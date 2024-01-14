أفضل 3 أطعمة تزيد من فرص العيش إلى ما بعد سن الـ 90

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لا أحد يعرف على وجه اليقين مقدلر العمر الذي سيعيشه، لكن هذا لا ينفي أن الحالة الصحية الجيدة قد يكون لها دورًا في العيش لفترة أطول. اضافة اعلان





3 أطعمة تزيد من فرص العيش بعد سن التسعين



1. الذرة



2. القرع



3. الفاصوليا



القوة 9



وادعى المؤلف وزميل ناشيونال جيوجرافيك، دان بيوتنر، أن تناول ثلاثة أطعمة على وجه الخصوص يمكن أن يزيد من فرص العيش بعد سن التسعين.وحث بيوتنر، الذي صنع اسمًا لنفسه من خلال دراسة ما تسمى "المناطق الزرقاء" التي يعيش فيها السكان الأطول عمرًا بالعالم، على إيلاء اهتمام وثيق لمكان واحد على وجه الخصوص - شبه جزيرة نيكويا الخصبة في كوستاريكا.وفقًا لدان، "يوجد في هذا المكان أدنى معدل للوفيات في منتصف العمر في العالم"، وقال إن متوسط أعمارهم الطويلة يرتبط إلى حد كبير بمزيج قوي من ثلاثة أطعمة.ووفقا له: "يتكون نظامهم الغذائي من ثلاثة أطعمة أعتقد أنها أفضل نظام غذائي ابتكره البشر على الإطلاق".وتابع: "بسبب هذه الأطعمة، فإن الأشخاص الذين يعيشون في شبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا هم أكثر عرضة مرتين ونصف لبلوغ سن 92 عاما مقارنة بالأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو أوروبا".وفيما يلي الأطعمة الثلاثة التي قال دان إن سكان نيكويان يتناولونها.كان الطعام الأول في القائمة هو الذرة، حيث يصنع سكان شبه جزيرة نيكويا منها "رقائق التورتيلا اللذيذة المصنوعة من الحبوب الكاملة".وقال المؤلف إن سكان نيكويا يقومون تقليديًا بمعالجة الذرة عن طريق نقع حبات الذرة في رماد الخشب "يعزز القيمة الغذائية".والذرة غنية بالألياف والتورتيلا غنية بالكربوهيدرات المعقدة. ويمكن جني جني القيمة الغذائية للحبوب دون تحويلها إلى خبز التورتيلا.التالي في قائمة الأطعمة التي تعزز طول العمر كان القرع ، الغني بالفيتامينات إيه وب وسي، بالإضافة إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر ضرورية لصحة العظام والدم والقلب، وفقًا لكليفلاند كلينك .وفقًا لدان، فإن سكان نيكويا يضيفون الفاصوليا بانتظام إلى وجباتهم، ويستمتعون بما يصل إلى خمسة أنواع مختلفة من الفاصوليا، وأشهرها الفاصوليا السوداء.وتعتبر الفاصوليا عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للعديد من المناطق الزرقاء الأخرى، بما فيها إيكاريا في جرين وسردينيا في إيطاليا .وتُعرف هذه المكونات الثلاثة باسم "الأخوات الثلاث" في ثقافات السكان الأصليين في شبه جزيرة نيكويا.وقال دان: "هذه الأطعمة الثلاثة معًا يمكنك أن تعيش بها حياتك بأكملها. أنت بحاجة إلى القليل من فيتامين ب 12، لكنه يحتوي على جميع الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات اللازمة لبقاء الإنسان".يقول العلماء إن سكان المنطقة الزرقاء يشتركون في تسع سمات نمط حياة شائعة، يطلق عليها اسم "القوة 9" ، والتي تغطي النظام الغذائي ونمط الحياة وممارسة الرياضة.وهي بسيطة ولكنها فعالة بشكل مدهش.