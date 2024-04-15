أغربها الأخيرة.. 10 علامات تكشف عن تدهور النظر

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على الرغم من أن تدهور البصر يرتبط عادة بالتقدم في السن، إلا أنه قد يكون سببه عوامل خطر أخرى مثل مرض السكري والسمنة والإصابة.

وقد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة لخطر ضعف البصر بسبب الوراثة، كما ذكرت صحيفة "ميرور".

قال الدكتور جوزي فورتي، خبير العيون، إن طول النظر الشيخوخي - هي حالة شائعة في العين تتمثل في الفقدان التدريجي للقدرة على التركيز على الأشياء القريبة.

وأضاف: "التغييرات والتأثيرات الدقيقة المتعلقة برؤيتنا غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، ولكن مثل العديد من الحالات، إذا لم تتم معالجة هذه التغييرات ومعالجتها، فإنها غالبًا ما تتفاقم".





10 علامات لتدهور البصر



استشارة طبيب العيون



إنذار خطر



وكشف عن العلامات العشرة الرئيسية التي قد تشير إلى تدهور البصر، وهي:-حمل القوائم أو النصوص الصغيرة بعيدًا لقراءتها بوضوح- الحاجة إلى حامل لوضع ما تقرأه على مسافة قريبة لتستطيع التركيز.-تكبير الهاتف أو حجم الخط من أجل القراءة بشكل أفضل-يضحك أطفالك عندما تحاول قراءة أي شيء-الحاجة إلى إضاءة أكثر سطوعًا لقراءة شيء ما أو القيام بعمل قريب-المعاناة من ضبابية الرؤية على مسافة القراءة العادية-التحديق في الأشياء من أجل التركيز-الإصابة بإجهاد العين أو الصداع بعد القراءة أو القيام بعمل قريب-طلب استعارة نظارات الآخرين للقراءة-الخلط بين الملح والفلفل.إذا بدأت تشعر بهذه العلامات، فقد حان الوقت لاستشارة طبيب العيون .وأضاف الدكتور فورتي: "سيواجه معظمنا بعض آثار طول النظر الشيخوخي مع تقدمنا في السن بسبب التغيرات الطفيفة في عدسة أعيننا. ومع ذلك، لا يوجد شيء يدعو للقلق حقًا، ولكن من المهم أن تقوم بزيارة طبيب العيون إذا كان لديك أي أعراض".وأوضح أن "هناك مجموعة متنوعة من الحلول المعروضة، بما فيها النظارات والعدسات اللاصقة، وفي بعض الحالات الجراحة".وتابع: "يمكن لطبيب العيون الخاص بك أن يوصي بأفضل علاج لك، لذلك نوصي بحجز اختبار العين إذا كنت تعاني من أي أعراض."وتحذر عيادة "مايو كلينك" من أنه إذا واجهت أيًا مما يلي، فيجب عليك طلب العناية الطبية الفورية:فقدان مفاجئ للرؤية في عين واحدة مع أو بدون ألم في العينضبابية الرؤية أو عدم الوضوح بشكل مفاجئرؤية ومضات من الضوء أو بقع سوداء أو هالات حول الضوءازدواجية الرؤية.