أفضل نظام غذائي يساعدك على العيش لفترة أطول

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ما نأكله قد يلعب دورًا مهمًا في صحتنا، وفي حين أن بعض الأطعمة يمكن أن يكون لها فوائد صحية، يمكن أن يزيد البعض الآخر من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل السكري وارتفاع الكوليسترول.

وكشفت ميشيل ماكنزي، اختصاصية التغذية المساعدة، لصحيفة "إكسبريس" عن أفضل نوع من النظام الغذائي الذي يمكن اتباعه للبقاء بصحة جيدة والعيش حياة أطول، وهي:





الأطعمة الطازجة



الدهون الصحية



تنوع النظام الغذائي



أوصت بتناول مجموعة واسعة من الأطعمة الطازجة بأكبر قدر ممكن من التنوع والحد من الأطعمة المصنعة.ونصحت بتضمين النظام الغذائي، الإكثار من الألياف النباتية (البريبايوتكس) والكربوهيدرات المعقدة، مثل القرنبيط والمكسرات والبذور والبقوليات والقرنبيط والجزر والبطاطا الحلوة والتوت والبصل والثوم والكراث والتفاح وبذور الشيا/ الكتان والخضار الورقية الخضراء، لدعم صحة الميكروبيوم والإسهام في تناول المغذيات الدقيقة والبوليفينول بشكل عام.كما أوصت بتضمين النظام الغذائي، البروتين عالي الجودة (لحم البقر والأسماك والبقوليات والمكسرات والتوفو ومنتجات الألبان العضوية والبذور والبيض) والدهون الصحية (الأفوكادو وزيت الزيتون والبيض والزبدة والأسماك والمكسرات والبذور) وإذا أمكن، قم بإدخال بعض الأطعمة المخمرة مثل الكمبوتشا والكفير والكيمتشي لدعم البكتيريا "الجيدة".وتدعم النصائح العديد من الدراسات العلمية والهيئات الصحية.ووفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، فإن الدهون الصحية "ضرورية ومفيدة" لصحتك.وتابعت: "بدلاً من اتباع نظام غذائي قليل الدهون، من المهم التركيز على تناول الدهون "الجيدة" المفيدة وتجنب الدهون "السيئة" الضارة.وأضافت: "الدهون جزء مهم من نظام غذائي صحي. اختر الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة "جيدة"، وقلل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وتجنب الدهون المتحولة "السيئة".وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الجيدة الزيوت النباتية (مثل الزيتون والكانولا ودوار الشمس وفول الصويا والذرة) والمكسرات والبذور والأسماك.وفي عام 2019، وجدت دراسة من كلية الطب بجامعة ستانفورد أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المخمرة يعزز تنوع ميكروبات الأمعاء ويقلل من العلامات الجزيئية للالتهابات.وأوضحت ميشيل: "يتضمن النظام الغذائي المتنوع الكثير من أنواع الأطعمة المختلفة لتغذية الميكروبيوم لدينا، ويسهم الميكروبيوم الأكثر تنوعًا في تحسين الصحة البدنية والعقلية مما يؤدي إلى نتائج أكثر صحة وحياة أطول".وقالت: "في كل مرة تذهب فيها إلى السوبر ماركت، حاول شراء واحدة أو اثنتين من الخضراوات أو الفواكه أو البقوليات أو المكسرات أو البذور الجديدة التي لا تشتريها عادةً وابدأ في مزجها. التوابل والأعشاب مهمة أيضًا".