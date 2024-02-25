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تنظم الساعة الداخلية الطبيعية العديد من العمليات، بدءًا من الشعور بالنعاس وحتى إشارات الجوع، كما تؤثر أيضًا على كيفية معالجة السكر على مدار اليوم.

وهو الأمر الذي له تأثيره على توقيت تناول الإفطار لمرضى السكري من النوع الثاني.





أفضل وقت للإفطار لمرضى السكري



أفضل وأسوأ وجبات الإفطار لمرضى السكري



في السياق، كشفت تارا بروني، اختصاصية التغذية المتخصصة في مرض السكري من مؤسسة سانت توماس التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، عن أفضل وقت للإفطار لمرضى السكري.وقالت: "(الساعة الداخلية الطبيعية) تنظم عملية التمثيل الغذائي لدينا وتعمل بشكل مختلف حسب الوقت من اليوم".وأضافت: "في الصباح، تكون أجسامنا مهيأة للتعامل مع السكر بكفاءة، مما يعني أنها تستطيع إدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال. وذلك لأن استجابتنا للأنسولين أقوى، وقدرتنا على معالجة الجلوكوز في ذروتها".وتابعت: "مع تقدم اليوم، خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء، تصبح أجسامنا أقل كفاءة في معالجة السكر وتنظيم مستويات السكر في الدم"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وأشارت إلى أنه لذلك، فإن تناول وجبة الإفطار في "الوقت المناسب" يمكن أن يساعد في مواءمة العادات الغذائية مع إيقاعات الجسم الطبيعية.ووفقًا لها، "هذا يضمن أننا نقدم الوقود (على شكل طعام) عندما تكون أجسامنا مجهزة بشكل أفضل للتعامل معه، مما يساعد في النهاية على الحفاظ على مستويات أكثر استقرارًا للسكر في الدم طوال اليوم".وكشف بروني أن أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار لمرضى السكري من النوع الثاني هو خلال ساعتين من الاستيقاظ وفي موعد لا يتجاوز الساعة 10 صباحًا.وأوضحت أنه "عندما تتناول وجبة الإفطار قبل الغداء، فإن ذلك له تأثير خاص على كيفية تعامل جسمك مع الجلوكوز بعد الغداء"، مشيرة إلى أن "هذا التأثير، الذي يسمى "تأثير الوجبة الثانية"، يعني أنه حتى لو تناولت نفس وجبة الغداء، فإن مستويات السكر في الدم ترتفع بشكل أقل مقارنة بوقت تخطي وجبة الإفطار.وأردفت اختصاصية مرض السكري: "لقد وجدت الدراسات أنه عندما يتناول الناس وجبة الإفطار، فإن مستويات السكر في الدم بعد الغداء والعشاء تكون أقل".وبصرف النظر عن توقيت وجبة الإفطار بشكل صحيح، كشفت أيضًا عن أفضل وأسوأ وجبات الإفطار لمرضى السكر من النوع الثاني .قالت: "إن أفضل أطعمة الإفطار للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني هي تلك التي تحتوي على مزيج من البروتين والكربوهيدرات الغنية بالألياف (على سبيل المثال، الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات)".وأضافت: "يساعد البروتين على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات في الجسم. وهذا يعني أنه عندما تتناول وجبة تحتوي على كل من البروتين والكربوهيدرات، فإن مستويات السكر في الدم ترتفع بشكل تدريجي أكثر وتبقى أكثر استقرارًا مقارنة بالوجبة التي تتكون أساسًا من الكربوهيدرات.وأشارت إلى أن "من الأمثلة على ذلك الشوفان مع المكسرات أو البذور، أو الزبادي اليوناني مع التوت وبذور الشيا، أو خبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو والبيض."من ناحية أخرى، تشمل أطعمة الإفطار التي يجب عليك تجنبها تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة، مثل الحبوب السكرية والمعجنات والخبز الأبيض والعصائر.