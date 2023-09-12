أفضل الأنشطة التي تعزز الحالة المزاجية وتمنع الاكتئاب

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توصلت دراسة إلى أن ممارسة هواية في الستينيات من العمر تحسن الحالة المزاحية وتساعد في تجنب الاكتئاب.

وتتبعت الدراسة مدى الرضا عن الحياة لدى أكثر من 93 ألف شخص فوق 65 عامًا في إنجلترا والولايات المتحدة والصين واليابان و12 دولة أوروبية أخرى. اضافة اعلان

وقال فريق الباحثين، إن الهوايات يمكن أن تساعد في تحسين صحتك العقلية بعدة طرق.

وقالت الدكتورة كارين ماك، من جامعة كوليدج لندن: "يشمل ذلك الشعور بالسيطرة على عقولنا وأجسادنا، وإيجاد هدف في الحياة، والشعور بالكفاءة في معالجة القضايا اليومية".

وأضافت: "تظهر دراستنا قدرة الهوايات على حماية كبار السن من التدهور المرتبط بالعمر في الصحة العقلية والرفاهية. هذه الإمكانية متسقة في العديد من البلدان والأوساط الثقافية"، وفق صحيفة "ذا صن".





الاكتئاب



فائدة الهوايات



ويعد الاكتئاب مشكلة الصحة العقلية الأكثر شيوعًا لدى كبار السن، حيث يصاب بها حوالي 22 في المئة من الرجال و28 في المئة من النساء اللواتي تبلغ أعمارهن 65 عامًا أو أكثر في بريطانيا.وأظهرت الأبحاث السابقة أن الهوايات تساعد في تقليل الشعور بالوحدة ويمكن أن تساعد في الحماية من الاكتئاب.وقال الباحثون خلال الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيتشر ميديسن"، إن الهوايات تشمل "الفنون والحرف اليدوية والقراءة وممارسة الألعاب والرياضة والبستنة والعمل التطوعي والمشاركة في المجتمعات أو الأندية.وسجلت النسبة الأعلى في ممارسة الهوايات في الدنمارك (96 في المئة)، في حين كان أدنى رقم في الصين (37.6 في المئة)، تليها إسبانيا (51 في المئة) والولايات المتحدة (56.2 في المئة)، وإنجلترا (78 في المائة).وقال أولئك الذين لديهم هواية إنهم يتمتعون بصحة أفضل، ورضا أعلى عن الحياة، ومستويات أعلى من السعادة، وأعراض اكتئاب أقل من أولئك الذين لا يمارسون هواية.وقالت الدكتورة ماك: "من بين النتائج الأربع، كان الرضا عن الحياة مرتبطًا بقوة بالانخراط في الهوايات. يشير العمل النظري إلى أن العلاقة بين الهوايات والرفاهية قد تكون في كلا الاتجاهين".وأضافت: "الأشخاص الذين يتمتعون بصحة عقلية أفضل قد يكونون أكثر عرضة لممارسة هواية ما، وقد يساعدنا الاستمرار في ممارسة هواية في الحفاظ على رضا أفضل عن الحياة. يدعم بحثنا أيضًا صانعي السياسات في تعزيز الوصول إلى الهوايات بين كبار السن كوسيلة لتعزيز رفاهيتهم وصحتهم".