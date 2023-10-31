أفضل نظام غذائي لحماية قلبك من الأمراض الفتاكة

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كشف باحثون بكلية "تي أتش تشان" للصحة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية عن قائمة تضم أفضل نظام غذائي للحفاظ على صحة القلب وحمايته من الأمراض. اضافة اعلان

ويتكون "نظام المحفظة الغذائية" من مجموعة من الأطعمة التي تخفض نسبة الكوليسترول. ويشترك في العديد من أوجه التشابه مع الأنظمة الغذائية الشهيرة مثل حمية البحر الأبيض المتوسط أو حمية داش.

على سبيل المثال، ينصح الباحثون، المتابعين على تناول البروتينات النباتية بدلاً من اللحوم الحمراء، والإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف المعقدة مثل دقيق الشوفان، والدهون الصحية مثل المكسرات.





النظام الغذائي



انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية



قائمة مرجعية محدودة من الأطعمة والمشروبات



نتائج الدراسة



تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب



ويعتمد النظام الغذائي أكثر على النباتات ولا يشجع البروتينات الحيوانية أكثر من الأنماط الغذائية الأخرى، ولايهدف إلى فقدان الوزن. بقدر الحفاظ على صحة القلب.وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اتبعوا النظام الغذائي لمدة 30 عامًا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية بنسبة 14%، مقارنة بالأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا تقليديًا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".ونشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في مجلة "الدورة الدموية"، التابعة لجمعية القلب الأمريكية، فيما اُعتبر تأييدًا من جانبها لخطة النظام الغذائي كوسيلة فعالة للغاية للوقاية من اضطرابات القلب والأوعية الدموية.وقالت الدكتورة أندريا جلين، خبيرة التغذية بجامعة هارفارد والمؤلفة المشاركة في الدراسة: "من خلال هذا البحث، وجدنا أن درجة النظام الغذائي للحافظة كانت مرتبطة باستمرار بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، مما يسلط الضوء على فرصة الناس لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال استهلاك المزيد من هذه الأطعمة الموصى بها في النظام الغذائي".وأظهرت الأبحاث السابقة أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الخافضة للكوليسترول له نفس فعالية الدواء. ولكن لا يُعرف سوى القليل عن فوائد النظام الغذائي على المدى الطويل حتى الآن.وأجرى الفريق أبحاثه على أكثر من 210 ألاف متخصص في الرعاية الصحية مسجلين في ثلاث دراسات تمثيلية مختلفة على المستوى الوطني بالولايات المتحدة حول عوامل الخطر للأمراض الشديدة التي بدأت في الثمانينات.وطلب الباحثون من المشاركين ملء استبيانات حول قائمة مرجعية محدودة من الأطعمة والمشروبات، مع تخصيص قسم استجابة للتكرار حتى يتمكن الأشخاص من الإبلاغ عن عدد المرات التي يستهلكون فيها كل عنصر.وقام المشاركون بملء الاستبيان في بداية الدراسة وكل أربع سنوات بعد ذلك لمدة 30 عامًا.وتم استخدام استبيان تكرار الطعام لتطوير درجة النظام الغذائي للمحفظة (PDS)، والتي تحدد نقاطًا لاستهلاك كميات أكبر من الأطعمة المعتمدة وتطرح نقاطًا لاستهلاك الأطعمة التي تؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول، مثل الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة.والهدف هو خفض الكولسترول الضار LDL على وجه التحديد، لأنه يرتبط بقوة بمخاطر الإصابة بأمراض القلب.وقال الباحثون: "إن هذا النمط الغذائي يتماشى أيضًا مع إرشادات جمعية القلب الأمريكية التي تشجع على استهلاك الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبروتينات النباتية الصحية والأطعمة المعالجة بأقل قدر ممكن والزيوت النباتية الصحية غير المشبعة".وخلال المتابعة التي استمرت 30 عامًا، سجل الباحثون 16 ألفًا و917 حالة إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، من بينها 10 آلاف و666 حالة إصابة بأمراض القلب التاجية و6 آلاف و473 حالة سكتة دماغية.وكان الأشخاص الذين سجلوا أعلى الدرجات في نظام التوزيع العام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 14%.ومقابل كل زيادة بنسبة 25% في نظام التوزيع العام، انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الإجمالية، بما في ذلك أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية، بنسبة ثمانية في المئة.وباستخدام عينات بلازما الدم لقياس التأثيرات، وجد الباحثون أن النظام الغذائي مرتبط بانخفاض مستويات الالتهاب في الجسم، مما يعزز تراكم اللويحات الضارة المكونة من الكوليسترول الضار في الشرايين، مما يؤدي إلى تضييقها وإعاقة تدفق الدم الطبيعي.وهذا يزيد بشكل كبير من خطر تعرض الشخص لأزمة قلبية أو سكتة دماغية.ولم تركز الدراسة على فقدان الوزن، الذي غالبا ما يكون هدف الناس عندما يشرعون في اتباع نظام غذائي آخر مثل الكيتو، والبحر الأبيض المتوسط، وداش.وقالت الدكتورة كريستينا بيترسن، خبيرة التغذية بجامعة ولاية بنسلفانيا، والتي شاركت في الدراسة: "نحن نبحث دائمًا عن طرق لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والطريقة الفعالة للقيام بذلك هي خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وخاصة الكوليسترول الضار.وأضافت أن السبب الوحيد لعدم إدراج النظام الغذائي في تلك القائمة هو أنه "ليس شائعًا بشكل خاص".وتابعت: "إنه ليس نهج كل شيء أو لا شيء. يمكنك اتباع نظامك الغذائي الخاص وإجراء بعض التغييرات الصغيرة ورؤية فوائد القلب والأوعية الدموية".وأردفت: "ليس عليك أيضًا اتباعه كنظام غذائي نباتي أو نباتي صارم لمعرفة الفوائد، ولكن كلما زاد عدد الأطعمة (من النظام الغذائي للمحفظة) التي تتناولها، زادت الحماية من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما رأينا في الدراسة الحالية". نحن بحاجة للحصول على كلمة".