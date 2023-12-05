أفضل طريقة للتغلب على الأرق وتجنب الاستيقاظ ليلاً

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الأرق هو اضطراب شائع في النوم يمكن أن يؤدي إلى صعوبة النوم، أو صعوبة الاستمرار فيه، أو يجعلك تستيقظ مبكرًا مع عدم القدرة على العودة إلى النوم مرة أخرى. اضافة اعلان

وقال الدكتور رومان بوزونوف أخصائي علم ومشكلات النوم، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إن الأرق يبدأ عادة بعد الاستيقاظ ليلاً والتفكير بعدم القدرة على النوم بعد ذلك.

وأوضح أن النوم يتكون من عدة مراحل وتحدث الصحوة الفسيولوجية كل ساعتين، والأشخاص الأصحاء ببساطة لا ينتبهون لذلك.





الاستيقاظ كل ساعتين



عدم البقاء في الفراش



تنظيم النوم أفضل علاج للأرق



وتابع: "الشخص السليم يستيقظ كل ساعتين، يفتح عينيه، يتقلب، يغير وضعه، ينام وينسى أنه استيقظ. هذا أمر طبيعي"."تبدأ المشكلات عندما تجعل هذه الاستيقاظات الإنسان يشعر بالقلق ويعتقد أنه لن يتمكن من النوم، فماذا أفعل؟"، وفق أخصائي مشكلات النوم.وأضاف أن "هذا هو التوتر، وهذه قفزة في ضغط الدم، وفعلاً لن ينام الشخص. لأن لديه منعكس مشروط بالخوف، من عدم النوم، ويرتبط الفراش بالأرق، أي تنشأ لديه حلقة مفرغة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات شديدة في النوم"، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".ونصح بأنه إذا كان الشخص لا يستطيع النوم، فعليه عدم البقاء في الفراش.وأردف: "إذا استلقى الشخص ولم يتمكن من النوم لأن شيئًا ما يزعجه، أو يعاني من التوتر، فإن القاعدة الذهبية الأولى هي أنه لا يمكن الاستلقاء في السرير دون نوم. فإذا لم يغف خلال 15 دقيقة، عليه النهوض والذهاب إلى غرفة أخرى والقيام بعمل مزعج يمكنه تركه في أي لحظة والذهاب إلى السرير".وبين أن "القاعدة الثانية: حتى لو لم ينم الشخص فترة كافية من الوقت، عليه عدم تغير الوقت الذي يستيقظ فيه، لأن نقص النوم يجعله ينام بشكل أفضل. والقاعدة الثالثة: لا تلغي أي شيء في اليوم التالي".وبرأيه، فإنه تنظيم النوم أفضل بكثير من أي دواء مضاد للأرق، لأن "الأرق في كثير من الحالات، لا يعتبر مرضًا، بل هو اضطراب في التفكير والسلوك".واعتبر أنه "من الغريب أن أفضل أسلوب لعلاج مثل هذا الأرق هو تقييد النوم. بمجرد أن نخلق نقصًا في النوم، يعاني الشخص من النعاس الشديد، ولكن عندما يقترب من السرير، يبدأ يفكر، "ماذا لو لم أنم، ومع ذلك يستلقي ويغفو. ويكفي أن يغفو 10- 15 مرة دون خوف، وإيجابية سيتشكل لديه منعكس - الفراش للنوم".