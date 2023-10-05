أفضل الأطعمة لتقليل خطر فقدان البصر

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يعد ضعف البصر مشكلة شائعة على مستوى العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 2.2 مليار شخص يعانون منه.

بينما يعاني ما لا يقل عن مليار شخص من ضعف البصر الذي كان بالإمكان الوقاية منه، وفقًا لجيل جنكينز، الطبيب العام في بريطانيا. اضافة اعلان

ويمكن أن يشكل تناول نظام غذائي صحي ومتوازن وسيلة حماية ضد فقدان البصر.

وقال جينكينز: "التغذية جزء أساسي من صحة العين، ونتيجة لذلك، فإن إدراج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والأطعمة الطازجة غير المصنعة في نظامك الغذائي أمر حيوي".

وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "إن إدراج هذه الأطعمة كجزء من نظام غذائي صحي شامل أمر مهم للحفاظ على صحة العين بما في ذلك صحة الغشاء الدمعي والغدد التي توفر التزييت".





الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن



الفواكه والخضراوات الملونة



الأسماك الزيتية



أوصى الطبيب بتناول الخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن، من بينها الكرنب واللفت والسبانخ. إذ يمكن للخضراوات الغنية بفيتامين أ واللوتين وزياكسانثين أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون على المدى الطويل.الفواكه والخضراوات ذات اللون الأصفر والأحمر والبرتقالي والأزرق، تحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفيتامينات للعينين والجسم.ويشمل ذلك التوت والفلفل والطماطم وغيرها، والتي توفر أيضًا فوائد مضادة للالتهابات ويمكن أن تسهم أيضًا في تحسين صحة العين بشكل عام.وأضاف الطبيب أن الأسماك الزيتية والزيوت مثل زيت بذور اللفت وزيت عباد الشمس "مهمة" أيضًا لصحة العين.والأسماك الزيتية غنية بفيتامين د، ويمكن أن تساعد أيضًا في تحسين وظيفة الدموع ومنع جفاف العين وأمراض العين الأخرى.وقال جينكينز: "إن تناول خمس حصص من الفواكه والخضراوات في اليوم أمر حيوي لصحة العين".وتحتوي الفواكه والخضراوات على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة لصحة العين.ونصح جينكينز: "اهدف إلى تناول حصة يومية من الخضار ذات اللون الأخضر الداكن مثل الكرنب أو كافولو نيرو. قم بتضمين جزء من التوت في نظامك الغذائي الخمس في اليوم".علاوة على ذلك، أضاف جينكينز أن الدجاج والشوكولاتة الداكنة ومنتجات الألبان قليلة الدسم يمكن أن تساعد على تحسين الرؤية أيضًا.وتابع: “اهدف إلى تناول حصة من اللحوم… وحصتين من الأسماك الزيتية كل أسبوع للحصول على أوميجا 3 وفيتامين د. أضف جزءًا من الزبادي أو الكفير يوميًا للحصول على البروبيوتيك".