أفضل نظام غذائي للوقاية من السرطان.. تعرف على التفاصيل

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هناك العديد من عوامل الخطر للإصابة بالسرطان، بعضها - مثل الجنس والعمر والتاريخ العائلي - لا يمكن التحكم فيه، على خلاف أشياء أخرى، مثل النظام الغذائي. اضافة اعلان

وقال الدكتور بريان سلوموفيتز، مدير قسم الأورام النساء، والرئيس المشارك للجنة أبحاث السرطان في مركز ماونت سيناي الطبي في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، إن التغذية السليمة أثبتت أنها تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

وأضاف لموقع شبكة "فوكس نيوز": "أولاً، نحن نعلم أن معدل السمنة مرتفع ويتزايد، وهو عامل خطر للعديد من أنواع السرطان. إن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن سيساعد على تقليل هذه السرطانات".

وأوضح أن اتباع نظام غذائي صحي قد يحد أيضًا من التعب ويعزز زيادة النشاط البدني، وهو ما يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية.

وكشفت نيكول أندروز، أخصائية تغذية تعمل مع المرضى والمتعافين من مرض السرطان عن توصياتها بشأن ما يجب تناوله – وما يجب تجنبه – من أجل تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.





. الأكل النباتي



عندما يتعلق الأمر ببناء نمط حياة يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، توصي أندروز بجعل الأطعمة النباتية هي محور الوجبات.وأضافت: "وهذا يعني اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور. هذه الأطعمة مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة الأساسية التي تم ربطها بانخفاض خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان".بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالسرطان، أشارت أندروز إلى أن إعطاء الأولوية للأطعمة النباتية يزود الجسم أيضًا بالعناصر الغذائية التي يحتاجها للصحة العامة.وتابعت: "إن إجراء هذه التغييرات الغذائية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي ودائم على صحتك على المدى الطويل، سواء كنت تسعى للوقاية من السرطان أو تقليل خطر تكرار المرض إذا كنت أحد الناجين من السرطان".وقالت أندروز إن الأطعمة النباتية تحتوي على سيمفونية من العناصر الغذائية التي تحمي الصحة، بما فيها الفيتامينات والمعادن والألياف والمواد الكيميائية النباتية (التي تحارب الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وجذور السرطان)، ومضادات الأكسدة (التي تمنع الإضرار بالأنسجة السليمة).وأضافت: "هذه المكونات الغذائية لها تأثيرات وقائية لإبطاء إنتاج الخلايا السرطانية من خلال آليات متعددة، مثل موت الخلايا المبرمج (موت الخلايا غير الصحية)، وإصلاح الحمض النووي، وتنظيم الهرمونات، والاستجابات الالتهابية".ويعتقد الدكتور أمبر أورمان، أخصائي علاج الأورام بالإشعاع، أنه يمكن الوقاية من ما يصل إلى 40 في المئة من جميع أنواع السرطان من خلال "نظام غذائي يغلب عليه النبات مع جوانب أخرى من نمط الحياة، وخاصة الجسدية".وأضاف: "النشاط، وتجنب التبغ والكحول، والحفاظ على وزن صحي للجسم".وأوضح: "تشمل بعض أقوى الأطعمة المضادة للسرطان الخضر الورقية الداكنة، والخضروات الصليبية، والفطر، والفاصوليا بما في ذلك الصويا، والتوت، والتفاح غير المقشر، والزنجبيل، والثوم، والكركم، والكتان المطحون، والشاي الأخضر مع الليمون".وتابع أيضًا: "ابحث أيضًا عن الأطعمة العضوية المزروعة محليًا كلما أمكن ذلك".وأشارت أندروز إلى أنه لايتطلق الأمر أن تتوقف عن تناول اللحوم تمامًا أو تصبح نباتيًا لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.وقالت: "إن النظام الغذائي النباتي يشمل جميع الأطعمة باستثناء اللحوم المصنعة والمشروبات الكحولية. ويركز على ثلثي الوجبات المكونة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والفاصوليا والبقوليات والمكسرات و/أو البذور".





وتابعت: "ثم يجب أن يتكون الثلث الآخر من منتجات الألبان والبيض والبروتين الحيواني الخالي من الدهون والدهون الصحية والاعتدال في الحلويات".

وشددت أندروز على أهمية التركيز على إضافة المزيد من الأطعمة النباتية مع جميع الوجبات والوجبات الخفيفة بدلاً من التركيز على ما يجب التخلص منه.

وأضافت: "فكر في إضافة أطعمة معينة للاستمتاع بها أكثر أو لتقليل المخاطر".

من جانبه، أشار سلوموفيتز إلى أن الدراسات أظهرت أن الأنظمة الغذائية النباتية قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

وقال: "إن الأطعمة النباتية مفيدة لتقليل المخاطر. ومع ذلك، قد يكون الامتثال محدودًا. ليس من الضروري أن تكون نباتيًا حتى تكون نباتيًا".

وأضاف: "بحكم التعريف، يجب أن يكون ثلثا النظام الغذائي نباتيًا والثلث الآخر يمكن أن يكون بروتينًا حيوانيًا خاليًا من الدهون أو بروتينًا نباتيًا مثل البروتين أو الفول".

وينصح أورمان المرضى بالتفكير في المنتجات الحيوانية على أنها "توابل" مع زيادة تناولهم للنباتات.

وقال: "معظم مرضاي يستهلكون نظامًا غذائيًا يتكون من 80٪ على الأقل من النباتات".







. البروتينات



وقالت أندروز إن اختيار اللحوم غير المصنعة وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء لصالح مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والمأكولات البحرية والبروتينات النباتية يوفر العديد من فوائد الوقاية من السرطان.وأضافت: "تحتوي هذه الخيارات عادة على مستويات أقل من الدهون المشبعة وحديد الهيم، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون والمستقيم".وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن اللحوم البيضاء والأسماك تكون عمومًا أقل دهونًا، مما يساعد في الحفاظ على وزن صحي، وهو أمر بالغ الأهمية في تقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان".وأشارت إلى أنه "من خلال تبني هذه التغييرات البروتينية، يمكن للأفراد تقليل تعرضهم للمركبات المسببة للسرطان وتعزيز صحتهم العامة، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان".





وتوصي أندروز بدمج خيارات البروتين المغذية التالية:

اللحوم والدواجن والبيض: قطع لحم البقر الخالية من الدهون، ولحم الضأن، والماعز، والدجاج والديك الرومي منزوع الجلد، والسمان، والبط، وبيض أوميجا 3 المدعم.

الأسماك والمأكولات البحرية: سمك السلمون والتونة وسمك القد والروبيان والماكريل وجراد البحر وسمك السلور وسرطان البحر

منتجات الألبان قليلة الدسم: الزبادي، والحليب، والجبن، والجبن القريش

البقوليات: الفاصوليا والبازلاء والعدس وفول الصويا









. الحبوب الكاملة



قالت أندروز إن الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والقمح الكامل والكينوا والشوفان غنية بالألياف التي تساعد على الهضم وتساعد في الحفاظ على وزن صحي، وهو عامل رئيسي في الوقاية من السرطان.وأشارت إلى أن "هذه الحبوب تحتوي أيضًا على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية التي تقاوم الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وكلاهما مرتبط بتطور السرطان".بالإضافة إلى ذلك، يمكن للألياف الموجودة في الحبوب الكاملة أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين، مما قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم.وقالت أندروز إنه من خلال اختيار الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة، يمكنك تزويد جسمك بثروة من العناصر الغذائية والمركبات الوقائية التي يمكن أن تساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وتحسين الصحة العامة.









. الألياف



كجزء من خطة النظام الغذائي للحد من مخاطر السرطان، توصي أندروز بتناول 30 جرامًا من الألياف يوميًا.وفيما يلي بعض نصائحها لزيادة تناول الألياف.ابدأ يومك بتناول حبوب الإفطار الغنية بالألياف أو دقيق الشوفان.استبدل الأرز الأبيض والمكرونة بالحبوب الكاملة مثل الأرز البني ومكرونة القمح الكامل.أدخل البقوليات مثل الفول والعدس في الحساء والسلطات.تناول وجبة خفيفة من الفواكه والخضروات والمكسرات بدلاً من الوجبات الخفيفة المصنعة.قم بتضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالألياف في وجباتك، بما فيها الخرشوف وبذور الشيا والبازلاء والأفوكادو والكينوا والتوت والكمثرى والشعير.وقالت أندروز: "إن دمج هذه الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي يمكن أن يساهم بشكل كبير في تناول الألياف اليومية ويساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان".









. الترطيب الصحي



. تقليل الملح



لإعطاء الأولوية لنمط حياة أكثر صحة، أوصت أندروز بالإكثار من المشروبات، على النحو التالي:-مياه فوارة مملوءة بالحمضيات أو الأعشاب.-شاي الأعشاب مثل البابونج أو النعناع.-عصائر الفاكهة الطازجة.-عصير الليمون والشاي الأخضر المثلج.-ماء جوز الهند.-شاي مثلج غير محلى بالليمون.-المياه المملوءة بالفواكه محلية الصنع.وقالت أندروز: "إن هذه الخيارات لا تروي عطشك فحسب، بل توفر أيضًا الماء والعناصر الغذائية الأساسية دون التعرض لخطر الإصابة بالسرطان".قالت أندروز إن تقليل تناول المح اليومي إلى ما لا يزيد عن 2400 ملجم أمر بالغ الأهمية لتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة.وأضافت: "إن الاستهلاك المفرط للصوديوم يمكن أن يلحق الضرر ببطانة المعدة ويزيد من احتمالية الإصابة بسرطان المعدة".ولتحقيق هذا الهدف، قدمت ثلاث نصائح عملية:اقرأ الملصقات الغذائية بعناية، واختر المنتجات التي تحمل علامة "منخفض الصوديوم" أو "بدون ملح مضاف".قلل من الأطعمة المصنعة والمعبأة، والتي غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وأعط الأولوية للأطعمة الطازجة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون.استخدم الأعشاب والتوابل ومحسنات النكهة الطبيعية مثل الثوم والليمون والخل بدلاً من الملح.وقالت أندروز: "من خلال اعتماد هذه الاستراتيجيات، يمكنك تقليل تناولك اليومي للملح بشكل كبير واتخاذ خطوات مهمة نحو تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة".وأوضحت "أن بناء أسلوب حياة للوقاية من السرطان لا يجب أن يكون أمرًا صعبًا. "بدلاً من ذلك، اتخذ خطوات صغيرة يمكن التحكم فيها كل يوم، مع التركيز على تغيير نظام غذائي واحد في كل مرة".وقالت إن المفتاح هو دمج عادات الأكل الصحية تدريجيًا مما سيعزز النتائج الدائمة التي يمكنك دمجها في حياتك اليومية بسهولة أكبر.ووافق سلوموفيتز على أنه عند تحديد النظام الغذائي الأفضل، من المهم اختيار نظام ليس صحيًا فحسب، بل مستدامًا أيضًا.وقال: "على سبيل المثال، التحول إلى نظام غذائي نباتي له فوائده، ولكن بعض الأفراد قد يجدون صعوبة في اتباعه. من المهم أيضًا استشارة اختصاصي التغذية بشأن مخاوف أو أسئلة محددة".





