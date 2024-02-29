أفضل الطرق للتخلص من اضطرابات النوم أثناء الدورة الشهرية

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توصلت دراسة إلى أن ثلاثة أرباع النساء يعانين من نوم متقطع أثناء الليل خلال فترة الدورة الشهرية.

وأظهر استطلاع للرأي شمل 1000 امرأة خلال فترة الدورة الشهرية ببريطانيا، أن 53 بالمئة منهن يشعرن بالقلق أثناء الليل أثناء الدورة الشهرية وسيفعلن كل ما في وسعهن للحصول على نوم هادئ ليلاً.

إذ قالت 71 بالمئة من المشاركات، أنهن يستيقظن خمس مرات، ويقضين ما يصل إلى 30 دقيقة مستيقظين في كل مرة

ويعد النوم في وضع الجنين وارتداء طبقات إضافية من الملابس من بين الأشياء التي تقوم بها النساء لمحاولة تحسين نومهن.





الاستيقاظ من النوم أثناء الدورة الشهرية



تأثير نفسي وجسدي



كيف تحصلين على ليلة نوم جيدة أثناء الدورة الشهرية؟



1. تنظيم درجة الحرارة



2. روتين للنوم



3. الضوء



4. احتفظي بمسكنات الألم بالقرب منك



5. احصلي على منتج مناسب لك



وعندما سُئلن عن سبب "استيقاظ الدورة الشهرية"، قالت 38 في المئة إن السبب هو القلق بشأن التسربات، أو الاستيقاظ لتغيير وسائل الحماية (30 في المئة) أو الانزعاج العام عند الاستلقاء (25 في المئة).وقالت 4 من كل 10 (41 بالمئة)، إن الحصول على نوم جيد أثناء الليل أكثر أهمية بالنسبة لهن أثناء الدورة الشهرية من أي وقت آخر.واعترفت 85 بالمئة بتجربة "حيل الدورة الشهرية" لتجنب التسربات والحصول على نوم أفضل ليلاً، وتشمل ارتداء فوط صحية متعددة (22 بالمئة) وحتى النوم على المناشف (20 بالمئة)، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن".وأجريت الدراسة من قبل شركة "أولويز"، بالتعاون مع خبيرة النوم, هانا شور، لتقديم النصائح حول كيفية الحصول على نوم أفضل ليلاً أثناء الدورة الشهرية.وقالت شور: "إن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يكون له تأثير عميق ليس فقط عاطفيًا، ولكن جسديا أيضًا".وأضافت: ""كلما قل نومنا، قلت قدرتنا على تحمل الألم، مما يعني أنه كلما أصبح نومنا أسوأ وزادت احتمالية تفاقم التشنجات لدينا. ولهذا السبب أردت تمكين النساء من استعادة ليلة من النوم المتواصل ومشاركة أهم نصائحي للمساعدة".كما كان للنوم السيء أثناء الليل تأثيره في اليوم التالي، إذ اعترفت 68 بالمئة أنهن يشعرن بمزيد من الانفعال و51 بالمئة غير قادرات على التركيز.وقالت 47 في المئة إن الأمر يستغرق منهن ما بين بضعة أيام وأسبوع للحاق بالنوم بعد الدورة الشهرية.وتشعر 50 في المئة ممن شملهن الاستطلاع أيضًا بعدم وجود وعي كافٍ حول تأثير الدورة الشهرية على جودة نومهم.ترتفع درجة حرارة جسم المرأة خلال الدورة الشهرية. أثناء النوم، تحتاج درجة حرارة الجسم الأساسية إلى الانخفاض بضع درجات للحصول على النوم الجيد الذي نحتاجه.تجنبي الاستحمام، والحصول على حمام ساخن، أو ممارسة الرياضة قبل النوم، وعليك بارتداء بيجامات خفيفة وباردة.إذا كنت تعانين من ارتفاع درجة الحرارة طوال الليل، حاولي بانتظام تجنب المراتب الإسفنج، لأنها تعمل على الاحتفاظ بالحرارة وتجعلك أكثر سخونة.ويفضل ارتداء ملابس النوم الرطبة الباردة، والحصول على كوب من الماء البارد في الليالي الحارة التي يصعب فيها النوم بشكل خاص.عندما يتعلق الأمر بالنوم، يجب أن ننام ونستيقظ كل يوم في نفس الوقت، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.وهذا يعني أن أجسامنا سوف تكون معتادة على إنتاج الهرمونات المناسبة في الوقت المناسب من اليوم (هرمونات النوم مثل الميلاتونين في المساء والهرمونات المعززة للاستيقاظ مثل الكورتيزول خلال النهار).إنتاج الهرمونات المناسبة في الوقت المناسب يؤدي إلى النوم بسهولة أكبر ويجعلنا نستيقظ بسهولة أكبر، مما يجعلنا نشعر بالانتعاش أكثر.الضوء مهم عندما يتعلق الأمر بالنوم، وهو مؤشرنا الخارجي الرئيس الذي ينظم إنتاج هرمون النوم/ الاستيقاظ لدينا.ضوء الصباح الساطع يثبط هرمونات النوم مما يجعلك تشعر بمزيد من الاستيقاظ.أما ضوء المساء الباهت والداكن فيحث الجسم على إنتاج هرمونات النوم مثل الميلاتونين الذي سيساعدك على النوم بشكل أسهل.احتفظي بمسكنات الألم بجوار سريرك أو في مكان يسهل الوصول إليه، إذا كنتِ تعانين من ألم شديد أثناء الدورة، وإن كان من المستحسن أن تتحدثي إلى الطبيب.النوم على المناشف أو استخدام منتجات الدورة الشهرية المتعددة يمكن أن يزيد من درجة حرارة الجسم، ويزيد من عدم الراحة.الحصول على منتج مناسب لك تشعرين بالثقة به، لن يجعلك تشعرين بمزيد من الراحة فحسب، بل سيقلل أيضًا من التوتر والقلق، وهما أسوأ عدو للنوم؛ فهما ينتجان هرمونات تعزز الاستيقاظ، مما يجعلنا نكافح من أجل النوم.