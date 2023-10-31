الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أقل بكثير من الشائع.. هذا العدد من الخطوات يوميًا يحميك من الموت المبكر

المشي
المشي يجنب الإنسان المخاطر المميتة
أ أ

توصل باحثون إلى أن المشي 2700 خطوة فقط في اليوم – حوالي 2 كيلومتر  – يقلل فرصة الوفاة في سن مبكرة أو المعاناة من الأزمات القلبية أو السكتات الدماغية.اضافة اعلان
ووفقًا لنتائج الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة غرناطة في إسبانيا، فإن الوصول إلى 8700 خطوة يوميًا يقلل من المخاطر بنسبة تصل إلى 60%.

تأثير الخطوات اليومية على الوفيات المبكرة

وراجع الباحثون 12 دراسة دولية قيمت تأثير الخطوات اليومية على الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب لأكثر من 11 ألف مشارك. وقالوا إن النتائج توفر "أهدافًا بسيطة وملموسة لعدد الخطوات اليومية". 
وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة "الكلية الأمريكية لأمراض القلب"، أن المشاركين الذين ساروا 2517 خطوة يوميًا كان لديهم خطر أقل بنسبة 8% للوفاة المبكرة، مقارنة بأولئك الذين ساروا 2000 خطوة فقط يوميًا.
وفي الوقت نفسه، فإن الوصول إلى 2735 خطوة قضى على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 11%. لكن الذين مشوا لمسافة أطول سجلوا فوائد أكبر. 

8763 خطوة يوميًا

وكانت النقطة المثالية لتقليل فرصة الوفاة المبكرة هي المشي 8763 خطوة يوميًا، مع انخفاض المخاطر بنسبة 60%.
وبالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية، فقد أدت 7126 خطوة يوميًا إلى أكبر انخفاض في المخاطر بنسبة 51%. 
ولم تجد الدراسة، التي شارك فيها أيضًا باحثون من هولندا وإسبانيا والولايات المتحدة، أي فرق في عدد الخطوات المثالي بين الرجال والنساء.
ومع ذلك، ارتبطت الوتيرة الأسرع بانخفاض خطر الوفاة، بغض النظر عن العدد الإجمالي للخطوات في اليوم.
وقال المؤلف الرئيس للدراسة، البروفيسور فرانسيسكو أورتيجا من قسم التربية البدنية والرياضة بجامعة غرناطة: "تقليديا، اعتقد الكثير من الناس أنه يتعين عليك الوصول إلى حوالي 10000 خطوة يوميًا للحصول على فوائد صحية، وهي فكرة جاءت من اليابان. في الستينيات ولكن لم يكن لها أي أساس علمي".

المشي أكثر من ذلك

وأشار إلى أن "المزيد من الخطوات ليس سيئًا أبدًا" ظهرت دراستنا أنه حتى ما يصل إلى 16000 خطوة في اليوم لا تشكل خطرًا. على العكس من ذلك، هناك فوائد إضافية مقارنة بالمشي 7000-9000 خطوة يوميًا، ولكن الاختلافات في تقليل المخاطر صغيرة". 
"علاوة على ذلك، يجب أن يكون هدف الخطوة مناسبًا للعمر، مع قدرة الشباب على تحديد هدف أعلى من كبار السن"، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عنه.
وأضاف الدكتور إسمي باكر، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في التمارين الرياضية وأمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة غرناطة: "ما يجعل دراستنا مختلفة هو أننا، لأول مرة، وضعنا أهدافًا واضحة للخطوات".
وتابع: "في هذه الدراسة، نظهر أنه يمكن الحصول على فوائد قابلة للقياس من خلال زيادات صغيرة في عدد الخطوات يوميًا، وأنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من النشاط البدني، فإن كل 500 خطوة إضافية تعمل على تحسين صحتهم". 
وأوضح الدكتور باكر: "معظم الناس لا يعرفون ما هي التمارين التي تعتبر متوسطة الشدة، مما يجعل من الصعب التحقق من امتثالهم لمعيار التمرين هذا. عد الخطوات أسهل بكثير، خاصة وأن معظم الناس لديهم هاتف ذكي أو ساعة ذكية هذه الأيام".
ومع ذلك، أقر الباحثون أن الدراسة أخذت في الاعتبار فقط خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية ولم تدرس كيفية تأثيرها على عوامل أخرى، مثل  جودة النوم والصحة العقلية.

تمارين مهمة لصحتك 


تنصح هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 64 عامًا بأن يحاولوا ممارسة النشاط اليومي وينبغي عليهم القيام بما يلي:
ما لا يقل عن 150 دقيقة من الأنشطة الهوائية المعتدلة مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع كل أسبوع، وتمارين القوة في يومين أو أكثر في الأسبوع والتي تعمل على تمرين جميع العضلات الرئيسية (الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين)
أو:
75 دقيقة من الأنشطة الهوائية القوية مثل الجري أو لعب التنس الفردي كل أسبوع، وتمارين القوة في يومين أو أكثر في الأسبوع والتي تعمل على تمرين جميع العضلات الرئيسية (الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين)
أو:
مزيج من الأنشطة الهوائية المعتدلة والقوية كل أسبوع - على سبيل المثال، الجري لمدة 2 × 30 دقيقة بالإضافة إلى 30 دقيقة من المشي السريع يعادل 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل، وتمارين القوة في يومين أو أكثر في الأسبوع والتي تعمل على تمرين جميع العضلات الرئيسية (الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين).
إحدى الطرق للقيام بالنشاط البدني الأسبوعي الموصى به لمدة 150 دقيقة هي ممارسة 30 دقيقة على مدار 5 أيام كل أسبوع. ويجب على جميع البالغين أيضًا فصل فترات الجلوس الطويلة عن طريق ممارسة نشاط خفيف.

اقرأ أيضا

انقاص الوزن
4:39 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

دراسة: الصيام المتقطع بديل فعال لإنقاص الوزن

الكبد الدهني 1
4:27 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أسباب وأعراض سرطان الكبد.. كيف تتفادى الإصابة به؟

كتم العطس
4:07 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

من تمدد الأوعية الدموية إلى انهيار الرئتين.. 5 أشياء مروعة تحدث عند كتم العطس

البريد السعودي
3:42 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

تحالف استراتيجي.. إطلاق شركة وطنية لشبكة محطات الطرود

اقرأ أيضا

"التخصصي" يطبّق تقنية تكشف مبكراً عن 50 جيناً مرتبطاً بالسرطان

مفاجأة.. شرب اللبن مع السمك لا يسبب التسمم (فيديو)

7 شركات عالمية.. تحقيق المملكة للاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية

إذا كنت تعاني من صعوبة النوم.. هل سمعت عن طريقة 10-3-2-1-0؟

أفضل نظام غذائي لحماية قلبك من الأمراض الفتاكة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

المشي 11:14 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

دراسة: طريقة المشي هذه مؤشر على الوفاة المبكرة

اقرأ أيضا

السمنة والحمل
11:01 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

دراسة جديدة تُحذر المرأة الحامل من هذا الخطر

فيروس كورونا
9:13 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أعراض كورونا التي تظهر عند استخدام الحمّام.. تعرف عليها

صحة الرجال
8:39 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أفضل مشروب طبيعي للرجال بديلاً عن المقويات الجنسية

وظائف الدماغ
5:41 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

السكتة الدماغية.. الأسباب والأعراض وأفضل علاج لها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزارة الخارجية
5:15 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

لمدة 60 يوماً.. السماح للمواطنين دخول هذه الدولة بدون تأشيرة

F9xYcAkWIAAcHif
5:12 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الإطاحة بـ 5 لصوص ارتكبوا حوادث سطو على منازل في الرياض

أخبار السعودية
2:00 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. خريطة الأمطار المتوقعة اليوم وغرامة المجازفة بعبور السيول

الراتب - ريال 0 عملة
1:05 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عاجل.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي

أمطار المملكة 16
12:54 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُطلق الإنذار الأحمر مُحذرًا من أمطار غزيرة على هذه المناطق

اقتصاد
12:46 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

القطاع غير النفطي ينمو 3.6% خلال الربع الثالث 2023