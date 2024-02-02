أفضل وقت لتناول الطعام لتجنب الإصابة بأمراض القلب

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تعد أمراض القلب والأوعية الدموية واحدة من أكبر أسباب الوفاة في جميع أنحاء العالم، لأسباب مختلفة، من بينها التدخين، وقلة ممارسة الرياضة، والتاريخ العائلي، والنظام الغذائي. اضافة اعلان

وهناك بعض الأطعمة، مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وأظهرت الدراسات أن نوع الطعام الذي تتناوله ليس مهمًا فحسب، بل أيضًا وقت تناوله.





تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم



النظام الغذائي وأمراض القلب



توقيت وجبة العشاء



وقالت طبيبة القلب، الدكتورة عبير بري، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، إن تناول الوجبات في وقت مبكر من اليوم يمكن أن يقلل في الواقع من خطر الإصابة بأمراض القلب.وأضافت: "هل تريد أن تعرف طريقة سهلة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب؟، تناول وجباتك في وقت سابق. لا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيس للوفاة في العالم".ووفقًا لها، فإنه "في عام 2019 وحده، أدت أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أكثر من 18 مليون حالة وفاة، حيث يُعزى ما يقرب من ثمانية ملايين منها إلى النظام الغذائي".وتابعت: "لذا، من الواضح أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في تطور وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية"، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".واستشهدت بدراسة فرنسية من ديسمبر 2023 قام فيها العلماء بتحليل بيانات أكثر من 100 ألف شخص، "ووجدوا أنه كلما تأخرت في تناول وجبتك الأولى في اليوم، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".وأظهرت النتائج أن كل ساعة تأخير تزيد من خطر الإصابة أكثر فأكثر، وقالت الطبيبة: "وفي كل ساعة بعد تناولها، يزداد هذا الخطر بنسبة ستة بالمئة".وذكرت أنه "على سبيل المثال، الشخص الذي تناول وجبة الإفطار في الساعة 9 صباحًا مقابل الشخص الذي تناول الطعام في الساعة 8 صباحًا، كان لديه خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 6%".وينطبق هذا أيضًا على الوجبة الأخيرة في اليوم. فقد حذرت من أن "تناول الوجبة الأخيرة في وقت لاحق من الليل، كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".وأوضحت أن "تناول وجبات الطعام بعد الساعة 8 مساءً مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبتهم الأخيرة قبل الساعة 8 مساءً، فإن الأشخاص الذين تناولوا الطعام في وقت لاحق لديهم خطر متزايد للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 28%".ويوصى أيضًا بتناول الطعام على فترات زمنية متباعدة.وأضافت الدكتورة بيري: “وأخيرًا، كلما طالت فترة الصيام بين وجبتك الأخيرة ووجبتك الأولى التالية، فإن ساعات النوم أو ساعات الليل التي لا تأكل فيها. قل احتمال إصابتك بسكتة دماغية".وأضافت: "لذلك هناك خطر أقل للإصابة بالسكتة الدماغية كلما طالت فترة الصيام أثناء الليل".واختتمت: "تناول وجباتك في أقرب وقت ممكن وتوقف عن تناول الطعام في أقرب وقت ممكن لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية".