الثلاثاء، 27 صفر 1445 ، 12 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

أفضل الأنشطة التي تعزز الحالة المزاجية وتمنع الاكتئاب

الاكتئاب
الاكتئاب يؤثر على الصحة العقلية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


توصلت دراسة إلى أن ممارسة هواية في الستينيات من العمر تحسن الحالة المزاحية وتساعد في تجنب الاكتئاب.
وتتبعت الدراسة مدى الرضا عن الحياة لدى أكثر من 93 ألف شخص فوق 65 عامًا في إنجلترا والولايات المتحدة والصين واليابان و12 دولة أوروبية أخرى.اضافة اعلان
وقال فريق الباحثين، إن الهوايات يمكن أن تساعد في تحسين صحتك العقلية بعدة طرق.
وقالت الدكتورة كارين ماك، من جامعة كوليدج لندن: "يشمل ذلك الشعور بالسيطرة على عقولنا وأجسادنا، وإيجاد هدف في الحياة، والشعور بالكفاءة في معالجة القضايا اليومية".
وأضافت: "تظهر دراستنا قدرة الهوايات على حماية كبار السن من التدهور المرتبط بالعمر في الصحة العقلية والرفاهية. هذه الإمكانية متسقة في العديد من البلدان والأوساط الثقافية"، وفق صحيفة "ذا صن".

الاكتئاب

ويعد الاكتئاب مشكلة الصحة العقلية الأكثر شيوعًا لدى كبار السن، حيث يصاب بها حوالي 22 في المئة من الرجال و28 في المئة من النساء اللواتي تبلغ أعمارهن 65 عامًا أو أكثر في بريطانيا.
وأظهرت الأبحاث السابقة أن الهوايات تساعد في تقليل الشعور بالوحدة ويمكن أن تساعد في الحماية من الاكتئاب.
وقال الباحثون خلال الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيتشر ميديسن"، إن الهوايات تشمل "الفنون والحرف اليدوية والقراءة وممارسة الألعاب والرياضة والبستنة والعمل التطوعي والمشاركة في المجتمعات أو الأندية.

فائدة الهوايات 

وسجلت النسبة الأعلى في ممارسة الهوايات في الدنمارك (96 في المئة)، في حين كان أدنى رقم في الصين (37.6 في المئة)، تليها إسبانيا (51 في المئة) والولايات المتحدة (56.2 في المئة)، وإنجلترا (78 في المائة).
وقال أولئك الذين لديهم هواية إنهم يتمتعون بصحة أفضل، ورضا أعلى عن الحياة، ومستويات أعلى من السعادة، وأعراض اكتئاب أقل من أولئك الذين لا يمارسون هواية.
وقالت الدكتورة ماك: "من بين النتائج الأربع، كان الرضا عن الحياة مرتبطًا بقوة بالانخراط في الهوايات. يشير العمل النظري إلى أن العلاقة بين الهوايات والرفاهية قد تكون في كلا الاتجاهين".
وأضافت: "الأشخاص الذين يتمتعون بصحة عقلية أفضل قد يكونون أكثر عرضة لممارسة هواية ما، وقد يساعدنا الاستمرار في ممارسة هواية في الحفاظ على رضا أفضل عن الحياة. يدعم بحثنا أيضًا صانعي السياسات في تعزيز الوصول إلى الهوايات بين كبار السن كوسيلة لتعزيز رفاهيتهم وصحتهم".

اقرأ أيضا

سرطان الرئة
10:45 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

بشرى للمرضى.. نتائج إيجابية للقاح علاجي خاص بسرطان الرئة

السكري والقلب 1
9:45 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

دراسة: العمل خلال الليل يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

الجثامين الموتى جثة
9:00 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تحذير من "صحة الرياض" بخصوص احتجاز الجثامين

فيروس كورونا
8:21 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أكثر عرضة للإصابة بالسكري.. دراسة تدق ناقوس الخطر حول الأطفال المصابين بـ كورونا

اقرأ أيضا

منها النسيان وتغيّر السلوك.. 8 إشارات تدل على خطر الإصابة بالخرف

بسبب ارتفاع الإصابات.. الولايات المتحدة تجيز نسخة محدثة من لقاحات كورونا

إنقاذ حياة امرأة تعرضت لنزيف دموي بعد ولادتها في حائل

تحذير للأمهات.. وفاة 25% من الاطفال بمتلازمة "الرضيع المهزوز"

الصحة الخليجي يطلق حملة توعوية لمكافحة الاحتراق الوظيفي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

مرض الخرف
4:04 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

6 طرق غير متوقعة تحميك من مرض لا علاج له

امراض القلب
1:33 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

النمر: هذا ما يحدث للدماغ عند توقف القلب نهائيًا بدون إنعاش

طرق تساعدك على التخلص من التوتر
11:12 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

6 طرق تساعدك على التخلص من التوتر بسهولة

دواء اميفيناك
9:00 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تحذير من "الصحة" بشأن استخدام دواء "إميفيناك"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار الطقس
10:56 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض وهذه المناطق

علم المملكة
10:30 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

محطات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الوطني للمملكة

الدعم السكني سكني
9:43 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

في حالة واحدة فقط.. السماح للأعزب بالحصول على الدعم السكني

أهم 10
9:49 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حسم 10 درجات من الطلاب وحساب المواطن يُلوّح بهذا الإجراء

صندوق التنمية العقارية
8:56 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تنبيه جديد من صندوق التنمية العقارية حول تعليق الخصومات

العمالة المنزلية
8:47 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

"الموارد البشرية": نحو 18 ألف مواطن لديه 5 من العمالة المنزلية فأكثر