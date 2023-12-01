أكبر مركز طبي أمريكي يحسم الجدل حول المرض الغامض في الصين

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أثار الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال في الصين، مخاوف أعادت إلى الأذهان الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 . اضافة اعلان

لكن في حديثها أمام اللجنة الفرعية للطاقة والتجارة التابعة لمجلس النواب للرقابة والتحقيقات في الولايات المتحدة الخميس، قالت ماندي كوهين، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه ليس مرضًا جديدًا بل هو معروف مثل الأنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي.

وأضافت: “نعتقد أنه لا يوجد ممرض جديد أو جديد. وترتبط هذه بمسببات الأمراض الموجودة – كوفيد ، والأنفلونزا ، والفيروس المخلوي التنفسي".

وأوضحت كوهين أن مركز السيطرة على الأمراض لديه مكتب صغير في الصين، مما يشير إلى تأكيد تقييم نظرائهم الصينيين بخصوص المرض "الغامض".





زيادة كبيرة في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي



الصحة العالمية تطالب بإيضاحات جديدة



وتشهد الصين زيادة كبيرة في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مع دخول أول موسم شتاء منذ أن رفعت في ديسمبر القيود الصارمة التي فرضتها للحد من تفشي كوفيد-19 مع ارتفاع الإصابات بين الأطفال تحديدًا في المناطق الشمالية مثل بكين ومقاطعة لياونينج.وأضافت كوهين، أنه "بسبب عمليات الإغلاق التي فرضتها البلاد بسبب فيروس كورونا، لم تكن المجموعة المعتادة من فيروسات الجهاز التنفسي منتشرة ولم يتمكن الأطفال من بناء دفاعات مناعية. وبمجرد عودة مسببات الأمراض هذه، بدأ تفشي المرض".وأشارت إلى أن موجة أمراض الجهاز التنفسي تتركز في شمالي الصين.وقال مسؤولو الصحة في الصين إنهم يعملون على زيادة مقدمي الرعاية الصحية وتعزيز إمدادات الأدوية، ونصحوا آباء الأطفال الذين يعانون من حالات مرضية بتجنب الذهاب إلى المستشفيات بسبب فترات الانتظار الطويلة وخطر انتقال العدوى.وطالبت منظمة الصحة العالمية، بإيضاحات جديدة من الصين حول تفشي المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي.وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة "تتابع الوضع مع الصين" مع استمرار اكتظاظ المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.والميكوبلازما الرئوية، وهي عدوى بكتيرية شائعة تصيب الأطفال عادة، منتشرة في البلاد منذ مايو.وأضافت الدكتورة فان كيرخوف: "نحن نتابع الأمر مع الصين. إنهم يشهدون زيادة بسبب عدد من الإصابات المختلفة. نحن نتابع مع شبكتنا السريرية ونتابع مع الأطباء في الصين".