أفضل طريقة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.. 4 تعديلات غذائية لا غنى عنها

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يرتبط ارتفاع نسبة الكوليسترول في كثير من الأحيان بخيارات النظام الغذائي ونمط الحياة غير الصحية.

وقالت إليزابيث وول، اختصاصية التغذية، لصحيفة "إكسبريس": "لسوء الحظ، لا يدرك الكثير من الناس هذا الأمر إلا بعد فوات الأوان. إن وجود الكثير من الكوليسترول يمكن أن يسد الأوعية الدموية ويزيد من فرص إصابتك بمشاكل في القلب أو السكتة الدماغية".

ويمكن لتغيير عادات نمط الحياة أن "يقلل بشكل كبير" من فرص الإصابة بأمراض القلب ويحافظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة، وفقًا لقولها.

وأضافت: "إن اتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على النشاط أمر حيوي لخفض نسبة الكوليسترول".





4 تعديلات غذائية لخفض مستويات الكوليسترول بالدم



1. قلل من الدهون المشبعة



2. الأسماك الزيتية



3. استبدل الكربوهيدرات المكررة البيضاء بالحبوب الكاملة



4. الأطعمة الغنية بالألياف



وأوصت خبيرة التغذية بأربعة تعديلات غذائية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.قالت وول إن "أفضل طريقة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم" هي تقليل كمية الدهون المشبعة التي تستهلكها.وأضافت: "توجد الدهون المشبعة في الزبدة والجبن والكيك والمعجنات وزيت جوز الهند واللحوم الدهنية".وتابعت: "تجنب تناول اللحوم الدهنية والأطعمة المصنعة. وبما أن الدهون المشبعة توجد عادةً في المنتجات الحيوانية والزيوت الاستوائية، فإن تقليل كمية الزبدة أو السمن عند الطهي، وكذلك الكريمة والجبن الصلب والحلويات السكرية يمكن أن يساعد أيضًا".واقترحت خبير التغذية، تغيير زيت الطهي المعتاد إلى زيت دوار الشمس أو الزيتون أو زيت بذور اللفت.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، يجب على الرجال ألا يتناولوا أكثر من 30 جرامًا من الدهون المشبعة يوميًا، ويجب ألا تستهلك النساء أكثر من 20 جرامًا.نصيحة أخرى أوصت بها خبيرة التغذية للحفاظ على نسبة الكوليسترول في الدم هي تناول المزيد من الأسماك الزيتية، مثل الماكريل والسلمون.ومؤخرًا، وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن تناول حصتين من سمك السلمون أسبوعيًا يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول.وقام العلماء بدراسة الأسماك من خلال التمثيل الغذائي وإنتاج المستقلبات، والتي يتم تصنيعها عندما يمر الجسم بعملية التمثيل الغذائي، وهي عملية كيميائية تعمل على تحويل الطعام إلى طاقة.وكشفت النتائج أن زيادة مركبين موجودين على وجه التحديد في سمك السلمون واثنين من المستقلبات الأخرى ارتبطت بانخفاض الكوليسترول الكلي وانخفاض الكوليسترول "الضار" والدهون الأخرى في الدم.وأوصت خبيرة التغذية أيضًا باستبدال الكربوهيدرات المكررة البيضاء الموجودة في أمثال الأرز الأبيض والخبز والمكرونة بالأرز البني وخبز الحبوب الكاملة ومكرونة القمح الكامل.كما تم ربط الحبوب الكاملة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب عند تناولها بانتظام كجزء من نظام غذائي صحي، وفقًا لتقارير مؤسسة "هارت يو كيه"، جمعية الكوليسترول الخيرية ببريطانيا.وأوضحت خبير التغذية، أن الأطعمة الغنية بالألياف تقلل نسبة الكوليسترول، لذا فإن تناول الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور والبقوليات "ضروري".تناول الألياف يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول عن طريق خفض كمية الكوليسترول "الضار" المنتشر في الدم.وأضافت وول: "من خلال إجراء تغييرات على نظامك الغذائي، سيكون هناك تأثير غير مباشر يقلل من مستويات الكوليسترول لديك، وضغط الدم، وفرص الإصابة بمرض السكري أو أمراض القلب".