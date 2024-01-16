أقل نسبة تضخم في المملكة خلال 23 شهرًا

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تراجع معدل التضخم في المملكة خلال شهر ديسمبر إلى 1.5% على أساس سنوي، مقابل 1.7 % في نوفمبر السابق له.

ويعد التضخم في ديسمبر هو الأدنى خلال 23 شهرا أو منذ يناير 2022 عندما سجل 1.2%، ما يعني نجاح المملكة في السيطرة على التضخم في عالم يعاني تداعياته في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. اضافة اعلان





تراجع التضخم في المملكة إلى 1.5%



2.6% حجم التضخم في المملكة عام 2023



ارتفاع إيجارات خلال ديسمبر 9%



ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء 7.5%



وبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية 2.3% خلال عام 2023، مسجلا تباطؤا عن 2022 البالغ 2.5%، وفقا لـ "الاقتصادية".وجاء التضخم خلال 2023 أقل من التوقعات الحكومية البالغة 2.6 %.ويعود بلوغ التضخم 2.3 % خلال 2023 إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.9% والأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%، التي تعد أكبر ضغط تصاعدي على التضخم.وتشير التوقعات الحكومية إلى بلوغ التضخم 2.6 في المائة في 2023 و2.2 في 2024، و2.1 في المائة في 2025، و1.9 في المائة خلال 2026.وجاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة على أساس سنوي، بفعل ارتفاع إيجارات السكن، وهو الارتفاع للشهر الـ22 على التوالي بعد 61 شهرا من التراجع.ويعود ارتفاع أسعار الإيجارات خلال ديسمبر 9%، إلا أنها أقل وتيرة ارتفاع منذ مارس الماضي البالغ 8.7 في المائة.وجاء ارتفاع أسعار الإيجارات في ديسمبر الماضي بشكل رئيس من زيادة إيجارات الشقق 12.1%.وارتفع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز 7.5%، والأغذية والمشروبات 1.2%، متأثرا بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته 4.1%.