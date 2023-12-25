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أقسى 20 ألمًا يمكن أن يعانيه الإنسان!

التهاب المفاصل
التهابات المفاصل ضمن القائمة
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يتباين الشعور بالألم بين الأفراد، لكن هناك بعض الأمراض التي يتزايد حدة الشعور بآلامها خصوصًا.  
وكشفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية يبريطانيا، أن هناك 20 حالة تُصنف على أنها تسبب "ألمًا شديدًا"، لدرجة أنها يمكن أن تمنعك من أداء المهام اليومية، بما في ذلك كسور العظام وحصوات الكلى.اضافة اعلان
وأشارت إلى حالة الكتف المتجمد على أنها إحدى أسوأ الآلام التي يمكن أن تعاني منها، حيث يصبح المفصل مشدودًا وقاسيًا لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل رفع ذراعك.

قائمة أشد 20 مرضًا ألمًا 

وتشمل القائمة الكاملة للحالات المسببة لأسوأ أنواع الألم، وفقًا لصحيفة "اندبندنت":
- الهربس النطاقي.
- الصداع العنقودي.
- الكتف المتجمدة.
- تهشم العظام.
- متلازمة الألم المعقد (CRPS).
- الأزمة القلبية.
- داء الكريات المنجلية.
- التهاب المفاصل.
- الصداع النصفي.
- عرق النسا.
- حصى الكلى.
- التهاب الزائدة الدودية.
- التهاب العصب الثالث.
- التهاب البنكرياس الحاد.
- النقرس.
- بطانة الرحم.
- قرحة المعدة.
- الفيبروميالجيا (اضطراب يتميز بألم عضلي هيكلي واسع النطاق).
- الألم بعد الجراحة.

آلام الظهر والأسنان

وقال الدكتور غاري ليروي، المتخصص في طب الأسرة في دايتون بولاية أوهايو: "هذه كلها حالات ألم نراها عادة في بيئة الرعاية الصحية".
ومع ذلك، يرى أنه ينبغي إدراج حالتين في القائمة أيضا: آلام الظهر وآلام الأسنان.
وأضاف: "تؤثر آلام أسفل الظهر المزمنة على 80% من السكان في مرحلة ما من حياتهم، لأننا كإنسان عاقل ينحني ويدفع ويسحب، ينتهي بنا الأمر إلى آلام الظهر العضلية الهيكلية. وآلام الأسنان، التي غالبا ما يتم تجاهلها، يمكن أن تكون مؤلمة للغاية أيضا".
وحول ما يجب فعله في حالة "تأثير الألم على قدرة الشخص على العمل في المجتمع"، أو عندما "يمنعه من العمل أو النوم أو توفير التغذية لنفسه"، أوصى ليروي بطلب المشورة الطبية.

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