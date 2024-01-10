أفضل 3 أنظمة غذائية تساعد على إنقاص الوزن والحفاظ عليه

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كشفت اختصاصية التغذية، إليانور هوث، عن أفضل ثلاثة أنظمة غذائية للمساعدة على إنقاص الوزن والحفاظ عليه.





1. نظام الكيتو الغذائي اضافة اعلان



2. نظام غذائي نباتي



3. النظام الغذائي لسكر الدم



يعد النظام الغذائي الكيتوني فعالاً للغاية في إنقاص الوزن.وتقوم فكرته على خفض الكربوهيدرات إلى ما يعادل حوالي موزة واحدة يوميًا من أجل إنقاص الوزن .بدلاً من الحصول على الطاقة من الكربوهيدرات، مثل الخبز والأرز، يتم تشجيع المستخدمين على تناول الكثير من الدهون الصحية والبروتين.على سبيل المثال، قد يكون العشاء عبارة عن سلطة الدجاج والأفوكادو مع الخضراوات منخفضة الكربوهيدرات، مثل السبانخ.ووفقًا لاختصاصية التغذية، فإن الإكثار من تناول البروتين يمكن أن يساعد عند محاولة فقدان بعض الوزن.وقالت لصحيفة "ذا صن": "يحافظ البروتين على الشبع وبالتالي يبقيك ممتلئًا لفترة أطول مما يعني فرصة أقل لتناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم".ويركز نظام الكيتو الغذائي أيضًا على تناول الكثير من الدهون، والتي تقول إليانور إن لها فوائد صحية أخرى.وأشارت إليانور إلى أن "الدهون مهمة للغاية للحفاظ على مستويات الهرمونات الصحية وتجنب دخول الجسم في حالة من التوتر".وأضافت: "عندما نشعر بالتوتر، ننتقل تلقائيًا إلى وضع "تخزين الدهون" الذي يساوي الوزن حول الوسط".ثبت أن النظام الغذائي، له آثار إيجابية على الأمعاء، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن.تقول الخبيرة: "إن وجود ميكروبيوم صحي في الأمعاء يمكن أن يغير الطريقة التي نقوم بها بهضم الأطعمة ومعالجتها واستقلابها، وهو ما له تأثير عميق على الطريقة التي يستخدم بها جسمنا الطعام كوقود".والأهم من ذلك، أن الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن تكون صحية أو غير صحية، اعتمادًا على أنواع الأطعمة التي تحتوي عليها.على سبيل المثال، من غير المرجح أن تتمكن من فقدان الوزن أثناء تناول كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة.ولكن تبين أن تناول الكثير من الأطعمة الكاملة، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب والبقوليات، يساعد في إنقاص الوزن.وفي دراسة استمرت عامين على 64 امرأة مسنة تعاني من زيادة الوزن، فقد أولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا نباتيًا صحيًا ما يقرب من أربعة أضعاف وزنهم مقارنة بأولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا تناول خمس وجبات على الأقل من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات يوميًا.اقترح خبير النظام الغذائي الدكتور مايكل موسلي، نظامًا غذائيًا لسكر الدم في عام 2016، ادعى أنه يعكس مرض السكري من النوع الثاني .والهدف من النظام الغذائي هو الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.ويمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالسكري من ارتفاع نسبة السكر في الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم.وتحتوي الكثير من الأطعمة على نسبة عالية من السكر مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وزيادة الوزن، وفقًا لإليانور.وتابع: "هذا لأنه عندما نأكل السكر، يجب على جسمنا أن ينتج كميات كبيرة من الأنسولين لمعالجته. إن الزيادات في الأنسولين تجعلك جائعًا وتخزن الدهون في البطن".وشددت على أنه "من المهم التأكد من استقرار نسبة السكر في الدم لتجنب الزيادات المستمرة في الأنسولين خلال اليوم والتي يمكن تخزينها بشكل زائد على شكل دهون حشوية".والفكرة هي التوقف عن تناول الكربوهيدرات النشوية، وتناول الكثير من الخضراوات الخضراء والملونة، والكثير من البروتين وكمية معتدلة من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.ويوصى أيضًا ببعض منتجات الألبان، مثل الزبادي غير المحلى، لأنها تساعد في إبقاء الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا ممتلئًا لفترة أطول.