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يتأثر حوالي ثلثي الرجال بالصلع الذكوري، لكن تساقط الشعر لا يقتصر على الرجال فقط، حيث إن 40 في المئة من النساء فوق سن 70 عامًا يعانين منه أيضًا.

وفي حين يكون بعض الأشخاص أكثر استعدادًا وراثيًا لتساقط الشعر، لكن هناك بعض عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تمنع تساقط الشعر وتسببه.





الحمض الأميني (الهستيدين) لدعم نمو الشعر



نقص أو زيادة الهستيدين



أفضل 3 أطعمة لمنع تساقط الشعر



علامات نقص الهستيدين



وكشف الدكتور إريك بيرج عبر موقع "يوتيوب" عن ثلاثة أطعمة تساعد في منع تساقط الشعر، قائلاً: "الأمر لا يتعلق بتناول مكمل آخر، بل يتعلق بالأطعمة التي تتناولها".وفقًا للدكتور بيرج، فإن الحمض الأميني المسمى الهستيدين هو المفتاح لدعم نمو الشعر.وأشار إلى دراسة علمية نشرت في المجلة الدولية لعلم أمراض الشعر عام 2017، والتي أظهرت وجود صلة كبيرة بين تساقط الشعر ونقص الهستيدين.وقال: "في هذه الورقة المنشورة، تم تناول العديد من أوجه القصور التي تم العثور عليها لدى نسبة معينة من الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر".وأضاف: "ثم وصلت إلى هذا الحمض الأميني الذي كان ناقصًا في أكثر من 90 بالمئة من الأشخاص المصابين بالثعلبة، وهذا الحمض الأميني يسمى الهيستيدين"، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".وفقًا للدراسة، التي شملت 100 مشارك، شوهد نقص الهستيدين في أكثر من 90 بالمئة من المشاركين الذين يعانون من الثعلبة الأندروجينية (نوع شائع من تساقط الشعر لدى كل من الرجال والنساء)، و77.78 بالمئة من المشاركين الذين يعانون من التساقط الكربي الناجم عن التوتر أو التغيير في الجسم.وقال الدكتور بيرج: "هذا الحمض الأميني الأساسي هو مقدمة للهيستامين، الذي يلعب دورًا حيويًا في ردود الفعل المناعية والحساسية والالتهابات".ووفقًا له، "يمكن أن يؤدي نقص الهستيدين إلى فقر الدم، في حين أن الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب سرعة القذف".وتابع: "ومع ذلك، فإن الكمية المناسبة من الهستيدين في نظامك الغذائي يمكن أن تعزز نمو الشعر الصحي من خلال المساعدة في إنتاج الكيراتين وتنظيم مستويات النحاس والزنك".وأوضح الدكتور بيرج: "قد تؤدي بعض الأدوية إلى خفض مستويات الهستيدين في الجسم، في حين أن عدم كفاية حمض المعدة يمكن أن يعيق امتصاصه من مصادر الغذاء".ولمواجهة هذه المشكلة، يمكن تناول هيدروكلوريد البيتين كمحمض."ولكن للاستفادة الكاملة من الهستيدين، يجب أن تكون هناك عوامل مشتركة محددة، مثل فيتامين ب 6، ونسب النحاس والزنك المناسبة، والفولات".ولذلك أوصى الخبير الصحي بتناول "أفضل ثلاثة أطعمة" لمنع تساقط الشعر. وهي:لحوم الأعضاء، بما فيها الكبد، وذلك بسبب احتوائها على مادة الهستيدين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.البروتينات الحيوانية، مثل لحم البقر والدجاج، غنية بالهستيدين والأحماض الأمينية الأخرى الضرورية لتجديد الشعر.توفر المحار، وخاصة الجمبري والاسكالوب وسرطان البحر، مستويات عالية من الزنك والنحاس التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على النسب المناسبة في الجسم.وفقًا لخبير التغذية السريري الدكتور جوش آكس ، فإن بعض علامات نقص الهستيدين تشمل:فقر الدم وانخفاض الهيموجلوبين.الم المفاصل.القلق والاكتئاب.التعب وضباب الدماغ.مشاكل في النمو عند الرضع.التهاب الجلد والأغشية المخاطية وآفات الجلد الجافة أو المتقشرة.ضعف وظائف الكلى والكبد.تقصف وترقق وتساقط الشعر.الأظافر الهشة.انخفاض كتلة العضلات.ضعف النمو عند الأطفال.تغيرات في الوزن والشهية.انخفاض وظيفة المناعة.فقدان العظام.الانتفاخ والتورم.