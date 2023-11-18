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أكثر شيوعاً بين الأطفال.. علامات تنذر بانفجار الزائدة الدودية

الزائدة الدوية
الزائدة الدودية
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يوضح الأطباء، أن التهاب الزائدة الدودية واحدة من أبرز المشكل الصحية التي يعانى منها البعض، وهو أكثر شيوعًا بين الأطفال وهو ليس وراثيًا أو يمكن الوقاية منه ولكن قد يتفاقم الأمر ويصل لانفجار الزائدة ومشاكل خطيرة، وهى حالة طارئة تهدد الحياة ويجب ألا تتجاهلها.اضافة اعلان

ما هي الزائدة الدودية؟

وأوضح موقع wexnermedical ، أن الزائدة الدودية تتدلى من بداية القولون، أو الأمعاء الغليظة، ليس لها وظيفة، ويمكننا جميعًا العيش بدونها إذا أخذت بالونًا وقمت بإدخال إصبعك فيه، فهذا هو شكل الزائدة الدودية و إنه بحجم إصبعك الصغير.
هذا وتصاب الزائدة الدودية بالعدوى عندما يكون هناك انسداد في الأمعاء الغليظة، ويتم حظره، ويمكن أن تحدث العدوى، ولا نعرف دائما ما الذي يسبب ذلك. في بعض الحالات، يرجع ذلك إلى دخول الفضلات إلى الزائدة الدودية، والتي تقع بالقرب من المكان الذي يتحول فيه الفضلات من سائل إلى صلب، ما يتسبب في تكاثر البكتيريا.

أهمية العلاج المبكر


يحدث التهاب الزائدة الدودية بسرعة  في بعض الحالات، بعد عدة ساعات من حدوث الانسداد. كلما تم علاجه مبكرًا، كانت النتيجة أفضل إذا حصلت على العلاج سريعًا، خلال 12 ساعة، فسوف تتمكن من الدخول والخروج من المستشفى خلال يوم واحد.

ويوضح الأطباء، أنه نظرًا لأن الزائدة الدودية يمكن أن تتمزق دون علاج، يحتاج الجميع إلى التعرف على العلامات التحذيرية لالتهاب الزائدة الدودية، والتي تتقدم من البداية إلى النهاية:

-ألم مفاجئ حول السرة أو الجزء العلوي من البطن - ألم مؤلم لا يشبه أي شيء شعرت به من قبل

-الألم الذي يشتد خلال بضع ساعات وينتقل إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن (المنطقة المحيطة بعظم الورك الأيمن)

-نقص الطاقة وفقدان الشهية

-وتتفاقم الحالة تدريجياً، وربما تؤدي إلى الغثيان

-الإمساك، أو عدم القدرة على إخراج الغازات، أو الإسهال

-حمى

أهم طرق العلاج


العلاج في هذه الحالة، يكون باستئصال الزائدة الدودية، وهي عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية. وغالبًا ما يتم إجراؤه لمنع تمزق الزائدة الدودية.
وبعد إعطاء المضادات الحيوية للمريض، يقوم الجراح بإزالة الزائدة الدودية من خلال ثلاثة شقوق .
وقد تشمل الخيارات الأخرى منظار البطن، وهو أداة مصنوعة من الألياف الضوئية تستخدم للرؤية داخل البطن والسماح بإجراء عملية جراحية يكون الشق أصغر بهذه الطريقة، ويكون التعافي أسرع هناك خيار آخر يتم اختباره وهو استخدام المضادات الحيوية بدلاً من الجراحة.
وفي غضون 24 ساعة فقط، يمكن للمرضى النهوض والتحرك ويمكنهم استئناف أنشطتهم العادية في غضون أسبوعين.

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