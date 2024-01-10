أفضل الأطعمة التي تحميك من أمراض القلب

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كشفت طبيبة القلب نيكول هاركين عن "أفضل الأطعمة الصحية للقلب" لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





فوائد المكسرات للقلب اضافة اعلان



المكسرات تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية



اللوز والجوز يوفران أفضل حماية للقلب



توصيات لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب



وقالت في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، إن تناول المكسرات يمكن أن يساعد في منع عدد من المشكلات المتعلقة بالقلب.وأضافت: إنها "مصدر جيد" للدهون الصحية والبروتين النباتي والبوليفينول والألياف، بحسب صحيفة "إكسبريس":.وعلقت تحت مقطع الفيديو، قائلة: "المكسرات هي غذاء غني بالعناصر الغذائية وصحية للقلب وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب في العديد من التجارب الكبرى".وتابعت "إنها مصدر جيد للدهون الصحية للقلب (الدهون الأحادية غير المشبعة في الغالب)، والألياف، والبروتين النباتي، والبوليفينول".ووفقا لنيكول، أظهرت التجارب أن المكسرات يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول والالتهابات ومقاومة الأنسولين، وكلها عوامل يمكن أن تؤثر على القلب.وأشارت إلى دراسة نُشرت في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية في عام 2018، تناول خلالها المشاركون حفنة من المكسرات المختلطة كل يوم إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي.وأوضحت: "وجدت تجربة عشوائية كبيرة أنه عند إضافة 30 جرامًا (حوالي حفنة واحدة) يوميًا من المكسرات المختلطة إلى النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ، انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30 بالمائة".وكجزء من التجربة، تم إطعام 7 آلاف و447 مشاركًا كانوا معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بواحدة من ثلاث وجبات غذائية، وهي: حمية البحر الأبيض المتوسط المكملة بزيت الزيتون البكر، أو حمية البحر الأبيض المتوسط المكملة بالمكسرات المختلطة، أو نظام غذائي قليل الدهون.وتمت متابعتهم بعد حوالي خمس سنوات. وخلصت النتائج إلى أن هناك انخفاضًا في معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى بين أولئك الذين اتبعوا النظامين الغذائيين الأولين بما في ذلك النظام الذي يحتوي على المكسرات المضافة.وأضافت نيكول أن اللوز والجوز قد يوفران أفضل حماية للقلب.وقالت: "في حين أن الأدلة قوية جدًا بالنسبة لللوز والجوز، فقد وجدت بعض الدراسات فوائد بغض النظر عن نوع الجوز".وأوضحت أنه "بخلاف تلك التي سبق ذكرها، نحن نحب أيضًا الكاجو والفستق في منزلنا. من الواضح تجنب ذلك إذا كانت حساسية الجوز تمثل مشكلة".ولتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بما يلي:تناول نظام غذائي صحي ومتوازنالتقليل من تناول الدهون المشبعةممارسة الرياضة بانتظامالاقلاع عن التدخينالحفاظ على ضغط الدم والسكري تحت السيطرة.