

15 دقيقة رياضة يوميًا تجنبك الإصابة بأمراض القلب والسكري

فوائد السبانخ للأطفال 6:06 ص الأحد، 21 يناير 2024

7 فوائد مدهشة.. طبيب يوصي بتقديم هذا الخضار للأطفال في الشتاء

-09-0 12:53 م الخميس، 18 يناير 2024

"طب الأسرة" يكشف مفاجأة عن نسبة الوفيات بين مرضى القلب بالمملكة

نوبات قلبية 1:53 ص الإثنين، 15 يناير 2024

دراسة تحذر: الخمول وقت الفراغ خطر على صحة القلب

اقرأ أيضا

سوق العمل السعودي
9:39 ص الإثنين، 22 يناير 2024

العمل المكتبي يجعلك أكثر عرضة للوفاة المبكرة.. طريقتان لتجنب المخاطر

منظمة الصحة العالمية
7:48 ص الإثنين، 22 يناير 2024

أكثر فتكًا بـ 20 مرة من كوفيد.. "الصحة العالمية" تدعو الدول للاستعداد لجائحة جديدة

متحور كورونا المعروف باسم جيه أن.1
7:05 ص الإثنين، 22 يناير 2024

زيادة حالات الإصابة بـ20%.. هل ينبغي القلق من متحور كورونا الجديد؟

السكري
2:23 ص الإثنين، 22 يناير 2024

دراسة توضح تأثير نسبة الهيموجلوبين على صحة كبار السن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار المملكة
6:27 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للموظفين.. برد وأمطار ارتدوا معاطفكم

المرور - الاشارة -- مخالفة
5:32 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. "المرور" يبدي اهتمامه بشكوى مواطن بهذه الطريقة

عصائر الفاكهة
5:01 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

هل عصائر الفاكهة مسؤولة عن زيادة السمنة لدى الأطفال والبالغين؟

حساب المواطن
4:41 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح هل يُصرف الدعم لأرملة مواطن أجنبية؟

عاصفة مغناطيسية
4:08 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

تؤثر في هذه الفئة.. ما تأثيرات العاصفة المغناطيسية التي تجتاح الأرض اليوم؟

هاتف شاومي Redmi K70 Ultra
3:41 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

مفاجأة شاومي.. هاتف Redmi K70 Ultra بذاكرة وصول عشوائي 24 جيجابايت رام