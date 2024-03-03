أفضل 4 أطعمة تساعد في خفض الكوليسترول

أ أ

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أحد عوامل الخطر التي تسبب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تسهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول، والنظام الغذائي هو واحد منها.





ارتفاع نسبة الكوليسترول



الشوفان والشعير



الفول والبازلاء والعدس



المكسرات والبذور



الحليب المدعم والزبادي



قالت الدكتورة كاثرين باسفورد، الطبيبة العامة في بريطانيا: "يحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول عندما يكون هناك الكثير من مادة الكوليسترول الدهنية في مجرى الدم".وأضافت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "إذا لم يتم اتخاذ خطوات لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى انسداد الأوعية الدموية مما قد يؤدي بدوره إلى أزمة قلبية أو سكتة دماغية".ووفقًا لها، "يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في إدارة الكوليسترول مع بعض الأطعمة المعروفة بتخفيض نسبة الكوليسترول".وكشفت الطبيبة عن أربعة أطعمة يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول.وفقًا للدكتور باسفورد، فإن الأطعمة المصنوعة من الشوفان، أو عصائر الشوفان أو الشعير يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول.وقالت: "هذا لأنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان والتي تشكل مادة هلامية في الأمعاء وتساعد على منع امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم".وتعد الفاصوليا والبازلاء والعدس أيضًا مصادر جيدة للألياف القابلة للذوبان والتي يمكن أن تساعد في منع دخول الكوليسترول إلى مجرى الدم.وأضافت الدكتورة باسفورد: "نظرًا لأنها مصدر جيد للبروتين، فهي أيضًا بديل جيد للحوم الحمراء - التي يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، المعروفة بأنها تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم".استبدال بعض الوجبات الخفيفة المفضلة قد يؤدي إلى تغيير في نسبة الكولسترول.وقالت الطبيبة: "الوجبات الخفيفة مثل الكيك والبسكويت تميل إلى أن تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة المرتبطة برفع مستويات الكوليسترول".ونصحت: "حاول استبدالها بالوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة التي يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول في الدم. مثل المكسرات والبذور".من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الستيرول والستانول تعمل على خفض نسبة الكوليسترول، ويتم إضافتها إلى العديد من منتجات الحليب والزبادي المدعمة.وأوضحت الدكتور باسفورد، أن "الستيرول والستانول عبارة عن مواد كيميائية نباتية تحاكي الكولسترول ويمكن أن تمنع امتصاص الكولسترول في الأمعاء".