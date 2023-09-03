أفضل أوقات اليوم لكل شيء.. من تناول الطعام إلى العمل وممارسة الرياضة والنوم

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يولي الكثير من الناس، القليل من الاهتمام لترتيب مهامهم وأنشطتهم اليومية، في الوقت الذي يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على حالتنا الصحية.

ويمكن أن تساعد مزامنة الأنشطة مع ساعة الجسم البيولوجية في تقليل التوتر وضغط الدم وخطر الإصابة بالأزمات القلبية، فضلاً عن تحسين عملية الهضم وحتى المساعدة في الوقاية من السرطان .

يقول الدكتور جريج بوتر، الخبير في ساعة الجسم البيولوجية: "لدى أجسامنا ساعة داخلية تنتج إيقاعات على مدار 24 ساعة - أو "الإيقاع اليومي" - في العديد من العمليات البيولوجية".

وأضاف: "إن فهم الوقت الذي يتم فيه تحسين ساعتك للأنشطة المختلفة، والحفاظ عليها في الوقت المحدد من خلال الإشارات - مثل الحصول على الكثير من ضوء النهار، والنشاط وجدولة وجبات الطعام خلال اليوم، ثم تقليل التعرض للضوء في الليل - يمكن أن يؤثر على جميع جوانب صحتك".

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اضطراب الساعة البيولوجية



7-8 صباحًا: أفضل وقت لممارسة العلاقة الزوجية



الساعة 8 صباحًا: تناول وجبة الإفطار



8.45 صباحًا: اخرج من البيت



10-11 صباحًا: اجتماعات العمل



12 ظهرًا: وجبة كبيرة



4 مساءً: تعلم شيئًا جديدًا



5-6 مساءً: اذهب إلى صالة الألعاب الرياضية



الساعة 6 مساءً: وجبة خفيفة



10-11 مساءً: الذهاب إلى الفراش



ويعد اضطراب الساعة البيولوجية، أمرًا شائعًا ويمكن أن يساهم في العديد من المشكلات الصحية.على سبيل المثال، يعد عمال المناوبات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية وبعض أنواع السرطان والربو. وحتى التعرض للكثير من الضوء الاصطناعي في الليل يمكن أن يرتبط بضعف النوم وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي .وعندما يتم تقديم الساعة في الموعد المجدد سنويًا – خلال الربيع - نفقد النوم وهذا يعطل ساعات الجسم البيولوجية، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في النوبات القلبية وحوادث المرور.ويضيف الدكتور بوتر: "كل خلية لها ساعتها الخاصة، مع وجود ساعة رئيسية في الدماغ تساعد في الحفاظ على جميع الساعات الأخرى في الوقت المحدد - يشبه إلى حد ما قائد الأوركسترا".وتابع: "يتم ضبط الساعة الرئيسية من خلال أنماط التعرض للضوء. ويتم ضبط الأخرى أيضًا عندما تكون نشيطًا وتتناول الطعام".وكشف الخبير لصحيفة "ذا صن" عن الجدول الصحي اليومي، من الساعة 6 إلى 7 صباحًا عند الاستيقاظ.تكون مستويات الهرمونات الجنسية، التستوستيرون لدى الرجال والإستروجين لدى النساء، أعلى في ذلك الوقا.وجدت إحدى الدراسات أن ممارسة العلاقة الزوجية في الصباح يساعد في تقليل ضغط الدم والتوت، لكن على أولئك الذين يحاولون إنجاب طفل أن ينتظروا بضع ساعات.يقول الدكتور بوتر: “إن جودة الحيوانات المنوية تكون أعلى إذا مارست العلاقة في النصف الأول من يوم الاستيقاظ. ستصل مستويات الخصوبة إلى ذروتها بين حوالي الساعة 11 صباحًا و3 مساءً."يقول الدكتور بوتر: "انتظر لمدة ساعة على الأقل بعد الاستيقاظ قبل تناول وجبة الإفطار".وأضاف: "يقوم الكثير منا بضبط المنبه للاستيقاظ وتناول الطعام على الفور، بينما لا يزال هذا هو وقت ليلتنا البيولوجية. إذا تناولنا الطعام في وقت مبكر جدًا، فيمكن أن نشهد تقلبات كبيرة في نسبة السكر في الدم"..وتابع: بشكل عام، ستكون استجابات السكر في الدم للوجبات أقل في الصباح عنها في المساء، حوالي الساعة 8 مساءً.سيساعدك الخروج خلال أول ساعتين من اليوم على ضبط ساعة جسمك البيولوجية مع ضوء النهار. فهو يساعد في الحفاظ على دقات الساعة الرئيسية في الوقت المناسب ويزيد من فرص الراحة بشكل أفضل في الليل.يقول الدكتور بوتر: "يبلغ الاهتمام ذروته مرتين في اليوم، بين الساعة 10 صباحًا و11 صباحًا و4 مساءً و5 مساءً".وأضاف: "إن العمل مع القمم والقيعان الطبيعية لدماغك أمر مهم لصحة الدماغ على المدى الطويل لأنه يعزز الاحتياطي المعرفي الذي ستعتمد عليه لدرء أمراض مثل مرض الزهايمر ."أظهرت دراسة أجريت في بكين عام 2022 أن أولئك الذين يتناولون الغداء في الساعة الثانية ظهرًا، وليس في منتصف النهار، يعانون من ارتفاع ذروة الجلوكوز بعد تناول الوجبة، وانخفاض حساسية الأنسولين وزيادة في مقاومة الأنسولين - وكلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.ويوضح الدكتور بوتر: "أن استهلاك أكبر قدر ممكن من السعرات الحرارية اليومية في وقت مبكر من اليوم هو أفضل لصحتك الأيضية.""يقول الدكتور بوتر: "ذروة انتباه الدماغ الثانية في اليوم تجعل هذا الوقت مثاليًا للتعلم. إن توسيع عقلك الآن سيعزز الاحتياطيات المعرفية التي ستجعلك في وضع جيد عندما تكبر."التمرين اليومي هو مفتاح صحة القلب والأوعية الدموية والعضلات والعظام، ويكون الأداء أفضل في وقت متأخر بعد الظهر.يوضح الدكتور بوتر: "هناك أسباب وراء تسجيل العديد من الأرقام القياسية العالمية في وقت متأخر بعد الظهر وبداية المساء. لا يقتصر الأمر على أن الأداء هو الأعلى في هذا الوقت فحسب، بل قد تكون التمارين بعد الظهر أفضل للتحكم في نسبة السكر في الدم أيضًا."إن تناول العشاء في الساعة 3 مساءً ليس أمرًا عمليًا بالنسبة للكثيرين، لذا فإن الإستراتيجية الأفضل هي تناول وجبة صغيرة في العشاء.يقول الدكتور بوتر: “أظهرت الأبحاث أن تناول وجبة إفطار كبيرة وعشاء صغير أفضل لفقدان الوزن وسكر الدم من تناول وجبة إفطار صغيرة وعشاء كبير".وأضاف: "من الناحية المثالية، لا تستهلك أي سعرات حرارية، بما في ذلك المشروبات، في غضون ساعتين من الذهاب إلى السرير. شاي الأعشاب جيد بالرغم من ذلك".وأوضح أن العشاء المبكر مفيد للصحة الأيضية وقد يحسن النوم وصحة القلب والأوعية الدموية.إن الحصول على النوم الجيد قد يكون أسهل طريقة لشفاء قلبك، حسبما توصلت دراسة في مجلة القلب الأوروبية الجديدة.وتنخفض مستويات هرمون التوتر الكورتيزول، بينما ينتج جسمك موجة من الميلاتونين الذي يحفز النوم والذي يمكن أن يساعد في القضاء على الجذور الحرة المسببة للسرطان خلال ساعات الظلام.يقول الدكتور بوتر: "إن النوم الصحي أثناء الليل يمكن أن يدعم الصحة البدنية والعقلية. إن تجنب الضوء الاصطناعي الساطع من المصابيح والهواتف لمدة ثلاث ساعات قبل موعد النوم سوف يهيئك للراحة التصالحية".وأضاف: "إن أفضل نوع من الضوء قبل النوم يحاكي ضوء النار، كما هو الحال في أيام أهل الكهف."