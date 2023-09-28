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أفضل وأسهل طريقة لتفادي خطر الإصابة بجلطات الدم

جلطة الساق
الحركة تساعد على تفادي الجلطات
أ أ
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أوصى أحد كبار جراحي الأوردة بحركة بسيطة يمكن أن تكون فعالة جدًا في تقليل خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة.
وتزيد الجلطات الضارة التي تتكون في الأوردة والشرايين من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. اضافة اعلان
لكن تعديلاً بسيطًا على أسلوب الحياة يمكن أن يقلل من خطرها، وفق ما نصح البروفيسور مارك وايتلي، جراح الأوردة الرائد للتقليل من خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة.

تقليل خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة 

وقال وايتلي لصحيفة "إكسبريس": “بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، فإن أفضل وأسهل طريقة لتقليل خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة هي الحركة". 
وأضاف: "إن أفضل حركة هي المشي، وهو عبارة عن ضخ منسق من القدم إلى الساق والفخذ ثم إلى البطن (هكذا تطورنا). بالنسبة لأولئك الذين لايستطيعون المشي، فإن مجرد تحريك الكاحل سيساعد أيضًا، على الرغم من أنه ليس بنفس كفاءة المشي".
السبب الذي يجعل الحركة فعالة جدًا في تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم يرجع إلى تدفق الدم.

أحد الأسباب الثلاثة الرئيسية لجلطات الدم

وأوضح وايتلي أن أحد الأسباب الثلاثة الرئيسية لجلطات الدم هو التغير في تدفق الدم. 
إذ تميل الكتل إلى التحفيز عندما يكون الدم راكدًا، وكلما تحرك الدم بشكل أسرع، قلت احتمالية تجلطه. 
وقال وايتلي: "كلما زادت سرعة المشي وممارسة التمارين الرياضية، كلما كان تدفق الدم أسرع في الأوردة وقل احتمال تجلطه".
لذلك، يمكن أن تقلل التمارين الرياضية من خطر تجلط الدم إلى الحد الأدنى. 
ومع ذلك، أوضح جراح الأوردة أن المرضى الذين يعانون من الدوالي يحتاجون أيضًا إلى العلاج، لأن "الدوالي تغير جدار الوعاء الدموي وتغير جريانه. سيظل الدم الذي يتم ضخه يتراجع إلى أسفل الساقين في حالة وجود دوالي". 
وأضاف: "يمكن لتجمع الدم في الدوالي أن يتجلط ، وإذا تجلط، فإنه يمكن أن يصل إلى النظام العميق ويسبب انتقال الجلطات إلى الرئتين. وبالتالي فإن علاج الدوالي يجعل الضخ الناتج عن الحركة يعمل بكفاءة".

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