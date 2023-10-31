أقل بكثير من الشائع.. هذا العدد من الخطوات يوميًا يحميك من الموت المبكر

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توصل باحثون إلى أن المشي 2700 خطوة فقط في اليوم – حوالي 2 كيلومتر – يقلل فرصة الوفاة في سن مبكرة أو المعاناة من الأزمات القلبية أو السكتات الدماغية. اضافة اعلان

ووفقًا لنتائج الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة غرناطة في إسبانيا، فإن الوصول إلى 8700 خطوة يوميًا يقلل من المخاطر بنسبة تصل إلى 60%.





تأثير الخطوات اليومية على الوفيات المبكرة



8763 خطوة يوميًا



المشي أكثر من ذلك



تمارين مهمة لصحتك



وراجع الباحثون 12 دراسة دولية قيمت تأثير الخطوات اليومية على الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب لأكثر من 11 ألف مشارك. وقالوا إن النتائج توفر "أهدافًا بسيطة وملموسة لعدد الخطوات اليومية".وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة "الكلية الأمريكية لأمراض القلب"، أن المشاركين الذين ساروا 2517 خطوة يوميًا كان لديهم خطر أقل بنسبة 8% للوفاة المبكرة، مقارنة بأولئك الذين ساروا 2000 خطوة فقط يوميًا.وفي الوقت نفسه، فإن الوصول إلى 2735 خطوة قضى على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 11%. لكن الذين مشوا لمسافة أطول سجلوا فوائد أكبر.وكانت النقطة المثالية لتقليل فرصة الوفاة المبكرة هي المشي 8763 خطوة يوميًا، مع انخفاض المخاطر بنسبة 60%.وبالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية، فقد أدت 7126 خطوة يوميًا إلى أكبر انخفاض في المخاطر بنسبة 51%.ولم تجد الدراسة، التي شارك فيها أيضًا باحثون من هولندا وإسبانيا والولايات المتحدة، أي فرق في عدد الخطوات المثالي بين الرجال والنساء.ومع ذلك، ارتبطت الوتيرة الأسرع بانخفاض خطر الوفاة، بغض النظر عن العدد الإجمالي للخطوات في اليوم.وقال المؤلف الرئيس للدراسة، البروفيسور فرانسيسكو أورتيجا من قسم التربية البدنية والرياضة بجامعة غرناطة: "تقليديا، اعتقد الكثير من الناس أنه يتعين عليك الوصول إلى حوالي 10000 خطوة يوميًا للحصول على فوائد صحية، وهي فكرة جاءت من اليابان. في الستينيات ولكن لم يكن لها أي أساس علمي".وأشار إلى أن "المزيد من الخطوات ليس سيئًا أبدًا" ظهرت دراستنا أنه حتى ما يصل إلى 16000 خطوة في اليوم لا تشكل خطرًا. على العكس من ذلك، هناك فوائد إضافية مقارنة بالمشي 7000-9000 خطوة يوميًا، ولكن الاختلافات في تقليل المخاطر صغيرة"."علاوة على ذلك، يجب أن يكون هدف الخطوة مناسبًا للعمر، مع قدرة الشباب على تحديد هدف أعلى من كبار السن"، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عنه.وأضاف الدكتور إسمي باكر، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في التمارين الرياضية وأمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة غرناطة: "ما يجعل دراستنا مختلفة هو أننا، لأول مرة، وضعنا أهدافًا واضحة للخطوات".وتابع: "في هذه الدراسة، نظهر أنه يمكن الحصول على فوائد قابلة للقياس من خلال زيادات صغيرة في عدد الخطوات يوميًا، وأنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من النشاط البدني، فإن كل 500 خطوة إضافية تعمل على تحسين صحتهم".وأوضح الدكتور باكر: "معظم الناس لا يعرفون ما هي التمارين التي تعتبر متوسطة الشدة، مما يجعل من الصعب التحقق من امتثالهم لمعيار التمرين هذا. عد الخطوات أسهل بكثير، خاصة وأن معظم الناس لديهم هاتف ذكي أو ساعة ذكية هذه الأيام".ومع ذلك، أقر الباحثون أن الدراسة أخذت في الاعتبار فقط خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية ولم تدرس كيفية تأثيرها على عوامل أخرى، مثل جودة النوم والصحة العقلية.تنصح هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 64 عامًا بأن يحاولوا ممارسة النشاط اليومي وينبغي عليهم القيام بما يلي:ما لا يقل عن 150 دقيقة من الأنشطة الهوائية المعتدلة مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع كل أسبوع، وتمارين القوة في يومين أو أكثر في الأسبوع والتي تعمل على تمرين جميع العضلات الرئيسية (الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين)أو:75 دقيقة من الأنشطة الهوائية القوية مثل الجري أو لعب التنس الفردي كل أسبوع، وتمارين القوة في يومين أو أكثر في الأسبوع والتي تعمل على تمرين جميع العضلات الرئيسية (الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين)أو:مزيج من الأنشطة الهوائية المعتدلة والقوية كل أسبوع - على سبيل المثال، الجري لمدة 2 × 30 دقيقة بالإضافة إلى 30 دقيقة من المشي السريع يعادل 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل، وتمارين القوة في يومين أو أكثر في الأسبوع والتي تعمل على تمرين جميع العضلات الرئيسية (الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين).إحدى الطرق للقيام بالنشاط البدني الأسبوعي الموصى به لمدة 150 دقيقة هي ممارسة 30 دقيقة على مدار 5 أيام كل أسبوع. ويجب على جميع البالغين أيضًا فصل فترات الجلوس الطويلة عن طريق ممارسة نشاط خفيف.