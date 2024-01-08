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أفضل علاج طبيعي للتمتع بصحة أفضل وعمر أطول

الخرف - الشيخوخة - مسن - كبار السن
النوم يحمي من الخرف
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يمكن أن تؤدي تغييرات بسيطة في نمط الحياة إلى زيادة في سنوات عمرك إلى حياتك، من ممارسة المزيد من الرياضة إلى تناول الطعام الصحي. اضافة اعلان
لكن الدكتورة تشيسوم إيكيجي، الطبيبة المقيمة في الولايات المتحدة كشفت عن "علاج" آخر سهل للمساعدة على العيش لفترة أطول.

فائدة النوم

قالت في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك": "ماذا لو أخبرتك أن لدي علاجًا من شأنه أن يساعدك على العيش لفترة أطول، ويعزز ذاكرتك، ويساعدك على الإبداع، ويبقيك جميلًا، ويساعدك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن ، ويحميك من الخرف، وحتى السرطان، يحسن مناعتك، ويقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ويحسن مزاجك ويقلل القلق، ماذا تقول؟".
وتتمثل الإجابة في شيء واحد: النوم، إذ أن "الحصول على قسط كافٍ من النوم ربما يكون أهم شيء يمكنك القيام به لنفسك. يحتاج جميع البالغين إلى سبع إلى تسع ساعات في الليلة - ليس هناك استثناء، فأنت لست مميزًا، هذا هو مقدار ما تحتاجه من النوم".

النوم لخسارة الوزن

ربط عدد من الدراسات بين النوم القصير (أقل من سبع ساعات في الليلة) وزيادة خطر زيادة الوزن وارتفاع مؤشر كتلة الجسم.
ووجدت دراسة نشرت عام 2020، أن البالغين الذين ينامون أقل من سبع ساعات في الليلة لديهم خطر متزايد للإصابة بالسمنة بنسبة 41 بالمئة، في حين أن النوم لفترة أطول لا يزيد من المخاطر.
ويعتقد أن تأثير النوم على زيادة الوزن يتأثر بعوامل مختلفة، بما فيها الهرمونات والدافع لممارسة الرياضة، بحسب صحيفة "إكسبريس".

النوم للقلب


كما أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم أو الحصول على نوم منخفض الجودة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
ووجد تحليل 19 دراسة، أن النوم أقل من سبع ساعات يوميًا أدى إلى زيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 13 في المئة.
وتوصلت دراسة أخرى إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل من خمس ساعات في الليلة لديهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 61 في المئة مقارنة بأولئك الذين ينامون سبع ساعات.

النوم يحمي من الخرف


وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف.
وتظهر الأبحاث أن إحدى حالات الحرمان الشديد من النوم ترفع مستويات "بيتا أميلويد وتاو - البروتينات المرتبطة بمرض الزهايمر.
وأشارت إحدى الدراسات إلى أن الحرمان من النوم قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20 بالمئة.

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