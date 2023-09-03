الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

أفضل أوقات اليوم لكل شيء.. من تناول الطعام إلى العمل وممارسة الرياضة والنوم

4 دقائق رياضة يوميا
ممارسة الرياضة مهمة لصحة الجسم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


يولي الكثير من الناس، القليل من الاهتمام لترتيب مهامهم وأنشطتهم اليومية، في الوقت الذي يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على حالتنا الصحية.
ويمكن أن تساعد مزامنة الأنشطة مع ساعة الجسم البيولوجية في تقليل التوتر وضغط الدم وخطر الإصابة بالأزمات القلبية، فضلاً عن تحسين عملية الهضم وحتى المساعدة في الوقاية من السرطان .
يقول الدكتور جريج بوتر، الخبير في ساعة الجسم البيولوجية: "لدى أجسامنا ساعة داخلية تنتج إيقاعات على مدار 24 ساعة - أو "الإيقاع اليومي" - في العديد من العمليات البيولوجية".
وأضاف: "إن فهم الوقت الذي يتم فيه تحسين ساعتك للأنشطة المختلفة، والحفاظ عليها في الوقت المحدد من خلال الإشارات - مثل الحصول على الكثير من ضوء النهار، والنشاط وجدولة وجبات الطعام خلال اليوم، ثم تقليل التعرض للضوء في الليل - يمكن أن يؤثر على جميع جوانب صحتك".
"

اضطراب الساعة البيولوجية


ويعد اضطراب الساعة البيولوجية، أمرًا شائعًا ويمكن أن يساهم في العديد من المشكلات الصحية. 
على سبيل المثال، يعد عمال المناوبات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية وبعض أنواع السرطان والربو. وحتى التعرض للكثير من الضوء الاصطناعي في الليل يمكن أن يرتبط بضعف النوم وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي .
وعندما يتم تقديم الساعة في الموعد المجدد سنويًا – خلال الربيع - نفقد النوم وهذا يعطل ساعات الجسم البيولوجية، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في النوبات القلبية وحوادث المرور.
ويضيف الدكتور بوتر: "كل خلية لها ساعتها الخاصة، مع وجود ساعة رئيسية في الدماغ تساعد في الحفاظ على جميع الساعات الأخرى في الوقت المحدد - يشبه إلى حد ما قائد الأوركسترا".
وتابع: "يتم ضبط الساعة الرئيسية من خلال أنماط التعرض للضوء. ويتم ضبط الأخرى أيضًا عندما تكون نشيطًا وتتناول الطعام".
وكشف الخبير لصحيفة "ذا صن" عن الجدول الصحي اليومي، من الساعة 6 إلى 7 صباحًا عند الاستيقاظ.

7-8 صباحًا: أفضل وقت لممارسة العلاقة الزوجية 


تكون مستويات الهرمونات الجنسية، التستوستيرون لدى الرجال والإستروجين لدى النساء، أعلى في ذلك الوقا.
وجدت إحدى الدراسات أن ممارسة العلاقة الزوجية في الصباح يساعد في تقليل ضغط الدم والتوت، لكن على أولئك الذين يحاولون إنجاب طفل أن ينتظروا بضع ساعات.
يقول الدكتور بوتر: “إن جودة الحيوانات المنوية تكون أعلى إذا مارست العلاقة في النصف الأول من يوم الاستيقاظ. ستصل مستويات الخصوبة إلى ذروتها بين حوالي الساعة 11 صباحًا و3 مساءً."

الساعة 8 صباحًا: تناول وجبة الإفطار


يقول الدكتور بوتر: "انتظر لمدة ساعة على الأقل بعد الاستيقاظ قبل تناول وجبة الإفطار".
وأضاف: "يقوم الكثير منا بضبط المنبه للاستيقاظ وتناول الطعام على الفور، بينما لا يزال هذا هو وقت ليلتنا البيولوجية. إذا تناولنا الطعام في وقت مبكر جدًا، فيمكن أن نشهد تقلبات كبيرة في نسبة السكر في الدم"..
وتابع: بشكل عام، ستكون استجابات السكر في الدم للوجبات أقل في الصباح عنها في المساء، حوالي الساعة 8 مساءً.

8.45 صباحًا: اخرج من البيت


سيساعدك الخروج خلال أول ساعتين من اليوم على ضبط ساعة جسمك البيولوجية مع ضوء النهار. فهو يساعد في الحفاظ على دقات الساعة الرئيسية في الوقت المناسب ويزيد من فرص الراحة بشكل أفضل في الليل.

10-11 صباحًا: اجتماعات العمل


يقول الدكتور بوتر: "يبلغ الاهتمام ذروته مرتين في اليوم، بين الساعة 10 صباحًا و11 صباحًا و4 مساءً و5 مساءً".
وأضاف: "إن العمل مع القمم والقيعان الطبيعية لدماغك أمر مهم لصحة الدماغ على المدى الطويل لأنه يعزز الاحتياطي المعرفي الذي ستعتمد عليه لدرء أمراض مثل مرض الزهايمر ."

12 ظهرًا: وجبة كبيرة


أظهرت دراسة أجريت في بكين عام 2022 أن أولئك الذين يتناولون الغداء في الساعة الثانية ظهرًا، وليس في منتصف النهار، يعانون من ارتفاع ذروة الجلوكوز بعد تناول الوجبة، وانخفاض حساسية الأنسولين وزيادة في مقاومة الأنسولين - وكلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.
ويوضح الدكتور بوتر: "أن استهلاك أكبر قدر ممكن من السعرات الحرارية اليومية في وقت مبكر من اليوم هو أفضل لصحتك الأيضية."

4 مساءً: تعلم شيئًا جديدًا


"يقول الدكتور بوتر: "ذروة انتباه الدماغ الثانية في اليوم تجعل هذا الوقت مثاليًا للتعلم. إن توسيع عقلك الآن سيعزز الاحتياطيات المعرفية التي ستجعلك في وضع جيد عندما تكبر."

5-6 مساءً: اذهب إلى صالة الألعاب الرياضية


التمرين اليومي هو مفتاح صحة القلب والأوعية الدموية والعضلات والعظام، ويكون الأداء أفضل في وقت متأخر بعد الظهر.
يوضح الدكتور بوتر: "هناك أسباب وراء تسجيل العديد من الأرقام القياسية العالمية في وقت متأخر بعد الظهر وبداية المساء. لا يقتصر الأمر على أن الأداء هو الأعلى في هذا الوقت فحسب، بل قد تكون التمارين بعد الظهر أفضل للتحكم في نسبة السكر في الدم أيضًا."

الساعة 6 مساءً: وجبة خفيفة


إن تناول العشاء في الساعة 3 مساءً ليس أمرًا عمليًا بالنسبة للكثيرين، لذا فإن الإستراتيجية الأفضل هي تناول وجبة صغيرة في العشاء.
يقول الدكتور بوتر: “أظهرت الأبحاث أن تناول وجبة إفطار كبيرة وعشاء صغير أفضل لفقدان الوزن وسكر الدم من تناول وجبة إفطار صغيرة وعشاء كبير".
وأضاف: "من الناحية المثالية، لا تستهلك أي سعرات حرارية، بما في ذلك المشروبات، في غضون ساعتين من الذهاب إلى السرير. شاي الأعشاب جيد بالرغم من ذلك".
وأوضح أن العشاء المبكر مفيد للصحة الأيضية وقد يحسن النوم وصحة القلب والأوعية الدموية.

10-11 مساءً: الذهاب إلى الفراش 


إن الحصول على النوم الجيد قد يكون أسهل طريقة لشفاء قلبك، حسبما توصلت دراسة في مجلة القلب الأوروبية الجديدة.
وتنخفض مستويات هرمون التوتر الكورتيزول، بينما ينتج جسمك موجة من الميلاتونين الذي يحفز النوم والذي يمكن أن يساعد في القضاء على الجذور الحرة المسببة للسرطان خلال ساعات الظلام.
يقول الدكتور بوتر: "إن النوم الصحي أثناء الليل يمكن أن يدعم الصحة البدنية والعقلية. إن تجنب الضوء الاصطناعي الساطع من المصابيح والهواتف لمدة ثلاث ساعات قبل موعد النوم سوف يهيئك للراحة التصالحية".
وأضاف: "إن أفضل نوع من الضوء قبل النوم يحاكي ضوء النار، كما هو الحال في أيام أهل الكهف."

اقرأ أيضا

انتبه من مشاكل سوء التغذية.. تسبب لك 7 أمراض

هل بات أكثر خطورة .. كيف يختلف "بيرولا" عن غيره من سلالات كورونا؟

دراسة تحذر: التغير المناخي يفاقم مشاكل وأمراض الجهاز التنفسي

فوائد غير متوقعة لفيتامين أ .. هذا ما يحدث للجسم إذا افتقده

ماذا تعرف عن "العصب الخامس"؟.. تعرف على الفئة الأكثر إصابة وطرق العلاج

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

السجائر الإلكترنية
8:36 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

دولة أوروبية تخطط لحظر السجائر الإلكترونية.. تدمر الصحة وتسبب الوفاة ​

خطورة السجائر الإلكترونية
3:38 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

دراسة تكشف خطورة السجائر الإلكترونية على صحة الرجال.. وتُحذر

مرض الخرف
2:33 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

مفاجأة.. استخدام الإنترنت يحمي كبار السن من الخرف

مرض الخرف
2:21 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

مفاجأة.. استخدام الإنترنت يحمي كبار السن من الخرف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي