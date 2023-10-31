أفضل مشروب طبيعي للرجال بديلاً عن المقويات الجنسية

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كشف الدكتور إريك بيرج، خبير التغذية العلاجية، عن السبب وراء ضعف الانتصاب وكيفية علاجه طبيعيًا.

وقال الدكتور إريك بيرج، على قناته على موقع "يوتيوب"، بالنسبة للمرضى الذين وصف لهم عقار الفياجرا ، فإن ما يصل إلى 30 بالمئة من الحالات لا يُجدي نفعًا. اضافة اعلان

وأضاف: "ليس هذا فحسب، بل يمكن أن يكون هناك آثار جانبية لتناول الفياجرا"، وضرب مثالاً على الغرغرينا في القضيب، وهو أمر قد يكون نادرًا، لكنه "يحدث".

واعتبر الدكتور بيرج، أن "القضيب هو مقياس لما يسمى بصحة بطانة الأوعية الدموية"، والتي تشير إلى الخلايا الموجودة داخل الشرايين والأوردة والجهاز اللمفاوي"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".





العلامة الأولى لمرض الشريان المحيطي



كوب واحد من عصير البطيخ يوميًا



وأشار إلى أن "ضعف الانتصاب هو العلامة الأولى لمرض الشريان المحيطي"، لافتًا إلى أنه في 50 في المئة من حالات مرض الشريان المحيطي، لا توجد أعراض.لكن إذا ظهرت العلامات، فإنه يحذر مما يلي:برود القدم.ألم في الرجل.تشنج في أسفل الساقين.لون مزرق أو طفح جلدي أحمر على الجزء السفلي من الساقين.تساقط الشعر في الجزء السفلي من الساقين.قال الدكتور بيرج: "ضعف الانتصاب ليس مشكلة في القضيب، بل هو مشكلة أكثر شمولاً من ذلك"، إذا أنه "عند الانتصاب، يكون هناك تثبيط للجهاز العصبي الودي (استجابة الطيران أو القتال)".ولهذا السبب سيكون من الصعب تحقيق الانتصاب في ظل الشعور بالتوتر، ومع ذلك، عندما يعاني الشخص من مرض الشريان المحيطي، فإن هناك أشياء يمكنه القيام بها لتحسين فرص الانتصاب.ويوصي الدكتور بيرج، بشرب كوب واحد من عصير البطيخ يوميًا، مع التأكد من مزج القشرة كجزء من العصير. ولجعل الأمور تسير بشكل أفضل، فإنه يوصي بإضافة جذر الشمندر المخلوط.ونصح بأنه يجب أن تكون "الفياجرا محلية الصنع" جزءًا من الروتين اليومي لمدة أربعة إلى ستة أسابيع.وقال الدكتور بيرج إن الخطوة التالية هي "وقف جميع المواد الإباحية"، والتنفس من الأنف، وممارسة الرياضة.