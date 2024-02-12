أفضل طريقة لاكتشاف أمراض القلب مبكرًا

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تبرز العديد من العلامات التي تشير إلى وجود مشكلة ما في القلب، ومن بينها أعراض قد يلاحظها المريض نفسه، مثل ضيق التنفس وألم في الصدر والتعب وخفقان القلب والصفير.

وهناك اختبارات يمكن للأطباء إجراؤها لقياس خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومنها فحص مستويات الكوليسترول وضغط الدم وإجراء مخطط كهربية القلب.





أفضل طريقة للتعرف على أمراض القلب في وقت مبكر



الأوعية الدموية في الكلى



البيلة الألبومينية الزهيدة



وكشف الدكتور سانجاي جوبتا، طبيب القلب عن طريقة أفضل للتعرف على مخاطر الإصابة بأمراض القلب في وقت مبكر.وجاء ذلك بعدما حذر من أن العديد من أن الاختبارات التي تستخدم حاليًا قد تكتشف الأعراض عقب تسبب المرض في حدوث ضرر بالفعل.وقال عبر موقع "يوتيوب": "العلامات التي نستخدمها لتشخيص الحالة هي علامات متأخرة أو ربما حتى علامات خاطئة تمامًا"، مما يؤدي إلى حدوث العديد من المضاعفات.وأشار الدكتور جوبتا إلى أن الاختبار الذي يستخدم عادة لمعرفة مدى كفاءة عمل الكليتين يساعد على اكتشاف وجود مشاكل في القلب، يسمى "البيلة الألبومينية الزهيدة".ويقيس الاختبار كمية الألبومين الموجود في البول وهو وسيلة لمعرفة ما إذا كانت الكليتان تعملان بشكل جيد.وتابع الدكتور جوبتا: "إن معظم أمراض القلب والأوعية الدموية الآن تنتج عن عمليات ضارة تحدث داخل الأوعية الدموية لدينا. إن أي عملية ضارة تحدث في أجسامنا من المرجح أن تؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة والأكثر هشاشة أولاً، وإذا ظلت العملية دون رادع، فإن الضرر سوف يمتد إلى الأوعية الدموية الأكبر لدينا"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".وأردف شارحًا: "لذلك إذا أردنا أن نكتشف علامات مبكرة لأمراض الأوعية الدموية، وهي علامات لعملية ضارة مبكرة في أجسامنا، علينا أن نفحص الأوعية الدموية الأكثر هشاشة لدينا".وأوضح طبيب القلب: "تحتوي كليتنا أيضًا على عدد كبير جدًا من الأوعية الدموية الصغيرة".وأشار إلى أنه "على الرغم من أننا لا نستطيع تصوير الأوعية الدموية في الكلى بشكل مباشر، إلا أننا نعلم أنها تساهم في صحة الكلى بشكل عام، وإذا بدأت في التضرر، فسوف تبدأ الكلى في تسريب مواد مختلفة لم تكن لتتسرب لو كانت بصحة جيدة تمامًا".وبين الطبيب أنه "من المواد التي تتسرب عند (حدوث) خلل في الكلى هو البروتين أو الألبومين"، علمًا بأنه إذا كانت مستويات الألبومين بين 30 إلى 300 ملليجرام، فإن هذا يشير إلى البيلة الألبومينية الزهيدة.وأضاف الدكتور جوبتا: "فيما يتعلق بأمراض القلب، كانت هناك دراسات بما في ذلك دراسة تسمى دراسة القلب القوية والتي أظهرت أن هناك ارتباطًا كبيرًا بين البيلة الألبومينية الزهيدة وتشوهات وظائف القلب"."بالإضافة إلى ذلك، فإن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يعانون من البيلة الألبومينية الزهيدة من المرجح أن يكون لديهم قلب أكثر سماكة وصلابة"، وفق قوله.ووفقًا له، فإن "البيلة الألبومينية الزهيدة يمكن أن تسبق ظهور ارتفاع ضغط الدم والسكري ويمكن أن تتنبأ بشكل مستقل بمخاطر القلب والأوعية الدموية".ويدعم ذلك دراسة نشرت في المجلة الدولية للطب السريري والتجريبي في عام 2015، خلصت إلى أن "البيلة الألبومينية الزهيدة هي مؤشر مستقل لأمراض القلب التاجية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب في عموم السكان.وأشارت إلى أنه "من المرجح أن يؤدي الكشف المبكر عن البيلة الألبومينية الزهيدة لدى عامة السكان إلى تحديد المرضى المعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات".